Vụ 700 học sinh Hoa Sen phải chuyển trường: Sở GD&ĐT TP.HCM thông tin mới nhất

Đã có 5 trường ngoài công lập đồng ý tiếp nhận, có chính sách hỗ trợ đối với 122 học sinh Trường THCS - THPT Hoa Sen tại cơ sở 2 Xa lộ Hà Nội - TP.HCM.

Liên quan đến 700 học sinh tại cơ sở 2 Trường THCS-THPT Hoa Sen phải chuyển trường, ngày 7/9, Sở GD&ĐT TP.HCM cho biết đã có 5 trường ngoài công lập tiếp nhận học sinh cũng như công bố các mức hỗ trợ học phí.

Cụ thể, Trường Tiểu học-THCS-THPT B.SCHOOL ở phường Đông Hòa tiếp nhận và có chính sách hỗ trợ giảm 50% học phí, hỗ trợ xe đưa rước học sinh.

Trường Tiểu học-THCS-THPT Nam Việt phường Đông Hưng Thuận tiếp nhận học sinh theo cả 2 hình thức bán trú và nội trú. Trường giảm 30% học phí và giảm chi phí xe đưa đón cho học sinh đến học.

Trường THCS- THPT Hai Bà Trưng phường Tân Hòa tiếp nhận và đưa ra phương án hỗ trợ xe đưa rước với những học sinh thuộc diện bán trú có nhu cầu. Với học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn, nhà trường áp dụng chính sách miễn 100% chi phí xe đưa rước.

Cơ sở 2 của Trường THCS -THPT Hoa Sen tại đường Võ Nguyên Giáp phường Tăng Nhơn Phú.

Đối với học phí, Trường Hai Bà Trưng sẽ thu bằng mức học phí mà Trường THCS-THPT Hoa Sen đã thu trong năm học 2026-2027, không phát sinh thêm chi phí.

Trường Tiểu học - THCS - THPT Phan Chu Trinh phường Dĩ An cũng tiếp nhận và hỗ trợ 15% học phí.

Trường THPT Quốc Trí ở phường Phú Lâm tiếp nhận và giảm 25% học phí.

Sở GD&ĐT TP.HCM cho biết qua rà soát đến ngày 7/9, ghi nhận 122 học sinh Trường THCS- THPT Hoa Sen cơ sở Xa lộ Hà Nội đã được các cơ sở giáo dục ngoài công lập tiếp nhận.

Với các học sinh có nguyện vọng chuyển vào học tại các trường công lập, lãnh đạo Sở cho biết, việc tiếp nhận học sinh chuyển đến chỉ áp dụng đối với học sinh có tên trong danh sách nguyện vọng do nhà trường cung cấp, tại buổi làm việc với đoàn công tác và Công an TP.HCM, trước ngày 31/8.

Sở đã tham mưu UBND TP.HCM cùng Ban Chỉ đạo tuyển sinh xem xét phê duyệt chủ trương, cho phép các trường THPT công lập trên địa bàn tiếp nhận học sinh từ cơ sở 2 Trường THCS và THPT Hoa Sen với những học sinh đáp ứng đủ tiêu chí tuyển sinh theo quy định. Việc tiếp nhận sẽ thực hiện đảm bảo tính nghiêm túc, minh bạch, đúng quy chế.

Các trường hợp phát sinh sau đó không thuộc diện giải quyết chuyển vào trường THPT công lập. Học sinh có nhu cầu chuyển trường, chỉ được xem xét, giải quyết vào các trường THPT ngoài công lập theo quy định.

Sở cam kết đặt quyền lợi học tập của học sinh lên hàng đầu và tiếp tục theo dõi, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan để giải quyết dứt điểm vụ việc.

Trước đó, ngày 7/8, qua kiểm tra, xem xét điều kiện hoạt động giáo dục của Trường THCS-THPT Hoa Sen tại cơ sở 2, Sở GD&ĐT TP.HCM đã có kết luận, yêu cầu Trường Hoa Sen chấm dứt toàn bộ hoạt động tuyển sinh, hoạt động giáo dục tại cơ sở 2.

Yêu cầu trường thực hiện hoàn trả kinh phí đã thu (nếu có) với nhóm học sinh đã tuyển sinh. Đồng thời, không tổ chức hoạt động dưới mọi hình thức tại cơ sở 2, cho đến khi được cơ quan có thẩm quyền cho phép thành lập và hoạt động giáo dục theo quy định hiện hành.

Lý do, theo Sở GD&ĐT, Cơ sở 2 của trường chưa cung cấp các văn bản pháp lý, chứng minh quyền sử dụng đất, quyền sử dụng nhà hoặc hợp đồng thuê địa điểm trường đảm bảo theo quy định. Trường không minh chứng được điều kiện để duy trì hoạt động, Sở đã không giao chỉ tiêu tuyển sinh từ năm học 2025 - 2026, tuy nhiên trường vẫn tuyển sinh.

Trường THCS-THPT Hoa Sen là trường tư thục thành lập năm 2011, tại TP.HCM. Trụ sở chính trên đường Phan Chu Trinh, phường Tăng Nhơn Phú, có hơn 400 học sinh. Cơ sở 2 của trường trên đường Xa lộ Hà Nội, nay là Võ Nguyên Giáp, phường Tăng Nhơn Phú với gần 700 học sinh từ lớp 6 - 11. Cơ sở 3 ở đường Võ Văn Ngân, phường Thủ Đức, nhưng đã ngưng hoạt động từ năm học 2025-2026. Cơ sở 4 tại phường Tân Đông Hiệp có hơn 1.500 học sinh.



