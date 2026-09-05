Đi vài bước lại va phải một thủ khoa trong sân trường ĐH Ngoại thương ngày khai giảng 5/9

Sáng 5/9, Trường Đại học Ngoại thương tổ chức Lễ Khai giảng và Lễ Chào mừng năm học 2026-2027, chính thức chào đón K65.

Sáng 5/9, sân Trường Đại học Ngoại thương trở nên rộn ràng hơn thường ngày khi hàng nghìn tân sinh viên K65 cùng học viên, nghiên cứu sinh có mặt từ sớm, chính thức bắt đầu một năm học mới. Những gương mặt còn nguyên vẻ bỡ ngỡ, những bộ đồng phục mới và không khí háo hức của ngày đầu bước vào giảng đường tạo nên một buổi khai giảng rất riêng của Ngoại thương.

Lễ Khai giảng và Lễ Chào mừng năm học mới 2026-2027 của Ngoại thương được tổ chức với nhiều hoạt động, từ đón tiếp đại biểu, tiếp sóng kết nối trực tuyến Lễ khai giảng năm học mới trên toàn quốc, chào cờ, hát Quốc ca đến các nghi thức đánh trống khai giảng. Không khí trang trọng của buổi lễ được xen kẽ với những tiết mục văn nghệ chào mừng.

Lễ Khai giảng và Lễ Chào mừng năm học mới 2026-2027 của Ngoại thương được tổ chức với nhiều hoạt động

Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại thương - PGS.TS Phạm Thu Hương đánh trống khai giảng

Sau phần khai giảng, Trường Đại học Ngoại thương tổ chức Lễ Chào mừng năm học 2026-2027. Clip giới thiệu về trường và năm học mới mở đầu cho những hoạt động dành riêng cho các thế hệ sinh viên. Hiệu trưởng nhà trường phát biểu, đánh trống chào mừng năm học mới, trước khi các sinh viên thủ khoa đầu vào được vinh danh và những sinh viên tiêu biểu năm học 2025-2026 được khen thưởng.

Hoạt động vinh danh các thủ khoa đầu vào của FTU

Một trong những khoảnh khắc được chú ý tại buổi lễ là phần phát biểu của đại diện tân sinh viên. Phạm Bích Phương, thủ khoa toàn quốc kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026, tân sinh viên K65 chuyên ngành Kinh tế đối ngoại của Trường Đại học Ngoại thương là người đại diện cho các tân sinh viên chia sẻ những suy nghĩ trong ngày đầu bước vào giảng đường.

Phương không bắt đầu câu chuyện bằng những thành tích hay những con số. Nữ sinh nhắc đến một điều có lẽ khá quen thuộc với nhiều bạn trẻ đang đứng trước một cánh cửa mới là khát vọng được đi xa, được khẳng định bản thân nhưng đồng thời cũng phải đối diện với áp lực, thử thách và cả những lần thất bại.

“Khát vọng được vươn xa, khát vọng được khẳng định mình và được cống hiến những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng. Thế nhưng hành trình ấy chưa bao giờ dễ dàng”, Phương chia sẻ.

Nữ sinh cho biết, trước đây bản thân cũng từng có những thời điểm đối diện với áp lực, thất bại, thậm chí nhiều lần muốn bỏ cuộc. Nhưng thay vì dừng lại, Phương lựa chọn sống chậm hơn, tin vào bản thân, nhìn lại lý do mình bắt đầu và tự hỏi điều gì khiến mình vẫn muốn tiếp tục.





Phạm Bích Phương, thủ khoa toàn quốc kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026, tân sinh viên K65 chuyên ngành Kinh tế đối ngoại của Trường Đại học Ngoại thương

Từ câu chuyện của chính mình, Phương gửi đến những người bạn đồng trang lứa một thông điệp giản dị: “Cứ đi đi, rồi sẽ đến. Thất bại cũng được, sai cũng được, miễn là bạn dám thử sức”.

Với nữ sinh, mỗi người không nhất thiết phải đi trên cùng một con đường hay đạt được thành công theo cùng một cách. Điều quan trọng là đủ tin vào năng lực của mình và không ngại thử sức để tìm ra con đường phù hợp nhất.

“Chỉ cần bạn tin vào chính bạn, tin vào năng lực và tin vào những điều mà bạn làm, chúng ta hoàn toàn có thể tạo ra những giá trị khác biệt, tỏa sáng theo cách của riêng mình”, Phương nói.

Phương là tân sinh viên K65 chuyên ngành Kinh tế đối ngoại của Trường Đại học Ngoại thương

Sau những lời nhắn gửi ấy, nghi lễ trao cờ truyền thống diễn ra như một khoảnh khắc chuyển giao giữa các thế hệ sinh viên. Với K65, đây cũng có thể xem là lời chào chính thức đầu tiên của các bạn với mái trường sẽ đồng hành trong những năm tháng đại học sắp tới.

Buổi lễ khép lại bằng các tiết mục văn nghệ do tân sinh viên K65 thể hiện và những bức ảnh lưu niệm. Từ những gương mặt còn có phần ngại ngùng khi lần đầu đứng giữa một tập thể lớn, K65 bắt đầu làm quen với môi trường mới, những người bạn mới và một nhịp sống hoàn toàn khác với những năm tháng THPT.