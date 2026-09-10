3 năm liên tiếp, chuyên ngành đặc biệt được cả loạt "Thủ khoa tinh hoa" của ĐH Y Hà Nội lựa chọn: Việt Nam sở hữu nhiều thế mạnh kỹ thuật

Những năm qua, sự kiện "gọi tên" chọn chuyên ngành của các bác sĩ nội trú tại Trường Đại học Y Hà Nội liên tục thu hút sự chú ý mạnh mẽ của cộng đồng mạng.

Trong cuộc đua vốn được xem là khắc nghiệt bậc nhất của sinh viên Y khoa, vị trí thủ khoa không chỉ mang lại lợi thế về chuyên ngành mà còn phản ánh xu hướng lựa chọn của những sinh viên xuất sắc nhất. Đáng chú ý, 3 năm liên tiếp, thủ khoa bác sĩ nội trú Trường Đại học Y Hà Nội đều dành quyền lựa chọn đầu tiên cho Sản phụ khoa.

3 thủ khoa của 3 năm liên tiếp cùng chọn 1 ngành

Tại Match Day 2026 của Trường Đại học Y Hà Nội vừa diễn ra ngày 9/9, Nguyễn Đức Anh Quân là người đầu tiên bước vào lượt lựa chọn chuyên ngành. Sinh năm 2002, quê Nghệ An, Quân đạt 24,91/30 điểm và trở thành thủ khoa kỳ thi bác sĩ nội trú của trường năm nay và lựa chọn chuyên ngành Sản phụ khoa.

Năm 2026, Trường Đại học Y Hà Nội tuyển 444 chỉ tiêu bác sĩ nội trú, tăng 18 chỉ tiêu so với năm trước. Chỉ tiêu được phân bổ cho 37 chương trình đào tạo thuộc các khối Lâm sàng, Cận lâm sàng và Y học cơ sở. Trong đó, sản phụ khoa chỉ có 15 suất. Vì vậy, việc một thủ khoa lựa chọn Sản phụ khoa cũng đồng nghĩa với việc chuyên ngành này đang thu hút nhóm sinh viên có thành tích học tập rất cao.

(Hình ảnh do AI tạo)

Nguyễn Đức Anh Quân đã bắt đầu quan tâm đến Sản khoa từ năm thứ tư khi được tiếp xúc trực tiếp với chuyên ngành. Qua quá trình học tập và trải nghiệm, nam sinh nhận thấy mình phù hợp với lĩnh vực này.

Đáng chú ý, thủ khoa bác sĩ nội trú năm 2024 và 2025 của Đại học Y Hà Nội cũng có chung lựa chọn chuyên ngành Sản phụ khoa. Điều này đã thể hiện một sức hút rất lớn của chương trình đào tạo này.

Vì sao Sản phụ khoa ngày càng hấp dẫn?

Một phần câu trả lời nằm ở nhu cầu nhân lực. Theo các chuyên gia, nhu cầu khám và điều trị các bệnh lý sản phụ khoa ngày càng tăng, kéo theo nhu cầu về đội ngũ bác sĩ được đào tạo bài bản.

GS.TS.TTND Nguyễn Duy Ánh,Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương, Trưởng Bộ môn Phụ sản Trường Đại học Y Hà Nội, từng chia sẻ với truyền thông rằng: Sản phụ khoa hiện có nhu cầu nhân lực cao, cơ hội việc làm rộng mở và thu nhập ổn định. Chuyên ngành cũng có nhiều hướng để bác sĩ phát triển về kỹ thuật và chuyên môn.

(Hình ảnh do AI tạo)

Trong khi đó, bác sĩ Trung Như, giảng viên Bộ môn Sản phụ khoa, Trường Đại học Y Dược TP.HCM, từng chia sẻ rằng môi trường làm việc đặc thù là một trong những lý do khiến ông lựa chọn chuyên ngành này. Đó là nơi bác sĩ có thể trực tiếp chứng kiến những khoảnh khắc đặc biệt khi một em bé chào đời.

Đặc biệt, tại Việt Nam, Sản phụ khoa hiện không còn chỉ xoay quanh chăm sóc thai kỳ và hỗ trợ sinh nở. Nhiều kỹ thuật chuyên sâu đang được triển khai, từ phẫu thuật nội soi, thụ tinh trong ống nghiệm đến y học bào thai và can thiệp bào thai.

Phát biểu tại Hội nghị sản phụ khoa Việt - Pháp - châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 26 năm 2026, BS.CKII Trần Ngọc Hải, Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ, cho biết ngành Sản phụ khoa Việt Nam đã đạt nhiều thành tựu và từng bước vươn lên tầm khu vực, thế giới. Đáng chú ý, kỹ thuật can thiệp nong van tim bào thai xuyên tử cung được xem là một trong những dấu ấn chuyên môn đỉnh cao của y học bào thai nước ta.

Bên cạnh đó, các kỹ thuật di truyền y học và y học phân tử phục vụ tầm soát, chẩn đoán sớm cũng đang phát triển.

Điều này mở ra một không gian nghề nghiệp rộng hơn đáng kể cho bác sĩ trẻ. Người theo Sản phụ khoa có thể tiếp tục đi sâu vào nhiều nhánh chuyên môn thay vì chỉ giới hạn trong công việc sản khoa truyền thống.

“Hot” nhưng không phải con đường dễ đi

Sản phụ khoa đang có nhiều lợi thế nhưng những điều ấy không đồng nghĩa đây là con đường dễ đi.

GS.TS.TTND Nguyễn Duy Ánh nhấn mạnh rằng trở thành bác sĩ nội trú chỉ là điểm khởi đầu. Sau khi được lựa chọn, các bác sĩ trẻ vẫn phải tiếp tục rèn luyện chuyên môn, nâng cao tay nghề, tu dưỡng đạo đức và giữ nhiệt huyết với nghề.

TTND.GS.TS Nguyễn Duy Ánh - Giám đốc Bệnh viện Phụ Sản Trung ương. (Ảnh: Bệnh viện Phụ Sản Trung ương)

Trong quá trình đào tạo, học viên nội trú được học tập trực tiếp tại các bệnh viện tuyến trung ương dưới sự hướng dẫn sát sao của các chuyên gia đầu ngành. Chương trình chú trọng rèn luyện kỹ năng lâm sàng nâng cao, khả năng xử trí các ca bệnh phức tạp và hình thành tư duy của bác sĩ chuyên sâu. Học viên cũng được tham gia trực bệnh viện, hội chẩn, phẫu thuật và hoạt động nghiên cứu khoa học, qua đó tạo nền tảng để phát triển thành bác sĩ chuyên khoa hoặc giảng viên y khoa chất lượng cao.

Như Thủ khoa bác sĩ nội trú năm 2025 Vũ Ngọc Duy từng chia sẻ, anh cho biết lựa chọn của mình chịu ảnh hưởng từ gia đình có nhiều người làm nghề y. Bản thân anh mong muốn trở thành một bác sĩ giỏi, sau này có thể giảng dạy và truyền lại kinh nghiệm cho thế hệ tiếp theo.

Có lẽ vì vậy, sức hút của Sản phụ khoa tại Match Day có thể được nhìn từ nhiều phía: nhu cầu nhân lực, cơ hội nghề nghiệp, môi trường đào tạo, triển vọng phát triển chuyên môn và trên hết là sự phù hợp với sở thích, năng lực của từng bác sĩ.