Hiệu trưởng Đại học Y Hà Nội: "Không ai có thể can thiệp" vào kết quả Match Day

GS.TS Nguyễn Hữu Tú khẳng định Match Day được tổ chức theo nguyên tắc công khai, minh bạch, công bằng, khách quan, không có sự can thiệp chủ quan.

Tại Match Day 2026 tuyển sinh bác sĩ nội trú của Trường Đại học Y Hà Nội diễn ra chiều 9/9, GS.TS Nguyễn Hữu Tú - Hiệu trưởng nhà trường, dành thời gian lý giải về cách thức tuyển chọn đang được áp dụng, trong bối cảnh hoạt động này nhận được nhiều sự quan tâm và cả những ý kiến trái chiều.

Theo GS.TS Nguyễn Hữu Tú, nhà trường lắng nghe tất cả ý kiến đóng góp liên quan đến Match Day và công tác đào tạo bác sĩ nội trú, đồng thời ông phân tích làm rõ bản chất của phương thức tuyển sinh này.

Không phải là hội thi

GS.TS Nguyễn Hữu Tú cho biết Trường Đại học Y Hà Nội đã trải qua nhiều phương thức tuyển chọn bác sĩ nội trú trong 24 năm đào tạo. Thời gian đầu, khi số lượng bác sĩ nội trú còn ít, nhà trường thực hiện phân công chuyên ngành. Khi quy mô tăng lên, thí sinh được đăng ký chuyên ngành ngay từ đầu.

Có giai đoạn chỉ thủ khoa được chọn ngành, những thí sinh còn lại do nhà trường phân công. Sau đó, nhà trường từng áp dụng việc đăng ký chuyên ngành ngay từ đầu, trước khi biết kết quả thi.

Tuy nhiên, cách làm này bộc lộ bất cập khi những thí sinh học tốt có thể cùng đăng ký vào một chuyên ngành, dẫn đến có người không trúng tuyển bác sĩ nội trú; trong khi một số ngành khác lại không tuyển đủ người.

GS.TS Nguyễn Hữu Tú - Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội phát biểu tại sự kiện Match Day 2026.

Nhà trường sau đó từng tổ chức thi kết hợp phỏng vấn để tìm hiểu mức độ yêu thích và hiểu biết của thí sinh đối với chuyên ngành đăng ký. Tuy nhiên, hình thức phỏng vấn chỉ được áp dụng trong hai khóa.

Từ thực tế đó, nhà trường tìm kiếm một phương thức đăng ký chuyên ngành có thể bảo đảm các yêu cầu về khách quan, công bằng, minh bạch và công khai.

“Đây là một trong những khâu của tuyển sinh sau đại học, của tuyển sinh bác sĩ nội trú chứ không phải là hội thi” , GS.TS Nguyễn Hữu Tú nói.

Theo ông, Match Day là phần cuối của quy trình tuyển sinh, trong đó thí sinh đăng ký chuyên ngành theo thứ tự.

Người đăng ký trước được ưu tiên trước

Lý giải về tính công bằng của phương thức này, GS.TS Nguyễn Hữu Tú cho biết nguyên tắc được áp dụng là thí sinh đăng ký trước được lựa chọn trước, khi chỉ tiêu của một chuyên ngành đã được lấp đầy thì dừng.

“Tất cả các chỉ tiêu được lấp đầy từ trên xuống dưới” , ông nói.

Lãnh đạo Trường Đại học Y Hà Nội nhấn mạnh các tiêu chí mà nhà trường hướng tới khi tổ chức Match Day là công bằng, công khai, minh bạch và khách quan. Theo ông, cách thức này nhằm hạn chế yếu tố chủ quan trong quá trình lựa chọn chuyên ngành.

“Cách này rất khách quan, không có ai có thể can thiệp” - GS.TS Nguyễn Hữu Tú nói, ông nhấn mạnh thêm: “Ai có điểm cao thì chọn trước, điểm thấp thì chọn sau, mà hết thì phải chịu. Tất cả các chỉ tiêu được lấp đầy từ trên xuống dưới. Công bằng, công khai, rất công khai. V ới phương thức hiện nay, chênh lệch 0,01 điểm cũng xác định được vị trí của thí sinh và không có sự can thiệp vào thứ tự lựa chọn”.

