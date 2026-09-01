Bắt gặp Chuyên Ngoại ngữ - ngôi trường của dàn "siêu nhân ngôn ngữ" trong những khung hình đầu tiên của năm học mới

Một năm học mới đã bắt đầu ở Chuyên Ngoại ngữ!

Sáng 5/9, sân trường Chuyên Ngoại ngữ đã đông vui từ sớm. Học sinh tranh thủ gặp lại bạn bè sau kỳ nghỉ hè, chụp ảnh cùng nhau trước khi buổi lễ bắt đầu. Những cô cậu học sinh lớp 10 cũng có những khoảnh khắc đầu tiên làm quen với ngôi trường mới, trong khi thầy cô đã có mặt từ sớm để chuẩn bị cho ngày đặc biệt này.

Sáng 5/9, thầy và trò Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội chào đón năm học 2026-2027

Buổi khai giảng có sự tham dự của PGS.TS Nguyễn Xuân Long, Phó Hiệu trưởng Thường trực Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN; PGS.TS Nguyễn Lân Trung, Chủ tịch Mạng lưới cựu học sinh Trường Đại học Ngoại ngữ, cựu học sinh K1 Chuyên Ngoại ngữ. Về phía Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ có TS. Nguyễn Phú Chiến, Hiệu trưởng nhà trường; cô Đỗ Thị Ngọc Chi và cô Mai Thị Loan, Phó Hiệu trưởng, cùng đại diện các phòng, ban của Trường Đại học Ngoại ngữ, Ban đại diện cha mẹ học sinh, cựu học sinh, các trường đại học, cơ sở giáo dục và đối tác của nhà trường.

Giữa những gương mặt của nhiều thế hệ, sân trường Chuyên Ngoại ngữ cũng đón những thành viên mới của năm học 2026-2027. Và sau những ngày đầu làm quen với lớp học, thầy cô, bạn bè, đây là lần đầu tiên hơn 600 học sinh K58 cùng có mặt trong một buổi lễ khai giảng của Chuyên Ngữ.

Tham dự lễ khai giảng không thể không kể đến sự góp mặt của hơn 600 tân sinh K58

Đỗ Thị Ngọc Chi - Phó Hiệu trưởng nhà trường phát biểu tại lễ khai giảng

Không khí khai giảng được mở ra bằng những tiết mục văn nghệ của học sinh. Màn trình diễn hiện đại của CDC, rồi mashup “Hào khí Việt Nam - Chuyên Ngữ một mái trường” khiến sân trường nhanh chóng trở nên sôi động hơn.

Một đoạn video nhìn lại ngày đầu tiên đến trường hôm 20/8 cũng đưa học sinh trở về những khoảnh khắc đầu tiên của năm học. Từ ngày còn lạ lẫm với lớp học, thầy cô, bạn bè đến khi cùng ngồi dưới sân trường trong lễ khai giảng, chỉ vài tuần nhưng đã đủ để những gương mặt mới bắt đầu quen nhau.

Năm nay là năm thứ hai Chuyên Ngoại ngữ hòa chung chương trình khai giảng được truyền hình trực tiếp trên VTV1. Nghi thức chào cờ diễn ra cùng lúc với chương trình trên sóng truyền hình, đưa sân trường này vào chung bầu không khí đặc biệt của ngày 5/9 trên cả nước.

Hội đồng giáo viên trường THPT Chuyên Ngoại ngữ

Giữa những phần lễ trang trọng, học sinh cũng có những khoảnh khắc rất riêng của mình. Có bạn chăm chú theo dõi chương trình, có bạn tranh thủ lưu lại vài tấm ảnh, cũng có những nhóm bạn đã bắt đầu rủ nhau chụp hình ngay trong ngày đầu tiên của năm học.

Buổi lễ cũng là lúc những học sinh có thành tích nổi bật trong học tập, hoạt động và đóng góp cho cộng đồng được nhà trường tuyên dương. Trên sân khấu, những gương mặt được gọi tên trở thành một phần tiếp nối của câu chuyện về các thế hệ học sinh Chuyên Ngoại ngữ.

Sau phần vinh danh, không khí sân trường tiếp tục được nối dài với màn trình diễn của ca sĩ Hoàng Sơn đến từ Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội. Một tiết mục âm nhạc xuất hiện giữa chương trình cũng khiến không khí buổi lễ trở nên thoải mái, gần gũi hơn.

Những tiết mục văn nghệ đầy năng lượng của tuổi trẻ

Hơn 600 học sinh K58 đã chính thức bước vào hành trình mới dưới mái trường Chuyên Ngữ

Một trong những khoảnh khắc đáng nhớ của buổi sáng thuộc về Bùi Phương Linh, học sinh lớp 10A3, khi nữ sinh đại diện học sinh khóa mới phát biểu trong lễ khai giảng. Cô bạn cũng là thủ khoa đầu vào lớp chuyên Anh.

Bùi Phương Linh, học sinh lớp 10A3 và thủ khoa đầu vào khối chuyên Anh, đại diện hơn 600 học sinh K58 phát biểu tại buổi lễ

Khép lại chương trình là Singalong của TEN PLUS 2026. Hàng trăm học sinh cùng hòa giọng, tiếng hát nối dài khắp sân trường, những gương mặt cũng thoải mái và hào hứng hơn sau một buổi sáng với nhiều nghi thức trang trọng. Một năm học mới vì thế được mở màn bằng chính không khí trẻ trung và đầy năng lượng của học sinh Chuyên Ngoại ngữ.

Và rồi, một buổi sáng khai giảng cũng khép lại bằng những điều rất quen thuộc: bạn bè đứng cạnh nhau chụp thêm vài tấm ảnh, những cuộc trò chuyện chưa kịp dứt và những gương mặt bắt đầu làm quen với nhịp học tập mới.

Năm học mới ở Chuyên Ngoại ngữ chính thức bắt đầu như thế.

Ảnh: Nhà trường cung cấp