New York cấm học sinh tiểu học, THCS dùng AI trong 1 năm

Theo kế hoạch, thành phố sẽ vô hiệu hóa tính năng AI trên khoảng 40 công cụ giáo dục đang được sử dụng trong các trường công lập.

Học sinh trường công lập tại New York (Mỹ) từ tiểu học đến hết lớp 8 sẽ bị cấm sử dụng các công cụ trí tuệ nhân tạo tạo sinh (GenAI) trong năm học mới. Trong khi đó, học sinh THPT vẫn được tiếp cận một số công cụ AI nhưng dưới sự kiểm soát chặt chẽ, còn giáo viên được phép dùng AI để soạn giáo án nhưng không được sử dụng công nghệ này để chấm điểm hay đánh giá học sinh.

Chính sách được Thị trưởng New York Zohran Mamdani công bố ngày 2/9, áp dụng trong một năm và có thể được gia hạn hoặc điều chỉnh tùy kết quả thực tế. Khoảng 600.000 học sinh từ mẫu giáo đến lớp 8 sẽ chịu ảnh hưởng của lệnh cấm. Giới chức thành phố mô tả đây là một trong những chính sách hạn chế AI trong trường học mạnh tay và có phạm vi rộng nhất tại Mỹ.

Theo kế hoạch, thành phố sẽ vô hiệu hóa tính năng AI trên khoảng 40 công cụ giáo dục đang được sử dụng trong các trường công lập. Những phần mềm không thể loại bỏ tính năng AI sẽ bị ngừng sử dụng. Các chatbot đồng hành và những công cụ phổ biến như ChatGPT hay Claude cũng sẽ bị chặn ở tất cả các cấp học.

Với học sinh THPT, lệnh cấm toàn diện không được áp dụng. Thành phố dự kiến tổ chức các lớp học về “kiến thức AI” hai lần mỗi năm, đồng thời triển khai một số chương trình thử nghiệm cho phép học sinh sử dụng những nền tảng AI được lựa chọn dưới sự giám sát của giáo viên. Học sinh cũng sẽ được làm quen với nội dung về tư duy phản biện trong thời đại AI.

Bên cạnh việc hạn chế AI, New York còn đưa ra các khuyến nghị về thời gian sử dụng thiết bị điện tử. Học sinh lớp 3-5 được giới hạn tối đa 30 phút sử dụng màn hình mỗi ngày, trong khi học sinh lớp 6-8 là 45 phút. Thành phố cũng tiến hành rà soát các công cụ công nghệ giáo dục để loại bỏ những phần mềm được đánh giá là không thiết yếu đối với việc học.

Giáo viên vẫn có thể sử dụng AI để hỗ trợ soạn giáo án và xử lý các công việc hành chính như lên lịch. Tuy nhiên, họ không được dùng AI để chấm điểm hoặc đánh giá học sinh.

Thị trưởng Mamdani cho rằng trẻ em cần có sự tương tác trực tiếp với giáo viên và bạn bè để phát triển khả năng tư duy. “Trẻ em cần giáo viên và sự kết nối giữa người với người để học tập và trưởng thành”, ông nói, đồng thời nhấn mạnh học sinh cần được tự mình đối mặt với những vấn đề khó, đặt câu hỏi, kiểm chứng giả định và tìm cách giải quyết thay vì phụ thuộc vào công nghệ.

Trường cấp 2 Booker T. Washington ở Manhattan, New York (Ảnh: The New York Times)

Giám đốc Sở Giáo dục thành phố Kamar Samuels thừa nhận thách thức lớn nhất là kiểm soát việc học sinh sử dụng AI để làm bài tập ở nhà. Ông kêu gọi phụ huynh phối hợp với giáo viên để giám sát việc sử dụng công nghệ của con em.

“Giới công nghệ muốn chúng ta tin rằng đưa AI vào giáo dục từ sớm là điều tất yếu và cần thiết. Nhưng chúng tôi không nhìn nhận theo cách đó”, ông Samuels nói.

New York không phải nơi duy nhất tại Mỹ siết AI trong trường học. Los Angeles Unified, hệ thống trường công lớn thứ hai nước Mỹ, cũng đang tạm thời chặn các công cụ AI tạo sinh trên thiết bị học sinh trong thời gian xây dựng chính sách chính thức. Trước đó, học khu này đã hạn chế việc sử dụng thiết bị điện tử đối với học sinh nhỏ tuổi và áp dụng các quy định về thời gian sử dụng màn hình.

Phản ứng trước chính sách của New York cũng khá trái chiều. Michael Mulgrew, Chủ tịch Công đoàn Giáo viên Thống nhất, hoan nghênh việc giới hạn thời gian sử dụng màn hình nhưng cho rằng chính sách AI vẫn để lại nhiều câu hỏi, trong đó có việc làm thế nào để ngành giáo dục đảm bảo những công cụ công nghệ được mua vào trường học có đủ biện pháp bảo vệ học sinh.

Trong khi đó, Josh Golin, Giám đốc điều hành tổ chức bảo vệ trẻ em Fairplay, cho rằng thời gian tạm dừng một năm là chưa đủ để đánh giá đầy đủ tác động của AI. Ông muốn các nền tảng AI phải chứng minh rằng sản phẩm của họ thực sự hiệu quả trong việc hỗ trợ trẻ học tập, an toàn, không thay thế tương tác trực tiếp và không khiến tình trạng gian lận học tập trở nên phổ biến.

Đây không phải lần đầu New York tìm cách kiểm soát AI trong trường học. Năm 2023, thành phố từng chặn ChatGPT trên các thiết bị và mạng nội bộ của trường công, nhưng vài tháng sau đã dỡ bỏ lệnh hạn chế. Năm 2025, Thống đốc bang New York Kathy Hochul cũng ban hành quy định cấm học sinh sử dụng điện thoại di động trong các trường công lập trên toàn bang.

Việc New York một lần nữa siết chặt AI cho thấy các trường học Mỹ vẫn đang loay hoay tìm điểm cân bằng giữa việc tận dụng công nghệ và bảo vệ quá trình phát triển của trẻ. AI có thể hỗ trợ học tập, nhưng nếu được sử dụng quá sớm hoặc thay thế những trải nghiệm vốn cần đến con người, công nghệ cũng có nguy cơ khiến học sinh giảm khả năng tự suy nghĩ, giao tiếp và giải quyết vấn đề.

Trong bối cảnh đó, cách tiếp cận của New York không phải là loại bỏ hoàn toàn AI khỏi giáo dục mà là trì hoãn và kiểm soát việc sử dụng đối với học sinh nhỏ tuổi, đồng thời tăng cường giáo dục về AI cho học sinh lớn hơn. Đây có thể là bước thử nghiệm để thành phố đánh giá một câu hỏi ngày càng quan trọng: Trường học nên dạy trẻ cách sử dụng AI như thế nào mà không để AI học thay trẻ?

Tổng hợp