Từ đó, Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội khẳng định: “Cho đến giờ phút này, tôi có thể khẳng định đây là cách tốt nhất để Trường Đại học Y Hà Nội đảm bảo nhu cầu quan trọng nhất của một kỳ tuyển sinh, tuyển chọn bác sĩ nội trú của trường”.

Vì sao mở rộng đào tạo bác sĩ nội trú?

Bên cạnh cách thức tuyển chọn, GS.TS Nguyễn Hữu Tú cũng lý giải việc Trường Đại học Y Hà Nội mở rộng quy mô đào tạo bác sĩ nội trú. Theo ông, trước đây đào tạo bác sĩ nội trú có quy mô rất nhỏ và mang tính tinh hoa. Ông dẫn lại thời điểm mình học, mỗi chuyên ngành chỉ có khoảng 15 bác sĩ nội trú; một khóa khác trước đó cũng chỉ dưới 20 người.

Tân bác sĩ hô tên chọn ngành được Trường Đại học Y đánh giá là phương thức tuyển sinh công khai, minh bạch, triệt tiêu các yếu tố can thiệp tác động đến tính công minh của kết quả.

Trong khi đó, nhu cầu nhân lực của ngành y tế ngày càng lớn. Vì vậy, từ năm 2016, nhà trường quyết định mở rộng quy mô đào tạo bác sĩ nội trú để đáp ứng nhu cầu xã hội. GS.TS Nguyễn Hữu Tú cho rằng nếu mỗi năm chỉ đào tạo được số lượng rất nhỏ bác sĩ nội trú thì khó đáp ứng nhân lực cho nhiều chuyên ngành và các cơ sở y tế.

Ông cho biết việc mở rộng đào tạo được nhà trường báo cáo và nhận được sự đồng ý của Bộ Y tế, nhằm đáp ứng nhu cầu cấp thiết phục vụ hệ thống y tế và xã hội.

Có thể thay đổi cách tuyển khi mô hình đào tạo thay đổi

Theo GS.TS Nguyễn Hữu Tú, trong thời gian tới, nếu chính sách đào tạo chuyên khoa mới được triển khai theo hướng liên tục, tức sau khi hoàn thành bác sĩ y khoa có thể chuyển tiếp sang đào tạo chuyên khoa, nhà trường sẽ xem xét lại mô hình đào tạo bác sĩ nội trú.

Khi đó, nếu quy mô đào tạo bác sĩ nội trú giảm và trở lại hướng đào tạo tinh hoa, cách thức tuyển chọn cũng có thể được điều chỉnh. “Nếu mà đúng như thi ngày xưa thì chúng ta sẽ giảm, ít thôi để đào tạo tinh hoa”, ông nói.

Ông cho rằng phương thức tuyển chọn không phải bất biến mà có thể được thay đổi phù hợp với quy mô và chính sách đào tạo trong từng giai đoạn.

Ở phần cuối phát biểu, GS.TS Nguyễn Hữu Tú nhắn nhủ các thí sinh đã được lựa chọn. Ông cho biết đây là những sinh viên đã vượt qua quá trình cạnh tranh để được lựa chọn và có nền tảng học tập tốt. Theo Hiệu trưởng, trách nhiệm của nhà trường sau tuyển chọn không chỉ nằm ở việc đào tạo kiến thức chuyên môn mà còn là việc hỗ trợ, hướng dẫn và truyền cảm hứng nghề nghiệp cho người học.

Ông cho rằng với những thí sinh đã được lựa chọn, nếu tiếp tục nỗ lực và nhận được sự tận tình của các thầy cô, các em có thể phát triển chuyên môn, phục vụ xã hội.

“Nếu các em cố gắng, nếu các thầy cô tận tình chỉ dẫn, hỗ trợ và nuôi dưỡng tình yêu về nghề, truyền cảm hứng thì tôi tin các em sẽ trở thành bác sĩ giỏi, thậm chí xuất sắc”, ông Tú nói.