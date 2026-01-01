Lương giáo viên được xếp nhóm cao nhất theo Luật Nhà giáo

Luật Nhà giáo là một trong những luật trọng tâm của Quốc hội khóa XV, được ban hành nhằm tôn vinh nghề dạy học, nâng cao vị thế và cải thiện điều kiện sống của nhà giáo sau nhiều năm cải cách lương, phụ cấp không theo kịp yêu cầu nghề nghiệp.

Một trong những nội dung nổi bật nhất của Luật Nhà giáo là quy định tiền lương của nhà giáo được xếp cao nhất trong hệ thống thang bậc lương hành chính sự nghiệp . Theo đó, lương giáo viên không còn nằm ở nhóm trung bình như trước đây, mà được đưa vào vị trí ưu tiên nhất trong các nghề trong khu vực công.

Lương nhà giáo được xếp trong nhóm cao nhất trong thang bậc lương hành chính sự nghiệp.

Luật giao Chính phủ quy định chi tiết về hệ số, bảng lương và chính sách cụ thể đối với nhà giáo, tạo khung pháp lý để thực hiện nguyên tắc này ở tất cả các cấp học và đơn vị giáo dục công lập.

Không chỉ cải thiện lương cơ bản, Luật Nhà giáo còn quy định nhà giáo được hưởng phụ cấp ưu đãi nghề và các loại phụ cấp khác theo tính chất công việc, địa bàn công tác và điều kiện khó khăn .

Cụ thể, các nhóm đối tượng được hưởng chế độ ưu đãi cao hơn bao gồm: Nhà giáo mầm non, phổ thông và những người làm việc trong điều kiện đặc thù; Nhà giáo công tác ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo và vùng có điều kiện kinh tế-xã hội khó khăn hưởng mức phụ cấp ưu đãi nghề cao hơn; Nhà giáo dạy tại trường chuyên biệt hoặc thực hiện công tác giáo dục hòa nhập cũng được hưởng ưu đãi tương ứng với tính chất công việc.

Ngoài ra, các khoản trợ cấp như phụ cấp thâm niên, trợ cấp trách nhiệm và trợ cấp lưu động cũng được luật hóa, góp phần nâng cao thu nhập toàn diện cho giáo viên.

Luật cũng nêu rõ, nhà giáo làm việc trong cơ sở giáo dục ngoài công lập sẽ thực hiện chính sách tiền lương theo pháp luật về lao động , tách biệt với hệ thống bậc lương công lập.

Đối với những nhà giáo làm việc ở ngành, nghề có chế độ đặc thù riêng, nếu chính sách đó trùng với quy định trong Luật Nhà giáo thì chỉ được hưởng mức cao nhất theo chính sách có lợi nhất cho người lao động.

Quy định về lương và phụ cấp trong Luật Nhà giáo được đánh giá là bước đi mang tính lịch sử, biến những lời kêu gọi cải thiện thu nhập cho giáo viên thành pháp luật có hiệu lực thi hành , thay vì chỉ nằm trong nghị quyết hay định hướng chuyên môn như trước đây.

Tổ chức quốc tế như UNESCO và UNICEF cũng từng ghi nhận việc Việt Nam ban hành Luật Nhà giáo là một bước tiến quan trọng, góp phần nâng cao vị thế nghề giáo và thúc đẩy chất lượng giáo dục trong dài hạn.

Luật Nhà giáo không phải là thay đổi duy nhất có hiệu lực từ ngày 1/1/2026. Cùng với đó, nhiều chính sách giáo dục khác cũng chính thức được áp dụng, như thống nhất một bộ sách giáo khoa dùng chung toàn quốc và bãi bỏ bằng tốt nghiệp THCS , tạo ra làn sóng cải cách toàn diện trong hệ thống giáo dục Việt Nam.