Phát hiện bí mật động trời trên 11 chiếc bút của một sinh viên luật

Những dòng chữ nhỏ đến mức khó nhận ra bằng mắt thường.

Từ dùng AI, điện thoại cho đến những mẩu giấy nhỏ giấu trong phòng thi, gian lận luôn là bài toán khiến các trường học phải đau đầu. Nhưng trước khi công nghệ trở thành công cụ cho những màn gian lận tinh vi, từng có một sinh viên luật ở Tây Ban Nha chọn cách thủ công đến mức khó tin: khắc kín tài liệu lên 11 cây bút Bic để mang vào phòng thi.

Câu chuyện được giáo sư luật Yolanda de Lucchi chia sẻ trên mạng xã hội X vào tháng 10/2022. Trong hai bức ảnh đăng tải, 11 cây bút Bic trông thoạt nhìn không có gì đặc biệt. Nhưng khi nhìn kỹ, người ta có thể nhận ra trên thân mỗi cây bút là những dòng chữ nhỏ li ti được khắc dọc theo chiều dài.

Trao đổi với Newsweek, giáo sư de Lucchi cho biết số bút này từng bị thu giữ từ một sinh viên trong một kỳ thi môn Luật Tố tụng hình sự vài năm trước. Bà tình cờ tìm lại chúng khi đang dọn dẹp phòng làm việc và quyết định đăng ảnh lên mạng xã hội để chia sẻ về một kiểu gian lận thi cử rất “thủ công” nhưng không kém phần “công phu”.

Theo giáo sư, sinh viên này đã tận dụng một chiếc áo có túi để giấu những cây bút bên trong. Mỗi cây bút còn được đánh dấu theo số bài học, giúp người này nhanh chóng xác định cây bút chứa phần nội dung cần tìm trong lúc làm bài.

Điều khiến giáo sư de Lucchi chú ý là lượng thông tin được khắc trên 11 cây bút. “Toàn bộ nội dung của một môn học rất rộng đã được viết lên chúng”, bà kể lại. Những dòng chữ rất nhỏ đến mức khó nhận ra bằng mắt thường được khắc dọc theo thân bút cho thấy sinh viên đã chuẩn bị khá kỹ cho kế hoạch gian lận.

Tuy nhiên, sự chuẩn bị này cuối cùng không giúp sinh viên tránh được việc bị phát hiện. Người này sau đó phải học lại toàn bộ một năm học vì hành vi gian lận trong kỳ thi.

Bộ sưu tập gồm 11 chiếc bút tịch thu từ sinh viên luật được Yolanda De Lucchi chia sẻ trên MXH (Ảnh: Yolanda De Lucchi)

Nhiều năm sau, khi nhìn lại câu chuyện, giáo sư de Lucchi vẫn nói đùa rằng sinh viên năm nào “có lẽ giờ đã trở thành luật sư”. Câu nói hài hước này cũng khiến câu chuyện về 11 cây bút tiếp tục thu hút sự chú ý trên mạng xã hội.

Bài đăng của giáo sư nhanh chóng lan truyền mạnh mẽ. Tại thời điểm Newsweek đưa tin, bài viết đã được chia sẻ lại hơn 25.000 lần và nhận hơn 286.000 lượt thích. Nhiều người bất ngờ trước cách thức gian lận khác thường, bởi thay vì sử dụng một mẩu giấy nhỏ, sinh viên đã đưa lượng lớn tài liệu lên những vật dụng được phép mang vào phòng thi.

Trước đây, khi các thiết bị công nghệ chưa phổ biến, gian lận thi cử thường được thực hiện bằng những cách thức đơn giản hơn về mặt công nghệ nhưng vẫn đòi hỏi người gian lận phải chuẩn bị tài liệu từ trước. Trường hợp 11 cây bút là một ví dụ như vậy. Dù được chuẩn bị kỹ, kế hoạch vẫn không giúp sinh viên đạt được mục đích mà còn dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

Theo nghiên cứu đang được Trung tâm Liêm chính Học thuật Quốc tế (ICAI) thực hiện, trung bình khoảng 60% sinh viên đại học được khảo sát thừa nhận từng gian lận dưới một hình thức nào đó. Con số này cho thấy gian lận học tập vẫn là vấn đề đáng quan tâm trong môi trường giáo dục, dù mức độ và hình thức có thể rất khác nhau.

Giáo sư de Lucchi cho biết bà chia sẻ hình ảnh 11 cây bút một phần để cho sinh viên ngày nay thấy những cách gian lận từng tồn tại trước khi công nghệ tạo ra các phương thức mới. Theo bà, gian lận trong các kỳ thi vẫn là vấn đề tại Tây Ban Nha và thậm chí bắt đầu khiến những sinh viên trung thực cảm thấy khó chịu.

“Ở Tây Ban Nha, gian lận trong các kỳ thi khá phổ biến và đó là một hành vi xấu đang bắt đầu khiến những sinh viên khác cảm thấy phiền lòng”, bà nói.

Để ứng phó với tình trạng này, trường đại học đang triển khai các kênh tiếp nhận phản ánh ẩn danh về những trường hợp bị nghi ngờ gian lận.

Sau tất cả, cách thức có thể khác nhau, nhưng gian lận trong thi cử vẫn là gian lận, dù đó là một mẩu giấy nhỏ, vài dòng chữ được giấu trên đồ dùng học tập hay những công cụ công nghệ hiện đại. Một kết quả có được bằng cách không trung thực không thể phản ánh đúng năng lực của người học, đồng thời tạo ra sự bất công với những người nghiêm túc làm bài bằng chính kiến thức của mình.

Quan trọng hơn, gian lận không giúp người học thực sự hiểu bài hay tiến bộ. Điểm số có thể được cải thiện trong một kỳ thi, nhưng kiến thức và năng lực không thể được “đi đường tắt” bằng cách mang tài liệu vào phòng thi. Cuối cùng, thứ còn lại sau mỗi kỳ thi không chỉ là một con điểm, mà là những gì người học thực sự biết và có thể tự mình làm được.

Theo Newsweek