Mẹ đăng ảnh lên mạng khoe con gái nhưng nhìn thứ cô bé cầm trên tay, nhiều người lo lắng: Cẩn thận đi học bị cô lập

Nỗi lo của nhiều cư dân mạng là có cơ sở.

Gần đây, mạng xã hội xôn xao trước đoạn video do một phụ huynh đăng tải, ghi lại cảnh con gái đang tuổi học sinh cấp hai ngồi một mình tại quán thức ăn nhanh. Đáng chú ý, thay vì cầm sách vở hay thiết bị liên lạc, cô bé lại nắm chặt một chiếc điện thoại đồ chơi bằng nhựa màu hồng, món đồ vốn chỉ dành cho trẻ mẫu giáo.

Trước ống kính, nữ sinh ngồi bất động, ánh mắt ngơ ngác và gần như tách biệt hoàn toàn với không gian xung quanh. Tuy nhiên, người quay video lại đính kèm dòng trạng thái đầy tự hào: "Các thầy cô đã chuẩn bị tinh thần chưa? Đứa trẻ không dùng điện thoại, các vị xem nó thành ra thế này đây".

Đoạn clip nhanh chóng vấp phải làn sóng phản ứng dữ dội từ dư luận. Phần lớn ý kiến không chỉ trích việc kiểm soát thời gian dùng màn hình, mà bày tỏ sự lo ngại sâu sắc trước sự "lệch pha" thế hệ và nguy cơ cô lập xã hội của đứa trẻ.

Khi "môi trường sạch" biến thành sự cô lập

Trong thời đại số, các nền tảng mạng xã hội, nhóm chat học tập, trào lưu trực tuyến hay các bộ ảnh chế (meme) đã trở thành "mỏ neo" giao tiếp quan trọng của lứa tuổi học sinh trung học. Việc cắt đứt triệt để các phương tiện liên lạc vô hình trung đẩy đứa trẻ vào tình trạng không có chủ đề chung để kết nối với bạn bè khi đến trường.

Nhiều chuyên gia giáo dục chỉ ra rằng, phụ huynh thường nhầm tưởng việc tước đoạt toàn bộ công nghệ là tạo ra một môi trường trưởng thành “tuyệt đối lành mạnh”. Nhưng trên thực tế, phương pháp cực đoan này đang biến đứa trẻ thành người đứng ngoài lề thế hệ của chính mình, dẫn đến nguy cơ chậm phát triển các kỹ năng thích nghi xã hội.

Khoảnh khắc gây tranh cãi của đứa trẻ

Đắp đầy vật chất để lấp khoảng trống tinh thần

Điều khiến cộng đồng mạng bức xúc hơn cả là phản ứng của phụ huynh khi nhận về những lời góp ý chân thành. Thay vì lắng nghe, người này lại tỏ thái độ trịch thượng, đánh trống lảng bằng những bình luận khoe việc chăm sóc bữa ăn cho con: "Trưa nay xào cho con hai cái chân giò lớn" hay nhấn mạnh việc bản thân làm ngành ẩm thực nên luôn chu cấp thừa mứa dinh dưỡng.

Thái độ này phản ánh một lỗ hổng tâm lý phổ biến: Nhiều bậc cha mẹ cho rằng chỉ cần bảo đảm đủ cơm ăn áo mặc, đáp ứng tốt mặt vật chất là đã hoàn thành trách nhiệm, đồng thời coi đó là tấm khiên để bác bỏ mọi thiếu sót trong giáo dục cảm xúc.

Thực tế tại các môi trường học đường cho thấy, những học sinh bị mất kết nối nghiêm trọng với bạn bè thường rơi vào nhóm bị gia đình kiểm soát gắt gao nhất. Khi bước ra khỏi vùng kiểm soát của cha mẹ, các em dễ rơi vào trạng thái rụt rè, lúng túng, thu mình và gặp trở ngại lớn trong việc hòa nhập tập thể.

Dạy trẻ cách làm chủ và sử dụng công cụ công nghệ một cách lành mạnh luôn đòi hỏi nhiều nỗ lực, kiên nhẫn hơn là một lệnh cấm mang tính thô bạo. Việc chọn giải pháp cấm đoán tuyệt đối cùng thái độ cười cợt, lảng tránh phản biện chỉ phản ánh sự bất lực và thiếu tự tin của người lớn trong việc đồng hành cùng con trẻ thời đại số.

Nguồn: Sohu