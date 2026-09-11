"Tứ quý 9.0 IELTS" của DOL English tặng Gen Z món quà đặc biệt

Nhân dịp năm học mới, Tứ quý 9.0 của DOL English sẽ tặng các "bí kíp" giải quyết những vấn đề thường gặp khi học tiếng Anh thông qua các clip ngắn sẽ được chia sẻ trên Facebook và Tiktok của DOL từ 9g tối thứ bảy 12-9.

Linearthinking - phương pháp "đo ni đóng giày" cho người Việt

Dù có xuất phát điểm khác nhau, bốn gương mặt Hà Đặng Như Quỳnh, Trần Thiện Minh, Trần Anh Khoa và Bùi Phương Vy đã chinh phục được cột mốc IELTS 9.0 nhờ có chung "bí kíp" học tiếng Anh - Linearthinking.

Linearthinking là hệ phương pháp học tiếng Anh tư duy, được phát triển bởi các cựu học sinh Trường phổ thông Năng khiếu (ĐH Quốc gia TP HCM).

Phương pháp Linearthinking được chứng minh cải thiện hiệu quả cả 4 kỹ năng nghe, nói, đọc và viết, giúp học viên rèn luyện tư duy logic, hệ thống hóa kiến thức và áp dụng ngôn ngữ một cách tự nhiên.

"Phương pháp trên được người Việt thiết kế riêng cho người Việt, với sự kết hợp giữa tư duy toán học, kỹ thuật siêu trí nhớ và nghiên cứu về ảnh hưởng của ngôn ngữ mẹ đẻ lên tiếng Anh", cô Hà Đặng Như Quỳnh (9.0 IELTS Overall, giám đốc học thuật tại DOL English, tốt nghiệp á khoa Sư phạm Anh ĐH Sư phạm TP.HCM) chia sẻ.

‎ "Tứ quý 9.0" tại DOL English - Ảnh: TUẤN QUYỀN





Vì dùng tư duy toán để học tiếng Anh nên phương pháp Linearthinking bị không ít người lo lắng là sẽ rất "khô khan", khó phù hợp với người dở toán. "Thật ra Linearthinking không mượn kiến thức từ toán học, mà mượn tư duy của toán học. Trong toán có một tư duy gọi là Simplification - Đơn giản hóa. Khi một "bài toán" có quá nhiều thông tin, gây rối và quá tải cho não, thì người tư duy tốt thường không nhảy vào làm ngay mà tìm cách đơn giản hóa bài toán trước cho não xử lý nhẹ nhàng hơn. Cá nhân tôi từng học chuyên văn chứ không phải chuyên toán", cô Như Quỳnh nói.

‎ Giáo trình Linearthinking được đội ngũ giáo viên ở DOL English soạn riêng cho học viên Việt - Ảnh: TUẤN QUYỀN

Nói về sự khác biệt về hiệu quả khi học viên được tiếp cận giáo trình Linearthinking được người Việt nghiên cứu, phát triển riêng cho người Việt so với các giáo trình ngoại văn được nhập khẩu, đại diện DOL English cho biết: "Giáo trình ngoại được viết cho người học toàn cầu, nghĩa là học viên người Brazil, người Hàn hay người Việt đều học chung. Chúng dạy tốt cái gì là đúng, nhưng chúng không trả lời được câu hỏi mà học viên Việt hay hỏi như: Tại sao mình làm hoài mà không đúng? Tư duy mình đang sai ở chỗ nào?".

"Còn Linearthinking giải quyết thẳng vấn đề đó vì chúng tôi hiểu và từng gặp các vấn đề tương tự", thầy Trần Thiện Minh (hai lần 9.0 IELTS overall, giáo viên SAT và IELTS tại DOL English) phân tích.

"Tứ quý 9.0" cũng từng chật vật học tiếng Anh

Bên cạnh phương pháp tư duy Linearthinking và đội ngũ giáo viên năng lực cao, DOL English còn có hệ thống công nghệ SuperLMS tích hợp AI giúp việc "cá nhân hóa" lộ trình học hiệu quả, từ đó học viên đạt kết quả thi cao trong thời gian ngắn.

"Ngày trước tôi từng tốn rất nhiều thời gian để đọc kĩ, phân loại vô số nguồn tài liệu học tiếng Anh, thậm chí bị rối, hoang mang khi có nhiều nguồn mâu thuẫn nhau về cách viết. Trong khi SuperLMS của DOL vạch sẵn lộ trình mỗi buổi nên luyện gì, đọc nội dung nào một cách có hệ thống, tính ứng dụng cao", thầy Trần Anh Khoa (9.0 IELTS Overall, tốt nghiệp á khoa Ngôn ngữ Anh ĐH KHXH&NV ĐH Quốc gia TP.HCM) chia sẻ.

‎ Bên cạnh đội ngũ giáo viên nhiệt huyết, DOL English còn có hệ thống công nghệ hiện đại tích hợp AI giúp nâng cao hiệu quả dạy và học - Ảnh: D.ANH

Trái với suy nghĩ của không ít người là phải học với người ngoại quốc thì mới giỏi nghe và nói tiếng Anh, nhiều giáo viên và học viên ở DOL English đạt điểm nghe nói IELTS từ 8 đến 9 dù DOL English có 100% giáo viên Việt.

Chia sẻ về câu chuyện trên, cô Như Quỳnh cho biết không ít người nhầm lẫn giữa pronunciation (phát âm) và accent (chất giọng).

"Bốn tiêu chí chấm Speaking của IELTS gồm độ trôi chảy mạch lạc, từ vựng, ngữ pháp, và phát âm. Phát âm tiếng Anh chuẩn nghĩa là âm có rõ không, có thiếu âm cuối và trọng âm từ có đúng không… trong khi chất giọng là sự đặc trưng, ảnh hưởng của ngôn ngữ địa phương lên tiếng Anh khi nói. Giám khảo IELTS chỉ chấm về phát âm, không chấm việc thí sinh có nói giống hệt giọng Anh, Mỹ, Úc hay không. Giáo viên Việt đúng chuẩn thậm chí có lợi thế dạy nghe nói cho học viên Việt vì họ hiểu thấu các vấn đề, giải pháp", cô Như Quỳnh (đạt 9.0 IELTS Speaking) phân tích.

Khi chọn đúng phương pháp, học viên sẽ tiết kiệm được nhiều thời gian và từ đó có thêm thời gian cho gia đình và rèn luyện sức khỏe, kỹ năng mềm - Ảnh: D.ANH





"Học từ lỗi sai, học một cách đều đặn với mục tiêu rõ ràng, tự tin vào chính mình và chọn đúng phương pháp", cô Bùi Phương Vy (9.0 IELTS Overall) đúc kết về "bí kíp" học tiếng Anh để đạt cột mốc trên.

Phương pháp Linearthinking đã giúp hơn 1.000 học viên đạt IELTS 7.0 - 8.5, giúp nhiều học sinh nhỏ tuổi ở DOL English đạt kết quả cao. Như trường hợp bé Trần Đình Hoàng Phúc từng đạt 8.0 IELTS (kỹ năng nói 8.5) đầu năm 2026 khi bé chỉ mới 10 tuổi và trước đó học trường công lập.

Nhiều học viên ở DOL English đã chinh phục IELTS, SAT từ sớm nhờ phương pháp tư duy Linearthinking - Ảnh: TUẤN QUYỀN



