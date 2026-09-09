Suất ăn bán trú đến muộn gần 3 giờ, nhà trường phải mua bánh, sữa cho học sinh chống đói

Hai ngày liên tiếp suất ăn được giao đến Trường Tiểu học Kim Bài, xã Thanh Oai (Hà Nội) quá muộn, nhà trường phải mua bánh, sữa cho học sinh ăn và tạm dừng tổ chức bán trú.

Chiều 8/9, thông tin học sinh Trường Tiểu học Kim Bài đến gần 13h vẫn chưa được ăn trưa do suất ăn bán trú giao đến trường muộn được chia sẻ trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm của nhiều phụ huynh.

Một phụ huynh có hai con học tại trường cho biết, ngày 8/9 là ngày thứ hai liên tiếp đơn vị cung cấp suất ăn giao thực phẩm đến muộn.

"Đến gần 13h, suất ăn mới được đưa tới trường, trong khi các con đáng ra phải ăn từ 11 giờ hơn để đi ngủ và chuẩn bị cho giờ học buổi chiều", phụ huynh này nói.

Lo lắng con chịu đói vì sáng đi học sớm, ăn ít, gia đình phụ huynh này đã đến trường đón hai con về nhà.

Suất ăn đến muộn, phụ huynh đến trường đón con về nhà.

Nhiều phụ huynh cũng bày tỏ sự bức xúc khi nhà trường để học sinh phải chờ đợi bữa ăn trưa quá lâu.

Năm học này, mỗi học sinh tiểu học được Thành phố hỗ trợ 28.000 đồng cho bữa ăn bán trú; học sinh thuộc diện chính sách được hỗ trợ 40.000 đồng.

Theo phụ huynh, ngày 7/9, tình trạng tương tự cũng xảy ra khi suất ăn được giao muộn, khoảng 12h30 học sinh mới được ăn trưa.

Trường lập biên bản, tạm dừng bán trú

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, ông Phạm Trung Anh, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Kim Bài, cho biết sau lễ khai giảng, nhà trường bắt đầu tổ chức ăn bán trú cho học sinh. Trong hai ngày qua, đơn vị cung cấp suất ăn An Việt đều vận chuyển cơm đến trường muộn.

Theo lịch, suất ăn phải được đưa đến trường muộn nhất khoảng 10h15 để nhà trường kịp tiếp nhận và chuyển về các lớp cho học sinh. Tuy nhiên, trong cả hai ngày, cơm chỉ được đưa đến trường muộn so với cam kết.

Cũng theo Hiệu trưởng Trường tiểu học Kim Bài, suất ăn đến muộn, nhà trường không để học sinh bị đói mà chủ động mua bánh, sữa để các em có đồ ăn trong thời gian chờ suất cơm.

“Không chỉ chậm giờ, phương tiện vận chuyển cơm đến trường trong ngày 8/9 cũng không phải là xe chuyên dụng. Nhà trường đã lập biên bản sự việc và phía Công ty An Việt nhận trách nhiệm”, ông Trung Anh nói.

Phía công ty giải thích nguyên nhân là năm nay đơn vị cùng lúc cung cấp suất ăn cho nhiều trường nên rơi vào tình trạng quá tải. Bên cạnh đó, nguồn thực phẩm được chuyển đến công ty chậm, khiến thời gian chế biến và các khâu tiếp theo bị kéo dài.

“Công ty tự nhận trách nhiệm và xin rút, không cung ứng suất ăn cho trường nữa”, ông Trung Anh nói.

Trường Tiểu học Kim Bài hiện có tổng cộng 1.528 học sinh tại một điểm trường chính và một điểm trường lẻ.

Sau khi Công ty An Việt xin rút, nhà trường sẽ phải tìm đơn vị cung cấp suất ăn mới để không làm gián đoạn việc tổ chức bán trú cho học sinh. Tuy nhiên, trước mắt, sẽ phải tạm dừng việc tổ chức ăn bán trú để có sự chuẩn bị.

Điều đáng nói, trường này không có bếp ăn bán trú nấu tại trường nên các suất ăn sẽ phải đưa từ nơi khác đến.