Xem lại loạt ảnh khai giảng mới thấy, nữ sinh Việt năm nay vẫn như mọi năm, lên hình quá ổn!

Ngày khai trường vốn đã nhiều khoảnh khắc đáng nhớ, nhưng loạt visual của nữ sinh THPT Võ Trường Toản và THPT Việt Đức lại khiến khung hình càng thêm rực rỡ.

Khai giảng đã qua vài ngày nhưng loạt ảnh ngày đầu năm học mới vẫn đang được chia sẻ trên mạng xã hội. Bên cạnh những khoảnh khắc hội bạn gặp lại sau kỳ nghỉ hè, nhan sắc của các nữ sinh cũng nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý.

Dù chỉ diện áo dài trắng đơn giản hoặc đồng phục học sinh quen thuộc, các cô bạn vẫn gây ấn tượng với vẻ ngoài tươi tắn, nụ cười rạng rỡ và thần thái đúng chất tuổi học trò. Không cần trang phục cầu kỳ, nhiều khoảnh khắc được chụp khá tự nhiên vẫn đủ khiến dân tình phải dừng lại ngắm.

Cùng ngắm loạt visual nữ sinh được chú ý trong ngày khai giảng năm nay nhé!

Một góc sân trường Việt Đức sáng 5/9, những tà áo dài góp thêm sắc màu dịu dàng cho ngày khai trường

Nữ sinh THPT Việt Đức rạng rỡ trong ngày khai giảng, giữa không gian vừa quen vừa mới của ngôi trường hơn 70 năm tuổi

Không cần filter cầu kỳ, ngày khai giảng vẫn có thể cho ra cả album ảnh xịn

Các nữ sinh THPT Võ Trường Toản (TP.HCM) xuất hiện với diện mạo chỉn chu, nụ cười rạng rỡ và loạt khoảnh khắc đúng chuẩn “thanh xuân vườn trường”

Ngày khai giảng cũng là dịp để hội bạn thân tranh thủ chụp vài tấm ảnh trước khi chính thức bước vào năm học mới

Nữ sinh Võ Trường Toản khoe visual tươi tắn trong ngày đầu tiên của năm học

Không cần tạo dáng cầu kỳ, chỉ một khoảnh khắc đứng cạnh bạn bè cũng đủ lưu lại vẻ trong trẻo của tuổi học trò

Những tà áo dài nổi bật giữa khuôn viên