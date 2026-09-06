Đừng cho phụ huynh nhìn danh sách tân sinh viên ĐH Sư phạm Hà Nội năm nay, toàn "con nhà người ta" đe dọa bữa cơm nhà

Trong hơn 5.600 tân sinh viên khóa 76 của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, có đến 44 gương mặt được vinh danh ngay trong ngày khai giảng vì thành tích quá xuất sắc.

Ngày 5/9, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức lễ khai giảng năm học 2026-2027, chào đón hơn 5.600 tân sinh viên khóa 76. Đáng chú ý, trong số những gương mặt mới gia nhập trường năm nay có 13 tân sinh viên từng đạt giải Nhất học sinh giỏi quốc gia, cùng một tân sinh viên vừa giành Huy chương Vàng Olympic Toán quốc tế 2026.

Bên cạnh không khí trẻ trung của ngày khai giảng, danh sách những tân sinh viên được tuyên dương năm nay của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội cũng rất được quan tâm. Ngay trong buổi lễ, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội đã vinh danh 44 tân sinh viên có thành tích xuất sắc trong kỳ tuyển sinh năm 2026. Đây là những gương mặt đạt kết quả nổi bật và chính thức gia nhập trường trong năm học mới.

Theo đó, trong số 44 tân sinh viên được tuyên dương có 13 em từng đạt giải Nhất trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia. Các bạn lựa chọn nhiều ngành đào tạo khác nhau, gồm Sư phạm Ngữ văn, Sư phạm Toán học, Sư phạm Địa lý, Sư phạm Vật lý và Sư phạm Lịch sử.

Đặc biệt, một cái tên nổi bật trong danh sách là Nguyễn Lê Nhật Nam, tân sinh viên ngành Sư phạm Toán, Trường Toán học và Công nghệ thông tin. Nhật Nam vừa giành Huy chương Vàng Olympic Toán học quốc tế (IMO) 2026, đồng thời từng đạt giải Nhất học sinh giỏi quốc gia môn Toán năm học 2025-2026. Trước khi trở thành tân sinh viên, Nhật Nam là học sinh Trường THPT Chuyên Đại học Sư phạm.

PGS.TS Nguyễn Đức Sơn - Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm Hà Nội trao học bổng cho tân sinh viên Nguyễn Lê Nhật Nam - Huy chương Vàng Olympic Toán học Quốc tế IMO 2026 (Ảnh: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội)

Không chỉ có những thành tích nổi bật trên đấu trường học thuật, nhóm tân sinh viên được tuyên dương còn có những gương mặt từng tham gia các đội tuyển thể thao thi đấu quốc tế. Theo nhà trường, 4 tân sinh viên từng giành Huy chương Vàng tại các giải đấu quốc tế lựa chọn theo học ngành Giáo dục thể chất.

Những con số này tạo nên một điểm nhấn khá đặc biệt cho mùa khai giảng năm nay của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Nếu hơn 5.600 tân sinh viên là những người đang bắt đầu một hành trình mới thì 44 gương mặt được tuyên dương là những cá nhân đã có thành tích nổi bật ngay trước khi bước qua cánh cổng đại học.

Danh sách 44 tân sinh viên có thành tích nổi bật trong kỳ tuyển sinh năm 2026 của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội:

(Ảnh: Tin giáo dục Hà Nội)

(Ảnh: Tin giáo dục Hà Nội)

(Ảnh: Tin giáo dục Hà Nội)

(Ảnh: Tin giáo dục Hà Nội)

(Ảnh: Tin giáo dục Hà Nội)

(Ảnh: Tin giáo dục Hà Nội)

Tổng hợp