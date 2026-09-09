Match Day 2026: Gặp thủ khoa bác sĩ nội trú Y Hà Nội chọn chuyên ngành Sản phụ khoa

Vượt qua kỳ thi khốc liệt để trở thành thủ khoa bác sĩ nội trú khóa 51 của Trường Đại học Y Hà Nội, Nguyễn Đức Anh Quân chính thức hô tên chọn chuyên ngành Sản phụ khoa.

Nguyễn Đức Anh Quân là thí sinh đầu tiên bước lên bục lựa chọn chuyên ngành tại Match Day 2026. Ảnh: HMU

Khoảnh khắc vỡ òa tại hội trường lớn

Chiều 9/9/2026, sự kiện Match Day của Trường Đại học Y Hà Nội đã diễn ra trong bầu không khí vô cùng hồi hộp và xúc động. Trong số hơn 1.100 thí sinh dự thi, chỉ có 780 tân bác sĩ vượt qua điểm sàn để có cơ hội lựa chọn 444 vị trí thuộc 37 chương trình đào tạo chuyên khoa.

Top 3 thủ khoa tại Match Day 2026. (Ảnh: Tuấn An)

Là người đầu tiên bước lên bục với số điểm xuất sắc 24,91, Nguyễn Đức Anh Quân (số báo danh 01) đã dõng dạc hô vang: "Nguyễn Đức Anh Quân, số thứ tự 01, chuyên sản phụ khoa, Trường đại học Y Hà Nội". Khoảnh khắc quyết đoán ấy đã khiến cả hội trường đồng loạt vỗ tay để chúc mừng vị tân thủ khoa.

Chia sẻ về quyết định của mình, Quân cho biết đây không phải là một phút ngẫu hứng mà là kết quả của một quá trình học tập và quan sát thực tế.



"Mình chọn chuyên ngành Sản phụ khoa một phần vì đam mê và yêu thích của bản thân, một phần vì những quan sát và trải nghiệm thực tế mà mình đã trải qua 6 năm tại trường Y. Mình đã cân nhắc về môi trường học tập, môi trường làm việc và cả cơ hội việc làm sau này" - Quân chia sẻ.

Hành trình bền bỉ của tân thủ khoa Y khoa

Danh hiệu thủ khoa Bác sĩ nội trú 2026 không phải là lần đầu tiên cái tên Nguyễn Đức Anh Quân được vinh danh. Năm 2020, Quân từng là Á khoa khối B00 của tỉnh Nghệ An với số điểm ấn tượng 29,4. Trong suốt 6 năm học tại Đại học Y Hà Nội, nam sinh luôn duy trì thành tích xuất sắc và tốt nghiệp loại Giỏi.

Sau 6 năm học tại Trường Đại học Y Hà Nội, Nguyễn Đức Anh Quân tiếp tục hành trình đào tạo bác sĩ nội trú. (Ảnh: Tuấn An)

Quân cũng cho biết, vì Bác sĩ nội trú là niềm mơ ước của mọi sinh viên y khoa, nên bản thân đã bắt đầu chuẩn bị cho kỳ thi ngay từ năm thứ nhất. Quân đã sớm ý thức đây là một kỳ thi đòi hỏi kiến thức sâu rộng, áp lực vì tỷ lệ chọi cao.

Điểm đặc biệt trong phương pháp học của Quân là tư duy "đào sâu kiến thức". Khi tiếp cận một mặt bệnh, Quân sẽ học và tự đặt câu hỏi liên tục. Nếu trong đầu không còn thắc mắc, cậu mới dừng lại. Nếu vẫn còn lấn cấn, nam thủ khoa sẽ lập tức tìm kiếm câu trả lời trên các bài báo quốc tế và tài liệu nước ngoài. Chính thói quen học tập chủ động này đã hun đúc nên một bác sĩ trẻ với nền tảng y lý vững vàng và tư duy lâm sàng sắc bén.

Màn hô tên chọn chuyên ngành của Top 10 Bác sĩ Nội trú 2026. (Nguồn: Đại học Y Hà Nội)

Sự kiện Match Day 2026 đã khép lại, mở ra một chặng đường 3 năm rèn luyện đầy thử thách cho 780 tân bác sĩ. Với Nguyễn Đức Anh Quân, chặng đường phía trước trong màu áo blouse của bác sĩ Sản phụ khoa chắc chắn sẽ còn nhiều chông gai, nhưng với nền tảng kiến thức vững chắc và tâm lý vững vàng, Quân sẽ sớm trở thành một bác sĩ giỏi, đóng góp lớn cho sự nghiệp chăm sóc sức khỏe của mọi người.