1 trường đại học thưởng cho tân sinh viên, cứ 1 điểm = 1 triệu đồng: Thủ khoa nhận đến 29 triệu đồng

Mức học bổng cao nhất thuộc về em Nguyễn Minh An, ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử, với 29 điểm và học bổng 29 triệu đồng.

Chiều ngày 4/9, trường ĐH Công nghệ Kỹ thuật TP.HCM (HCM-UTE) công bố danh sách 26 sinh viên nhận học bổng khuyến tài năm tuyển sinh 2026. Tổng số tiền trao thưởng là 702 triệu đồng. Đây là những thí sinh có tổng điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 của ba môn trong tổ hợp xét tuyển đạt từ 26 điểm trở lên. Tổng điểm này không bao gồm điểm cộng hay điểm ưu tiên khu vực.

Mức học bổng được nhà trường tính theo cách khá đặc biệt: 1 điểm = 1 triệu đồng. Trong danh sách, mức cao nhất thuộc về Nguyễn Minh An, ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử, với 29 điểm và học bổng 29 triệu đồng. Tiếp đó là Nguyễn Cửu Quốc Đạt, ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử, đạt 28,75 điểm và nhận 28,75 triệu đồng; Nguyễn Gia Hưng, ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông, đạt 28,5 điểm, nhận 28,5 triệu đồng.

Danh sách 26 sinh viên được trường ĐH Công nghệ Kỹ thuật TP.HCM

Chính sách học bổng của nhà trường cũng quy định rõ mỗi ngành chọn 1 thí sinh có tổng điểm xét tuyển cao nhất. Trong trường hợp có nhiều thí sinh cùng điểm, trường lần lượt xét các tiêu chí phụ. Trước hết là điểm môn chính của ngành. Môn chính được xác định tùy chương trình đào tạo, có thể là Toán, Ngữ văn hoặc Hóa học; với ngành Ngôn ngữ Anh và Sư phạm Anh là Tiếng Anh. Đối với các ngành có môn năng khiếu như Thiết kế thời trang, Thiết kế đồ họa, Kiến trúc và Kiến trúc nội thất, môn năng khiếu được sử dụng làm tiêu chí ưu tiên.

Nếu vẫn bằng nhau, trường xét đến thành tích cá nhân được cộng điểm xét tuyển, sau đó là chứng chỉ ngoại ngữ.

Trong mùa tuyển sinh vừa qua, điểm chuẩn của trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật TP HCM dao động 18-26,83 điểm. Ngành có điểm chuẩn cao nhất là Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa.

43 trong 61 ngành, chương trình lấy 22,5 điểm trở lên, trung bình thí sinh phải đạt 7,5 điểm mỗi môn mới đỗ.

Điểm chuẩn thấp nhất thuộc về các ngành Kinh doanh quốc tế, Thương mại điện tử (đào tạo bằng Tiếng Anh), Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống, Môi trường và phát triển bền vững (chương trình chuẩn).