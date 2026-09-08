Đếm ngược đến Match Day 2026 của Đại học Y Hà Nội: Ngày 9/9 có gì đặc biệt?

Sau những ngày ôn thi và một kỳ tuyển sinh đầy cạnh tranh, các thí sinh bác sĩ nội trú khóa 51 chuẩn bị bước vào một “ải” đặc biệt khác.

Có một ngày ở Trường Đại học Y Hà Nội mà chỉ cần nghe đến tên, những sinh viên y khoa đã tốt nghiệp cũng đủ hiểu độ căng thẳng: Match Day. Đây là lúc những thí sinh vừa vượt qua kỳ thi bác sĩ nội trú bước lên bục, lần lượt công bố chuyên ngành mình lựa chọn trước sự chứng kiến của thầy cô, bạn bè và các thế hệ đi trước.

Không có chuyện ngồi nhà rồi đăng ký nguyện vọng từ trước, cũng chẳng có chuyện “giữ slot” cho ngành mình thích. Trong khoảnh khắc quyết định, điểm thi chính là một trong những yếu tố quan trọng quyết định thứ tự lựa chọn. Ai có điểm cao hơn sẽ được gọi tên trước và khi đến lượt mình, thí sinh phải đưa ra lựa chọn cho chặng đường đào tạo tiếp theo.

Năm nay, Match Day 2026 - Bác sĩ Nội trú khóa 51 sẽ diễn ra vào ngày 9/9/2026 tại Hội trường Lớn, Trường Đại học Y Hà Nội. Nhà trường cũng đã công bố danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự đăng ký chuyên ngành đào tạo Bác sĩ Nội trú khóa 51, mở màn cho một trong những sự kiện được mong chờ nhất sau mùa thi nội trú.

Kỳ thi bác sĩ nội trú vốn được gọi là kỳ thi "khốc liệt nhất" ngành Y

Với những ai lần đầu nghe đến Match Day, cái tên này có thể khiến người ta liên tưởng đến một ngày công bố kết quả tuyển dụng hay thực tập. Nhưng tại Y Hà Nội, đây lại là một nghi thức mang màu sắc rất riêng. Sau khi trải qua kỳ thi tuyển sinh bác sĩ nội trú vốn được biết đến với mức độ cạnh tranh cao, các thí sinh sẽ trực tiếp bước lên sân khấu và lựa chọn chuyên ngành theo thứ tự.

Khoảnh khắc đó có thể chỉ diễn ra trong thời gian rất ngắn, nhưng lại mang ý nghĩa lớn. Một lựa chọn tại Match Day có thể mở ra 3 năm đào tạo chuyên sâu trong lĩnh vực mà mỗi người đã theo đuổi và chuẩn bị từ nhiều năm trước.

Không khí càng trở nên hồi hộp khi người có thứ hạng cao sẽ có nhiều cơ hội tiếp cận chuyên ngành mình mong muốn hơn, trong khi những người phía sau phải nhanh chóng cân nhắc giữa sở trường, năng lực và định hướng nghề nghiệp.

Bác sĩ nội trú: “Cửa ải” dành cho những người muốn đi sâu vào chuyên môn

Bác sĩ nội trú là chương trình đào tạo dành cho những bác sĩ trẻ sau khi hoàn thành chương trình đào tạo bác sĩ đa khoa và tiếp tục được đào tạo chuyên sâu. Điểm đặc biệt của chương trình nằm ở việc người học không chỉ tiếp tục học lý thuyết mà còn được đặt trong môi trường bệnh viện, trực tiếp tham gia các hoạt động chuyên môn dưới sự hướng dẫn của các bác sĩ và chuyên gia.

Trong 3 năm đào tạo, bác sĩ nội trú phải làm quen với cường độ học tập và thực hành cao, từ những buổi học chuyên sâu đến các ca trực và tình huống lâm sàng thực tế. Đây cũng là giai đoạn đòi hỏi người học phải liên tục tích lũy kiến thức, rèn kỹ năng và xây dựng bản lĩnh nghề nghiệp. Chính đặc thù ấy khiến con đường trở thành bác sĩ nội trú không dành cho số đông. Kỳ thi tuyển đầu vào là một bước sàng lọc quan trọng, khi số lượng thí sinh mong muốn theo học lớn trong khi chỉ tiêu đào tạo có giới hạn.

Trường Đại học Y Hà Nội

Tại Việt Nam, chương trình bác sĩ nội trú đã được triển khai tại một số trường đại học y khoa. Trong đó, Trường Đại học Y Hà Nội là một trong những cơ sở đào tạo bác sĩ nội trú có lịch sử lâu đời, với chương trình được bắt đầu từ năm 1974.

Để bước vào hành trình này, các thí sinh phải chuẩn bị một nền tảng kiến thức chuyên môn vững vàng và trải qua kỳ thi tuyển. Theo thông tin được nhà trường công bố, sau khi vượt qua vòng thi và đủ điều kiện tham dự đăng ký chuyên ngành, thí sinh sẽ tiếp tục đến với Match Day - khoảnh khắc lựa chọn chuyên ngành trực tiếp tại hội trường.

Và đó cũng chính là điểm khiến Match Day trở thành một sự kiện đặc biệt. Nếu kỳ thi là cuộc cạnh tranh về kiến thức và năng lực, thì Match Day lại là lúc mỗi thí sinh phải biến kết quả ấy thành một quyết định cụ thể cho tương lai.

Trong màn gọi tên chuyên ngành của Match Day ĐH Y Hà Nội, ai có điểm cao hơn sẽ được gọi tên trước

Ngày 9/9 tới đây, Hội trường Lớn Trường Đại học Y Hà Nội sẽ một lần nữa trở thành nơi chứng kiến khoảnh khắc ấy. Những cái tên được xướng lên, những chuyên ngành được lựa chọn và những tràng pháo tay từ phía dưới hội trường sẽ đánh dấu thời điểm các bác sĩ trẻ chính thức bước sang một hành trình mới với tư cách bác sĩ nội trú khóa 51.

Sau những con số, thứ hạng và áp lực của kỳ thi, Match Day vì thế không chỉ là một buổi đăng ký chuyên ngành. Đây còn là khoảnh khắc để nhìn thấy những người trẻ đã đi qua một “cửa ải” khó khăn và chuẩn bị bước vào ba năm rèn nghề với cường độ cao hơn, chuyên sâu hơn.

Tổng hợp