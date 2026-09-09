Suất ăn lèo tèo, học sinh chờ gần 13g mới được ăn trưa: Ai chịu trách nhiệm?

Giám đốc Sở GD&ĐT Nguyễn Văn Hiền chỉ đạo các cơ sở giáo dục khắc phục các tồn tại và chịu trách nhiệm về việc tổ chức bữa ăn bán trú tại trường học.

Sau sự việc suất ăn 40.000 đồng nhưng chỉ lèo tèo vài món ở Trường tiểu học Trung Giã (Hà Nội) và nhiều trường để tình trạng học sinh phải chờ cơm đến muộn, Sở GD&ĐT Hà Nội có văn bản gửi UBND các phường, xã và trường học trực thuộc, yêu cầu rà soát toàn bộ phương án tổ chức bữa ăn bán trú.

Sở này giao rà soát điều kiện cơ sở vật chất, nhân lực, bếp ăn, nơi tổ chức ăn; quy trình chế biến, vận chuyển, giao nhận; số lượng học sinh ăn bán trú và khung thời gian tổ chức ăn, nghỉ phù hợp với từng cấp học.

Đối với cơ sở sử dụng đơn vị cung cấp suất ăn, thực phẩm từ bên ngoài, phải đánh giá năng lực cung ứng thực tế, số lượng trường, điểm giao, khoảng cách vận chuyển, nhân lực, phương tiện và khả năng cung cấp đúng thời gian; đồng thời yêu cầu đơn vị cung cấp có phương án dự phòng khi xảy ra sự cố về cơ sở chế biến, thiết bị, điện, phương tiện vận chuyển hoặc nhân lực.

Phụ huynh Trường tiểu học Trung Giã (Hà Nội) ﻿đón con về ăn cơm nhà sau khi trường tạm dừng bán trú.

Việc tổ chức bán trú phải phù hợp điều kiện thực tế, trên cơ sở tự nguyện của học sinh, cha mẹ học sinh.

Không tổ chức khi chưa bảo đảm đầy đủ các điều kiện cần thiết về cơ sở vật chất, nhân lực, an toàn thực phẩm, nguồn gốc thực phẩm, quản lý học sinh và phương án xử lý sự cố.

Kiểm tra từng suất ăn khi giao đến trường

Người đứng đầu cơ sở giáo dục chịu trách nhiệm tổ chức, quản lý, kiểm tra, giám sát bữa ăn bán trú và phải bố trí người trực tiếp kiểm tra tại thời điểm giao nhận.

Các trường phải kiểm tra nguồn gốc, số lượng, định lượng, chất lượng cảm quan, điều kiện vận chuyển, bảo quản, hạn sử dụng; đối chiếu thực phẩm, suất ăn thực tế với thực đơn và nội dung đã thống nhất với đơn vị cung cấp.

Quy trình kiểm thực ba bước, lưu mẫu thức ăn và các quy định về an toàn thực phẩm phải được thực hiện đầy đủ.

Thực phẩm không rõ nguồn gốc, có dấu hiệu bất thường hoặc không bảo đảm điều kiện vận chuyển, bảo quản không được tiếp nhận, sử dụng.

"Không vì yêu cầu tiến độ bữa ăn mà bỏ qua các yêu cầu về an toàn thực phẩm", yêu cầu của Sở GD&ĐT Hà Nội nêu.

Thực đơn phải bảo đảm đủ lượng, cân đối dinh dưỡng, phù hợp độ tuổi và cấp học, đồng thời tăng tính đa dạng, phù hợp theo mùa.

Công khai bữa ăn, siết trách nhiệm nhà cung cấp

Các trường được yêu cầu sử dụng HanoiCheck để quản lý an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc. Thông tin về đơn vị cung cấp, nguồn gốc nguyên liệu, quá trình cung ứng, thực đơn, định lượng, giao nhận suất ăn và kết quả kiểm tra phải được cập nhật đầy đủ, chính xác, kịp thời.

Suất ăn của học sinh ở trường chưa đảm bảo chất lượng là nỗi lo của nhiều phụ huynh.

Nhà trường phải thường xuyên đánh giá nhà cung cấp dựa trên hợp đồng và kết quả thực tế. Nếu tồn tại có thể khắc phục, đơn vị cung cấp phải xử lý ngay và không để tái diễn.

Trường hợp vi phạm hợp đồng hoặc không bảo đảm năng lực cung cấp ổn định, an toàn, nhà trường và cơ quan có thẩm quyền có thể xem xét tạm dừng, thay thế hoặc chấm dứt hợp đồng theo quy định, đồng thời chuẩn bị phương án thay thế để không ảnh hưởng học sinh.

Các trường cũng phải công khai thực đơn, mức tiền ăn, định lượng, đơn vị cung cấp và tạo điều kiện để đại diện cha mẹ học sinh tham gia giám sát.

UBND phường, xã được yêu cầu tăng cường kiểm tra, nhất là các trường có phản ánh hoặc sử dụng nhà cung cấp phục vụ nhiều cơ sở. Khi phát hiện suất ăn có dấu hiệu không an toàn, trường phải dừng sử dụng, bảo quản mẫu và hồ sơ liên quan, báo cáo cơ quan có thẩm quyền để truy xuất nguồn gốc, xử lý.