Đi làm lương 11 triệu/tháng, nữ nhân viên văn phòng SN 1997 mua được 3 căn nhà

Người phụ nữ này tên Lộc, hiện đã là mẹ 1 con.

Chị Lộc, sinh năm 1997, ở Tân Hương, Hà Nam (Trung Quốc) hiện là một blogger chia sẻ về công việc, cuộc sống và hành trình làm mẹ trên Xiaohongshu. Trước khi trở thành blogger, cô từng là nhân viên văn phòng tại một cơ quan nhà nước, với mức lương khoảng 3.000 NDT/tháng (hơn 11 triệu).

Khi còn làm công việc văn phòng, thu nhập của cô ở mức khá khiêm tốn so với những gì cô có được sau này. Không muốn chỉ phụ thuộc vào một nguồn thu, cô bắt đầu thử sức với Xiaohongshu và từng bước tìm hướng phát triển riêng.

Chị Lộc.

Nữ nhân viên văn phòng chuyển hướng kinh doanh, làm blogger

Năm 2025, cô bắt đầu thử sức với kinh doanh phụ kiện, xuất phát từ con số 0 và đạt thành tích 7 chữ số. Sau đó, khi mang thai, cô chuyển hướng xây dựng hình ảnh “mẹ bầu khởi nghiệp”, rồi tiếp tục phát triển tài khoản chuyên về mẹ và bé sau khi sinh con.

Cô cho rằng đây là cách giúp bản thân dễ tạo dấu ấn hơn: ở mỗi giai đoạn, cô đều tận dụng thân phận, kinh nghiệm và thế mạnh sẵn có để phát triển nội dung, thay vì bắt đầu từ một lĩnh vực hoàn toàn xa lạ.

Công việc blogger sau đó đem lại cho cô nguồn thu đáng kể. Cô từng chia sẻ mỗi năm nhận hơn 500.000 NDT tiền hợp tác (khoảng 1,93 tỷ đồng), trong khi thu nhập quảng cáo có thời điểm ổn định ở mức hơn 50.000 NDT/tháng (khoảng 193 triệu đồng).

Cô làm việc, mở rộng thêm thu nhập bằng việc trở thành blogger mẹ và bé.

Đáng chú ý, hành trình làm blogger mẹ và bé của cô không bắt đầu trong điều kiện thong thả. Thời gian đầu, ngay cả khi đang ở cữ tại trung tâm chăm sóc sau sinh, cô vẫn tranh thủ thời gian chăm con, viết nội dung và quay video. Việc vừa làm mẹ vừa duy trì công việc sáng tạo nội dung đòi hỏi cô phải tận dụng gần như mọi khoảng thời gian rảnh trong ngày.

Sau khoảng 2 năm kiên trì phát triển nội dung, tài khoản của cô dần có giá trị thương mại và bắt đầu mang lại nguồn thu đáng kể. Nếu ban đầu cô chỉ là một blogger mẹ và bé mới vào nghề, thì sau đó mức giá cho các bài quảng cáo cũng liên tục tăng. Có thời điểm, một bài quảng cáo được báo giá 12.000 NDT (khoảng 46 triệu đồng), và cô cho biết báo giá của tài khoản chính vẫn tiếp tục được điều chỉnh tăng khi độ ảnh hưởng của tài khoản lớn hơn.

Tuy nhiên, nguồn thu của cô không chỉ đến từ việc nhận quảng cáo. Từ khi bắt đầu làm Xiaohongshu, cô xây dựng nhiều tài khoản và hướng phát triển cùng lúc. Cô có tài khoản chuyên về kinh doanh phụ kiện, tài khoản chia sẻ về self-media, tài khoản mẹ và bé, đồng thời phát triển studio riêng và dự định mở thêm tài khoản về sửa sang, trang trí nhà cửa. Mỗi kênh lại khai thác một thế mạnh khác nhau, tạo thành nhiều nguồn thu thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào một tài khoản.

