Loan Niệm thế này thì ai dám yêu?

Loan Niệm tốt, nhưng một người tốt chưa chắc đã là một người yêu tốt.

Dạo gần đây, trong cơn sốt Đầu Xuân Tươi Sáng, chuyện tình của Loan Niệm và Thượng Chi Đào liên tục được netizen mang ra bàn luận. Có người mê mẩn kiểu đàn ông vừa có ngoại hình, vừa có sự nghiệp, giỏi chuyên môn, giàu kinh nghiệm sống lại chung tình như Loan Niệm. Nhưng cũng có người đặt một câu hỏi đáng bàn luận hơn: “Bạn có dám yêu một người như Loan Niệm không?”

Nếu câu trả lời là có, thực ra cũng chẳng có gì khó hiểu.

Nếu yêu một người như Loan Niệm, bạn có dám?

Bởi Loan Niệm có quá nhiều thứ khiến người ta dễ rung động. Anh giỏi, có tiền, có vị trí, có bản lĩnh, có ngoại hình... Trong chuyện tình với Thượng Chi Đào, anh yêu là thật, quan tâm là thật, thậm chí còn âm thầm tính toán cho tương lai của cô theo cách mà chính cô đôi khi cũng không nhận ra.

Tuổi trẻ mà, nếu có cơ hội ở bên một người xuất sắc như thế, cứ thử một lần có khi cũng chẳng phải điều gì đáng tiếc. Dù sau cùng có thể đi cùng nhau đến đâu, một mối tình như vậy vẫn có thể trở thành một trải nghiệm đáng nhớ.

Nhưng cái “dám yêu” của những ngày đầu liệu có đủ sức chống lại những mệt mỏi âm ỉ qua năm tháng?

Bởi đứng từ góc độ người xem, chúng ta có một đặc quyền mà Thượng Chi Đào không có: chúng ta được nhìn thấy những điều Loan Niệm nghĩ trong lòng. Ta biết phía sau một câu nói khó nghe có thể là sự lo lắng, phía sau một quyết định áp đặt có thể là ý muốn bảo vệ, phía sau vẻ ngoài lạnh lùng ấy thực ra vẫn có một người đàn ông đang yêu rất sâu.

Nhưng hãy thử đứng ở vị trí của Thượng Chi Đào để yêu Loan Niệm.

Có lẽ khi ấy, câu chuyện sẽ không còn dễ dàng như vậy.

Yêu nhưng không biết cách yêu mệt mỏi cỡ nào!

Nếu chỉ nhìn vào những gì Loan Niệm làm, rất khó phủ nhận anh yêu Thượng Chi Đào. Anh chăm sóc cô, định hướng công việc, nghĩ đến tương lai và luôn muốn cô tốt hơn. Nhưng yêu nhiều không có nghĩa là đã biết cách yêu, bởi điều quan trọng hơn là ở bên nhau, người kia có được là chính mình hay không.

Nếu để ý kỹ, Thượng Chi Đào dường như luôn phải “gồng” khi ở cạnh Loan Niệm: ánh mắt thường cụp xuống, ít cười, lời nói và hành động đều dè chừng. Trong khi bên Tôn Vũ, Tôn Viễn Chứ hay những người bạn khác, cô lại vui vẻ, tự tin và thoải mái hơn. Khoảng cách địa vị khiến cô tự ti, nhưng sâu hơn là cảm giác mình phải thật giỏi mới đủ tốt để đứng cạnh anh.

Loan Niệm yêu Thượng Chi Đào nhưng trong suốt 6 năm bên nhau, tình yêu này khiến cô không ít lần mệt mỏi, hoài nghi chính mình.

