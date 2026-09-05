Tới THPT Võ Trường Toản - ngôi trường công lập rộng gần 20.000m², có cả hồ bơi giữa sân ngày đầu năm học mới

Thầy trò THPT Võ Trường Toản cùng chào đón năm học 2026-2027 trong niềm vui và nhiều kỳ vọng mới.

Sáng 5/9, hòa chung không khí khai giảng trên cả nước, thầy và trò Trường THPT Võ Trường Toản (TP.HCM) cùng chào đón năm học 2026-2027. Từ sáng sớm, khu thể thao của trường đã có khá đông học sinh. Những nhóm bạn tranh thủ trò chuyện, chụp ảnh cùng nhau trước khi buổi lễ bắt đầu. Thầy cô cũng có mặt từ sớm để chuẩn bị cho một trong những buổi lễ đặc biệt nhất của năm học.





Sáng 5/9, hòa chung không khí khai giảng trên cả nước, thầy và trò Trường THPT Võ Trường Toản (TP.HCM) cùng chào đón năm học 2026-2027 trong không khí rộn ràng, tươi vui

Trong những bộ đồng phục gọn gàng, các nam sinh háo hức trở lại trường sau kỳ nghỉ hè. Các nữ sinh diện áo dài, vừa duyên dáng vừa giữ được vẻ trẻ trung đúng chất ngày khai giảng. Với học sinh đầu cấp, ngày 5/9 còn có thêm một cảm giác rất khác. Đây là lần đầu các bạn chính thức bước vào môi trường THPT, gặp những người bạn mới và bắt đầu một chặng đường học tập mới.

Lễ khai giảng năm học 2026-2027 tại Trường THPT Võ Trường Toản diễn ra từ 7h đến 9h30 ngày 5/9 tại khu thể thao của trường. Chương trình gồm nghi thức đón học sinh đầu cấp, văn nghệ, theo dõi chương trình lễ khai giảng chung toàn quốc, phát biểu chúc mừng của lãnh đạo địa phương cùng hoạt động vinh danh, khen thưởng. Sau những nghi thức trang trọng, không khí tại sân trường nhanh chóng trở nên sôi nổi hơn với các tiết mục văn nghệ và tiếng cổ vũ của học sinh.

Thầy và trò Trường THPT Võ Trường Toản rạng rỡ trong lễ khai giảng năm học 2026-2027

Học sinh toàn trường có mặt từ sớm, sẵn sàng đón năm học mới

Không khí khai giảng rộn ràng cũng là dịp để nhìn kỹ hơn không gian học tập của học sinh Võ Trường Toản. Ngôi trường nằm trên khuôn viên rộng gần 20.000m2 tại số 482 đường Nguyễn Thị Đặng, phường Tân Thới Hiệp, TP.HCM.

Không chỉ có các dãy phòng học, khuôn viên còn được bố trí khu thể thao với nhà thi đấu, sân chơi và hồ bơi. Võ Trường Toản cũng là một trong số ít trường THPT công lập tại TP.HCM có hồ bơi ngay trong trường, giúp học sinh có thêm không gian rèn luyện thể chất mà không cần đi đâu xa.

Ngoài các dãy phòng học, trường còn có khu thể thao với nhà thi đấu, sân chơi và hồ bơi. Đây cũng là một trong số ít trường THPT công lập tại TP.HCM có hồ bơi ngay trong khuôn viên, tạo thêm không gian để học sinh rèn luyện thể chất ngay tại trường.

Bên cạnh đó, trường có 45 phòng học cùng nhiều phòng chức năng phục vụ các hoạt động giáo dục. Học sinh có không gian dành cho STEM, âm nhạc, tiếng Anh và các hoạt động thể thao trong nhà. Nhờ có nhiều khu vực chức năng, khuôn viên trường không chỉ phục vụ việc học trên lớp mà còn có thêm không gian để học sinh thực hành, vận động và tham gia các hoạt động ngoài giờ.

THPT Võ Trường Toản là một trong số ít trường THPT công lập tại TP.HCM có hồ bơi trong khuôn viên

Trường THPT Võ Trường Toản được xây dựng từ năm 1999 với tên gọi ban đầu là Trường THPT Hiệp Thành. Đến tháng 11/2004, trường được đổi tên thành Trường THPT Võ Trường Toản. Sau nhiều năm sử dụng, một số hạng mục của trường xuống cấp, không còn đáp ứng yêu cầu về an toàn, từ đó đặt ra nhu cầu xây dựng và nâng cấp cơ sở vật chất. Dự án xây dựng, nâng cấp trường có tổng mức đầu tư hơn 175,3 tỷ đồng.

Sau quá trình đầu tư, nhiều không gian trong trường được cải thiện, hướng tới đáp ứng tốt hơn nhu cầu học tập, rèn luyện và hoạt động ngoại khóa của học sinh. Và quả thực, trong ngày đầu tiên của năm học mới, những không gian ấy đã được lấp đầy bởi tiếng nói cười, những bộ đồng phục mới và nguồn năng lượng đặc trưng của tuổi học trò. Với thầy trò THPT Võ Trường Toản, một năm học mới đã chính thức bắt đầu!

Nữ sinh THPT Võ Trường Toản duyên dáng trong tà áo dài ngày khai giảng

Nữ sinh THPT Võ Trường Toản rạng rỡ trong ngày đầu tiên của năm học mới