Đây cũng là lý do cô không quá đặt nặng chuyện một tài khoản phải có lượng follower thật lớn mới có thể kiếm tiền. Theo chia sẻ của cô, giá trị thương mại của tài khoản và khả năng xây dựng nhiều kênh nội dung phù hợp với từng thế mạnh mới là yếu tố quan trọng giúp cô tạo ra thu nhập. Từ một nhân viên có mức lương 3.000 NDT/tháng, cô từng bước biến công việc sáng tạo nội dung thành một nguồn thu đáng kể bên cạnh những hoạt động kinh doanh khác.

28 tuổi mua căn nhà thứ 3, cuộc sống thay đổi ra sao?

Sau quá trình nhiều năm làm việc và tích lũy, thành quả khiến cô tự hào nhất là căn nhà thứ 3 ở tuổi 28.

Cuối năm ngoái, cô chia sẻ đã dùng tiền mặt để mua toàn bộ căn nhà 260m2 dạng duplex mà bản thân yêu thích. Không gian này được thiết kế theo phong cách Trung cổ/retro, mang cảm giác giống một căn nhà bước ra từ phim.

Chị Lộc mua căn nhà thứ 3 ở tuổi 28. Chị có được tự do tài chính, và cảm thấy hạnh phúc với cuộc sống hiện tại.

Cô không giấu niềm vui khi sở hữu không gian sống mà mình mong muốn, thậm chí từng chia sẻ rằng chính việc bắt đầu làm blogger khoảng 2 năm trước đã giúp cô đạt được những điều từng mong muốn như xe, nhà và khoản tiết kiệm.

Với cô, căn nhà mới không chỉ đơn thuần là một tài sản. Sau quá trình sửa sang, từng góc nhỏ trong nhà được chăm chút theo sở thích cá nhân. Cô cho biết cảm giác mệt mỏi dường như được xua tan khi nhìn thấy thành quả cuối cùng.

Đây cũng là không gian xuất hiện thường xuyên trong những nội dung cô chia sẻ. Từ cách trang trí, sắp xếp nhà cửa cho đến cuộc sống hàng ngày đều trở thành chất liệu để cô tiếp tục làm nội dung.

Đáng chú ý, việc mua nhà thứ 3 không phải dấu mốc duy nhất. Ở tuổi 28, cô từng chia sẻ rằng mình đã có xe, nhà, tiền tiết kiệm và sự tự do mà bản thân mong muốn.

Nhìn lại hành trình, sự thay đổi của cô khá rõ: từ một cô gái đi làm với mức lương khoảng 3.000 NDT/tháng, cô từng bước thử sức với kinh doanh, xây dựng nhiều tài khoản trên Xiaohongshu rồi phát triển thành blogger mẹ và bé có giá trị thương mại cao.

Hiện tại, cô vẫn duy trì hình ảnh mẹ bỉm công sở, blogger/self-media và chủ studio. Công việc sáng tạo nội dung được cô sắp xếp xen kẽ với việc chăm con và công việc thường ngày.

Ảnh minh họa Xiaohongshu.

Cô từng chia sẻ nguyên tắc quản lý thời gian khá đơn giản: “Con ngủ = mẹ làm việc”. Những lúc con ngủ, cô tranh thủ viết nội dung, quay và dựng video; trong những khoảng thời gian rảnh khác, cô ghi lại ý tưởng và tìm chủ đề mới.

Ngay cả khi đang ở cữ, cô cũng không ngừng làm nội dung. Chính sự duy trì đều đặn này giúp cô từ một người mới bắt đầu dần có được những sản phẩm triệu view, các hợp đồng quảng cáo giá trị và lượng thu nhập ngày càng tăng.

Cô cũng chia sẻ khá thẳng thắn về những khó khăn khi làm self-media. Theo cô, người mới không nhất thiết phải có sẵn khả năng quay phim, viết lách hay gu thẩm mỹ tốt. Những kỹ năng này có thể cải thiện dần bằng cách phân tích dữ liệu, thử nhiều chủ đề và liên tục điều chỉnh nội dung.

Điều quan trọng hơn là tâm lý và sự kiên trì. Cô cho rằng nhiều người thất bại không phải vì không có năng lực, mà vì quá dễ nản khi những bài đăng đầu tiên không có lượt xem như mong đợi.

Nguồn: Xiaohongshu