Cảm giác ấy ngoài đời có lẽ còn mệt hơn rất nhiều. Yêu một người giỏi giang có thể khiến mình muốn tiến bộ, nhưng yêu một người mà lúc nào cũng thấy mình phải thật giỏi mới xứng đáng thì lại là chuyện khác. Từ một lần làm sai, một câu hỏi ngây ngô cho đến một quyết định không vừa ý đối phương, mình dần học cách cân nhắc trước khi nói, trước khi làm. Đến một lúc, người yêu không còn là nơi mình được thả lỏng nhất, mà lại trở thành nơi mình phải cẩn thận nhất.

Ngay cả lúc gặp chuyện khiến mình sợ hãi như bị quấy rối, Thượng Chi Đào cũng không dễ dàng nói với Loan Niệm. Đến khi một người gặp chuyện mà phản ứng đầu tiên không phải là tìm đến người yêu, thì có lẽ vấn đề đã không còn nằm ở một vài câu nói khó nghe nữa. Nó cho thấy người ấy đã không còn cảm thấy đủ an toàn để mang phần yếu đuối nhất của mình đến trước mặt đối phương.

Loan Niệm có thể rất muốn bảo vệ cô, nhưng nếu sự bảo vệ ấy luôn đi cùng những lời khiến cô thấy mình nhỏ bé, thì thứ Thượng Chi Đào cảm nhận được vẫn là áp lực. Một người có thể âm thầm thương bạn rất nhiều, nhưng nếu ở cạnh họ, bạn cứ phải đoán ý, giữ ý và tự nhắc mình phải tốt hơn, thì tình yêu ấy sớm muộn cũng sẽ bào mòn sự thoải mái ban đầu.

Có lẽ cũng vì thế mà khi gặp lại Loan Niệm sau 4 năm “đường ai nấy đi”, phản ứng của Thượng Chi Đào không phải là trách móc mà là muốn anh dừng lại. Bởi, cô đã quá mệt với mối quan hệ này: “Loan Niệm, em nghĩ chúng ta dây dưa bao nhiêu năm rồi. Em thực sự mệt mỏi lắm… Nếu anh nhất định muốn hỏi em vì sao năm ấy không từ mà biệt. Thì đó là vì em biết, nếu em nói lời tạm biệt với anh, anh sẽ nói rất nhiều lời khó nghe. Em không muốn nghe nữa.”

Yêu một người có cái tôi cao, tình yêu cũng dễ thành cuộc đấu sức

Loan Niệm có rất nhiều phẩm chất khiến người ta muốn yêu, nhưng cái tôi cao lại khiến chuyện yêu đương với anh không phải lúc nào cũng dễ chịu. Anh có thể đang ghen vì sợ mất người mình yêu, nhưng thay vì nói thẳng “anh không thích chuyện này”, anh lại dễ phản ứng bằng những lời trách móc. Anh muốn bảo vệ, nhưng đôi khi cách thể hiện lại khiến đối phương cảm thấy mình đang bị kiểm soát.

Loan Niệm có cái tôi cao và cũng là kiểu người hay hờn dỗi.

Ngoài đời, kiểu yêu này rất dễ rơi vào cảnh cả hai cùng khó chịu nhưng chẳng ai chịu nói trước, cùng chờ một câu xin lỗi nhưng chẳng ai muốn xuống nước. Một chuyện nhỏ như về muộn, quên lời hứa hay nói một câu không đúng lúc, nếu cứ phải phân định ai đúng ai sai thì rất nhanh sẽ thành một trận cãi nhau dài. Đến hôm sau vẫn còn ấm ức, nhưng lại chẳng ai muốn là người mở lời.

Thượng Chi Đào và Loan Niệm cũng vậy. Cô không thích chiếc túi anh tặng nhưng không nói hết được lý do, anh có những bất an và ghen tuông nhưng cũng không nói thẳng. Hai người đều muốn đối phương hiểu mình, nhưng lại không thực sự nói ra mình đang nghĩ gì.

