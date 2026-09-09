Ngay lúc này: Match Day 2026 - màn "gọi tên" chuyên ngành HOT nhất của ĐH Y Hà Nội đã bắt đầu!

Match Day 2026 của ĐH Y Hà Nội - Sự kiện được chờ đợi nhất mùa thi Bác sĩ nội trú đang diễn ra, khi những thí sinh xuất sắc nhất lần lượt gọi tên chuyên ngành mình muốn theo đuổi.

Những ngày qua, Match Day 2026 trở thành một trong những từ khóa nóng nhất MXH khi câu chuyện về trường Đại học Y Hà Nội, kỳ thi Bác sĩ nội trú, những thí sinh đạt điểm cao và đặc biệt là chuyên ngành nào sẽ được lựa chọn đầu tiên trong sự kiện đặc biệt này liên tục được chú ý.

Và ngay lúc này, Match Day 2026 đã chính thức bắt đầu tại Trường Đại học Y Hà Nội.

Xem lại màn gọi tên chuyên ngành của top 10 bác sĩ nội trú trong ngày Match Day 2025 của Đại học Y Hà Nội

Match Day là ngày đăng ký chuyên ngành đào tạo Bác sĩ nội trú khóa 51, được tổ chức sau kỳ thi. Thay vì chọn chuyên ngành ngay từ đầu, các thí sinh sẽ biết thứ hạng của mình rồi lần lượt được gọi tên theo tổng điểm từ cao xuống thấp để lựa chọn chuyên ngành.

Năm nay, 780 thí sinh đủ điều kiện đang cạnh tranh 444 chỉ tiêu thuộc 37 chuyên ngành. Người có thứ hạng cao hơn sẽ được lựa chọn trước, đồng nghĩa với việc những chuyên ngành "HOT" sẽ dần được gọi tên và chỉ tiêu cũng thay đổi liên tục trong suốt buổi Match Day.

Những chuyên ngành nào sẽ được gọi tên? Cùng cập nhật những hình ảnh mới nhất từ Match Day 2026 nhé!

Khung cảnh bên trong Hội trường Lớn của trường Đại học Y Hà Nội - nơi diễn ra Match Day 2026

GS.TS.BS Nguyễn Hữu Tú - Hiệu trưởng trường ĐH Y Hà Nội phát biểu tại sự kiện