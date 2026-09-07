Mở cửa phòng KTX mà muốn đi về, giường kiểu này sống sao?

Tưởng KTX chỉ cần làm quen với bạn cùng phòng, ai ngờ có nơi còn khiến sinh viên phải làm quen với cả kiểu giường ngủ "có một không hai".

Với tân sinh viên, KTX thường được hình dung là những căn phòng nhiều người ở chung, mỗi người có một chiếc giường tầng riêng và một khoảng không gian nhỏ để sắp xếp đồ đạc. Thế nhưng hình ảnh một căn phòng KTX đang được chia sẻ trên mạng xã hội lại khiến không ít người phải nhìn đi nhìn lại vì cách bố trí quá khác biệt.

Nhìn qua, đây vẫn là kiểu giường tầng khung sắt thường thấy trong các khu KTX. Điểm khác biệt nằm ở chỗ thay vì mỗi tầng chỉ có một người, mỗi tầng lại được bố trí cho hai sinh viên cùng ngủ, với hai tấm đệm đặt cạnh nhau trên cùng một chiếc giường.

Thay vì giường tầng đơn bình thường, căn phòng KTX này lại thiết kế giường tầng đôi, 2 sinh viên một tầng

Căn phòng vì thế trông khá chật chội. Những chiếc giường tầng chiếm phần lớn diện tích, trong khi chăn đệm, quần áo và đồ dùng cá nhân được xếp ngay trên giường. Khoảng trống để đi lại cũng không nhiều, khiến tổng thể căn phòng tạo cảm giác bức bí.

Đáng chú ý nhất vẫn là chuyện hai người phải ngủ chung một giường. Nếu đã quen với kiểu KTX mỗi người một chỗ ngủ, việc phải nằm cạnh một người khác trong thời gian dài chắc chắn là điều không dễ thích nghi.

Nhìn chiếc giường, cư dân mạng chia thành vài luồng phản ứng khá rõ. Một nhóm lập tức biến tình huống này thành "bối cảnh tiểu thuyết", bởi hai người vốn chẳng quen biết lại phải ngủ chung một giường. "Cãi nhau rồi thì làm thế nào?", một người bình luận. Người khác đùa rằng đây chẳng khác gì "một giấc ngủ tỉnh dậy, phát hiện mình nằm trong vòng tay của đối thủ".

Nhóm khác thì thực tế hơn, cho rằng ngủ chung giường với bạn cùng phòng mới là điều đáng ngại. Mỗi người có một giờ giấc, thói quen ngủ và mức độ sạch sẽ khác nhau, nên chỉ cần không hợp nhau cũng đủ khiến cuộc sống KTX trở nên khó xử. Có người thẳng thắn nói rằng nếu được chọn, họ vẫn muốn kiểu KTX thông thường, mỗi người một giường, dù phòng có chật một chút.

Làm thế nào để làm quen với cuộc sống KTX?

Ở KTX lần đầu có thể là một cú sốc nhỏ với nhiều tân sinh viên. Từ việc sống cùng người lạ, dùng chung không gian đến chuyện phải tự sắp xếp sinh hoạt, tất cả đều khác khá nhiều so với ở nhà. Không còn không gian riêng như ở nhà, những thói quen tưởng rất bình thường cũng có thể ảnh hưởng đến người khác. Vì vậy, điều quan trọng nhất không phải cố thích nghi với tất cả mọi thứ ngay lập tức, mà là tìm được cách sống chung khiến cả phòng đều cảm thấy thoải mái.

1. Thống nhất những nguyên tắc cơ bản ngay từ đầu

Ngay khi nhận phòng, các thành viên nên thống nhất một số chuyện như giờ ngủ, giờ tắt đèn, sử dụng điều hòa, vệ sinh phòng, đổ rác hay cách sử dụng những khu vực chung. Đây đều là những chuyện rất nhỏ nhưng lại dễ trở thành nguyên nhân gây mâu thuẫn nếu mỗi người có một thói quen khác nhau.