Những lời nói lúc nóng giận cũng vậy. Loan Niệm từng nói Thượng Chi Đào “em r** tiền”, “em nghe lời”, “em không có n**”. Có thể anh chỉ buột miệng khi tức giận, nhưng người nghe thì không phải lúc nào cũng quên được. Một vài lần có thể bỏ qua, nhưng nghe đủ nhiều, người ta sẽ tự nhiên dè chừng hơn trong những lần sau.

Yêu nhau lâu dài không tránh được cãi vã, nhưng nếu lần nào cũng phải giữ phần đúng về mình, mối quan hệ sẽ rất khó nhẹ nhàng. Cuối cùng, điều khiến người ta kiệt sức đôi khi không phải một trận cãi nhau lớn, mà là cảm giác chuyện gì cũng phải cân nhắc xem nên nói thế nào, ai sẽ là người chịu nhường trước.

Và với Loan Niệm, có lẽ cái cần thay đổi không phải là yêu Thượng Chi Đào nhiều hơn. Anh đã yêu đủ nhiều rồi. Anh chỉ cần bớt đặt cái tôi của mình vào giữa tình yêu ấy.

Loan Niệm tốt, nhưng một người tốt chưa chắc đã là một người yêu tốt

Có lẽ vì vậy mà khi bàn về Loan Niệm, nhiều người sẽ lập tức bênh anh: anh chung tình, không có người thứ ba; anh giỏi giang, có sự nghiệp; có thể định hướng bạn trong công việc, chăm sóc bạn lúc ốm, đưa bạn bước vào vòng tròn bạn bè của anh, thậm chí còn nghĩ xa cho tương lai của bạn. Một người đàn ông như vậy, chẳng lẽ còn chưa đủ tốt để yêu?

Cũng có người cho rằng, đừng đòi hỏi một người phải hoàn hảo. Loan Niệm có tiền, có năng lực, có vị trí, thu nhập còn rất cao, vậy thì có một vài khuyết điểm cũng là chuyện bình thường.

Điều này không sai.

Những phẩm chất ấy hoàn toàn có thể khiến một người rung động ngay từ đầu. Giống như một chiếc túi phiên bản giới hạn, ai nhìn cũng thấy đẹp, có được nó cũng khiến mình tự hào. Nhưng thứ khiến mình hãnh diện khi người khác nhìn vào chưa chắc/không thể là thứ mình mang theo mỗi ngày.

Bởi khi yêu lâu dài, câu hỏi không còn là “người này có đủ tốt không?”, mà là “ở bên người này, mình có thấy thoải mái không?”

Người bạn chọn làm chồng không chỉ là người khiến mình tự hào khi đứng cạnh, mà còn phải là người mình có thể ngồi ăn cùng một bữa cơm, kể những chuyện chẳng đầu chẳng cuối, thú nhận rằng hôm nay mình làm sai, mình không biết, mình mệt hay đơn giản là mình không thích món này mà không sợ bị đánh giá.

Như Tôn Viễn Chứ từng nói: “hẹn hò không quan trọng, bên nhau mới quan trọng”.

Loan Niệm có thể cho Thượng Chi Đào rất nhiều thứ, nhưng thứ cô cần đôi khi lại chỉ là một khoảng không đủ an toàn để được là chính mình.

Vậy nên, Loan Niệm tốt là điều không cần phủ nhận. Nhưng tốt và biết cách yêu là hai chuyện khác nhau. Một người có thể rất yêu bạn, rất giỏi giang, rất chung tình, nhưng nếu cách yêu của họ khiến bạn ngày càng thu mình, ngày càng phải đoán ý và dè chừng, thì tình yêu ấy vẫn có thể trở thành gánh nặng.

Và có lẽ đó mới là câu hỏi thực sự phía sau chuyện “Người như Loan Niệm ai mà dám yêu?”

Không phải có ai dám yêu anh hay không.

Mà là sau những rung động ban đầu, liệu hai người có đủ khả năng để sống cùng nhau hay không.

Ảnh: Weibo.