Cảnh tượng lạ sáng ngày khai giảng

Hình ảnh hàng chục phụ huynh trèo lên hàng rào sắt cao để nhìn vào bên trong trường học trong ngày khai giảng đang gây xôn xao mạng xã hội.

Ngày đầu tiên con đến trường luôn là cột mốc đặc biệt với cả trẻ nhỏ lẫn cha mẹ. Trong khi các em học sinh háo hức xen lẫn hồi hộp vì bước vào một môi trường mới thì phía sau cánh cổng trường, không ít bậc phụ huynh cũng thấp thỏm không kém, thậm chí còn có những hành động khiến người xem phải giật mình.

Mới đây, loạt hình ảnh ghi lại cảnh phụ huynh vây kín hàng rào sắt bên ngoài một trường học tại Bắc Kinh (Trung Quốc) trong ngày khai giảng bất ngờ bị đào lại và nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Theo hình ảnh được chia sẻ, nhiều phụ huynh không chỉ đứng nhòm qua khe hở mà còn trực tiếp trèo hẳn lên phần khung sắt cao cả mét, bám tay vào lưới rào để nhìn vào bên trong sân trường cho rõ hơn.

Ở phía dưới, một số phụ huynh khác lại chọn cách cúi thấp người, thậm chí quỳ hẳn xuống nền gạch để nhìn qua khe hở sát chân tường. Cảnh tượng này ngay lập tức tạo nên những luồng ý kiến trái chiều trên mạng xã hội.

Nhiều phụ huynh trèo lên hàng rào sắt cao, bám tay vào lưới thép để cố nhìn vào bên trong sân trường

Một số phụ huynh khác chọn cách cúi thấp người sát chân hàng rào để ngóng con qua khe hở phía dưới

Nhiều người cho rằng đây là hình ảnh rất dễ thương, thậm chí còn mang tính "toàn cầu" vì cha mẹ ở đâu cũng vậy, cứ đến ngày đầu con đi học là sẽ nôn nao, không nỡ rời bước. Có người bình luận rằng ai từng làm cha mẹ mới hiểu được cảm giác đứng ngoài còn hồi hộp hơn cả con, nhìn cảnh này thấy thương nhiều hơn là trách, bởi đó chỉ là bản năng lo lắng vì yêu con quá mà thôi.

Tuy nhiên, cũng có không ít ý kiến đánh giá cách thể hiện tình yêu này là hơi quá đà và có thể phản tác dụng. Nhiều netizen chỉ ra rằng việc cha mẹ cố dõi theo con từng li từng tí không giúp trẻ tự tin hơn, trái lại còn dễ khiến trẻ lo lắng và phụ thuộc. Nếu con đang tập làm quen với môi trường mới mà quay đầu lại đã thấy bố mẹ dán mắt theo dõi ngay sát hàng rào, trẻ sẽ càng khó dạn dĩ, và nếu lúc con khóc mà bố mẹ chạy đến ngay, giáo viên cũng sẽ rất khó xử trong việc giúp trẻ thích nghi.

Bên cạnh vấn đề tâm lý, hình ảnh này cũng khiến nhiều người lo ngại về độ an toàn khi nhiều người cùng lúc leo trèo, bám víu trên một đoạn rào chắn không được thiết kế để chịu tải trọng lớn, tiềm ẩn nguy cơ té ngã nếu rào bị lún hoặc bung chốt.

Xa hơn câu chuyện trước mắt, một số ý kiến còn nhìn nhận sự việc như một lát cắt phản ánh áp lực vô hình mà các bậc cha mẹ đang vô tình đặt lên vai con trẻ, khi nỗi sợ con bị bỏ lại phía sau dần biến thành thói quen theo sát, kiểm soát từng bước đi khiến trẻ khó trưởng thành độc lập. Lời khuyên được nhiều người đồng tình lúc này là cha mẹ nên học cách tin tưởng con nhiều hơn, để con tự tin bước những bước đầu tiên vào môi trường mới, bởi đôi khi chính sự can đảm buông tay đúng lúc mới là cách yêu thương trọn vẹn nhất.

Cha mẹ nên làm gì trong ngày đầu con đi học?

1. Đừng vội vã, hãy để mọi thứ diễn ra tự nhiên

Buổi sáng hôm đó, cả cha mẹ và con đều nên dậy sớm hơn thường lệ, ăn sáng đầy đủ và để con làm quen với các bước chuẩn bị theo đúng nhịp độ quen thuộc. Việc hối thúc con trong những phút cuối trước giờ đến lớp chỉ khiến cả nhà thêm căng thẳng, trong khi đây vốn đã là một ngày nhiều cảm xúc với trẻ.

Sự bình tĩnh và tin tưởng của cha mẹ là điều giúp trẻ cảm thấy an toàn hơn trong ngày đầu đến lớp

2. Không tạo áp lực cho con ngay từ ngày đầu

Việc trẻ rụt rè, chưa muốn tham gia hoạt động cùng các bạn trong buổi học đầu tiên là điều hoàn toàn bình thường, cha mẹ không cần trách mắng nếu con chưa hòa nhập ngay. Thay vào đó, hãy trấn an con rằng cô giáo luôn ở bên cạnh để giúp đỡ mỗi khi cha mẹ không có mặt, giúp con cảm thấy an tâm hơn khi bước vào môi trường mới.

3. Chọn cách chia tay nhẹ nhàng

Thay vì nói lời tạm biệt, cha mẹ có thể ôm con thật chặt và nói "Chiều bố/ mẹ đón con nhé" thay vì khiến con cảm thấy đây là một cuộc chia ly. Nếu con vẫn khóc hoặc bám lấy cha mẹ, có thể trấn an bằng cách hẹn con sẽ đứng chờ ở một vị trí quen thuộc gần cổng trường khi tan học. Sự bình tĩnh của cha mẹ chính là điều giúp con cảm thấy an toàn và tự tin hơn trong ngày đầu tiên xa vòng tay gia đình.