Chẳng hạn, một người quen ngủ lúc 10 giờ tối có thể khó chịu nếu bạn cùng phòng thường xuyên bật đèn học đến 1, 2 giờ sáng. Ngược lại, người học khuya cũng không thể yêu cầu cả phòng đi ngủ cùng giờ với mình. Một quy ước đơn giản như sau 22 giờ hạn chế tiếng động lớn, người cần học muộn sử dụng đèn cá nhân hoặc ra phòng tự học có thể giúp cả hai bên dễ chịu hơn.

2. Tôn trọng không gian và đồ dùng cá nhân của nhau

Ở chung phòng không có nghĩa là mọi thứ đều trở thành đồ dùng chung. Quần áo, mỹ phẩm, đồ ăn, sách vở, tai nghe hay những vật dụng cá nhân khác đều nên được hỏi trước khi sử dụng. Tương tự, mỗi người cũng cần có ý thức giữ phần giường, tủ và khu vực của mình gọn gàng để không lấn sang không gian của người khác.

Đặc biệt với những phòng đông người, diện tích vốn đã hạn chế nên chỉ cần một người để đồ tràn ra lối đi hoặc chiếm quá nhiều chỗ ở khu vực chung là cả phòng đều có thể cảm thấy bất tiện. Giữ ranh giới rõ ràng ngay từ đầu sẽ giúp hạn chế những va chạm không đáng có.

Tân sinh viên sẽ cần thời gian để làm quen với cuộc sống tập thể trong KTX (Ảnh: Xuemanfen)

3. Đừng ngại nói chuyện khi có vấn đề

Một trong những điều khó nhất khi ở KTX là phải sống cùng những người mình không quen và chưa chắc có cùng nếp sinh hoạt. Bạn cùng phòng có thể ngủ ngáy, nói chuyện điện thoại quá to, để đồ bừa bộn hoặc thường xuyên sử dụng đồ của người khác. Nếu cứ âm thầm chịu đựng, những chuyện nhỏ này rất dễ tích tụ thành mâu thuẫn lớn.

Khi có điều gì khiến mình không thoải mái, cách tốt hơn là nói sớm và nói cụ thể. Thay vì trách móc kiểu "Bạn lúc nào cũng làm ồn", có thể nói "Mình thường ngủ sớm, nếu tối bạn nói chuyện điện thoại có thể ra ngoài một chút không?". Cách trao đổi này giúp người nghe hiểu vấn đề nằm ở hành vi cụ thể chứ không phải cảm giác bị công kích.

4. Chủ động tìm khoảng thời gian và không gian riêng

Không phải lúc nào cũng có thể biến phòng KTX thành một nơi hoàn toàn yên tĩnh và riêng tư. Vì vậy, sinh viên cũng cần học cách chủ động tạo khoảng không cho mình. Khi cần tập trung học, muốn gọi điện lâu hoặc đơn giản là muốn ở một mình, thư viện, phòng tự học hay những khu vực chung của trường có thể là lựa chọn phù hợp.

Điều này cũng giúp giảm áp lực cho cả người ở trong phòng. Thay vì yêu cầu tất cả mọi người phải thay đổi lịch sinh hoạt theo mình, mỗi người có thể linh hoạt điều chỉnh môi trường xung quanh tùy từng thời điểm. Sống KTX vì thế không phải là từ bỏ hoàn toàn sự riêng tư, mà là học cách tìm sự riêng tư trong một không gian vốn được chia sẻ.

5. Ưu tiên sự an toàn và báo quản lý khi cần thiết

Ngoài chuyện sinh hoạt, sinh viên cũng nên chú ý đến những vấn đề liên quan đến cơ sở vật chất. Với giường tầng, tủ, ổ điện hay các thiết bị trong phòng, nếu phát hiện dấu hiệu hư hỏng thì nên báo ngay cho quản lý KTX thay vì tự xử lý.

Đặc biệt, đừng vì ngại làm phiền hoặc nghĩ rằng "chắc không sao đâu" mà tiếp tục sử dụng một thiết bị có vấn đề. KTX là không gian có nhiều người cùng sinh hoạt, một sự cố nhỏ nếu không được xử lý kịp thời có thể ảnh hưởng đến cả phòng. Biết khi nào cần tự giải quyết và khi nào cần nhờ đến quản lý cũng là một phần của việc tự lập khi lần đầu sống xa nhà.