Phát hiện nữ nhân viên bỏ việc văn phòng thuê biệt thự 300m2 để ở và kiếm 193 triệu/tháng

Quyết định bỏ công việc ổn định ở công ty ban đầu có vẻ khó hiểu nhưng càng về sau mọi người mới thấy nể đầu óc kiếm tiền của cô gái này.

Vưu Tam Quyển, sinh năm 1997, hiện sống tại Thâm Quyến, Trung Quốc. Trước khi trở thành blogger, Vưu Tam Quyển từng có thời gian làm nhân viên văn phòng tại thành phố.

Cô từng chia sẻ về nhịp sống khi đó khá bận rộn, riêng việc di chuyển đi làm mỗi ngày đã mất khoảng 2 tiếng. Sau khi kết thúc công việc, cô trở về căn nhà nhỏ rộng 59m² ở khu vực nội thành. Không gian chật hẹp, đồ đạc đôi khi bừa bộn khiến cô cảm thấy cuộc sống của mình dường như chỉ xoay quanh công việc và những chuyến đi lại.

Tam Quyển từng là nhân viên văn phòng, sống trong că nhà 59m2 ở thành phố.

Càng về sau, Vưu Tam Quyển càng nhận ra bản thân muốn thay đổi cách sống. Thay vì tiếp tục cố gắng chen chúc trong một căn nhà nhỏ ở khu vực trung tâm, cô bắt đầu nghĩ đến việc đưa không gian sống ra xa thành phố hơn để đổi lấy diện tích và sự thoải mái.

Ở tuổi 27 - tức năm 2025, cô quyết định nghỉ công việc văn phòng, không lựa chọn mua thêm một căn nhà trong nội thành mà chuyển hướng sang thuê nhà ở khu vực ngoại ô. Sau thời gian tìm kiếm, cô thuê một căn biệt thự rộng khoảng 300m2 với giá hơn 4.000 NDT/tháng (khoảng 18 triệu đồng).

Cô thuê biệt thự, cải tạo lại để sống và kiếm tiền.

Điều đáng nói là sau khi thuê, cô không chỉ chuyển đồ vào ở mà còn bỏ khoảng 200.000 NDT (hơn 770 triệu đồng) để tự mình sửa sang và bài trí lại căn biệt thự. Vưu Tam Quyển gọi đây là một căn “biệt thự dưỡng lão”, bởi mục đích chính của cô không phải tạo ra một không gian xa hoa mà là tìm một nơi đủ rộng để sống chậm lại và tận hưởng cuộc sống.

Căn biệt thự có diện tích khoảng 300m2, sở hữu sân vườn, phòng khách rộng và khu vực cửa kính lớn. Phần nội thất được cô lựa chọn theo hướng ấm áp, gần gũi với các chất liệu gỗ, sofa lớn, lò sưởi và nhiều chi tiết trang trí. Không gian vì thế mang cảm giác thư giãn hơn là phô trương sự giàu có.

Các góc bên trong căn nhà của Tam Quyển.

Đáng chú ý, việc chuyển ra ngoại ô đồng nghĩa với việc cô phải đánh đổi thêm khoảng một giờ di chuyển. Tuy nhiên, Vưu Tam Quyển cho rằng sự đánh đổi này hoàn toàn xứng đáng. Nếu ở khu vực trung tâm, số tiền bỏ ra có thể chỉ đủ cho một căn nhà vài chục mét vuông, thì ở ngoại ô, cô có được một căn biệt thự rộng gấp nhiều lần.

Sau khi sửa sang, căn biệt thự dần trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của cô.

Cuối tuần, Vưu Tam Quyển có thể tổ chức BBQ ngoài sân, chờ bạn bè lần lượt tới. Khi trời tối, mọi người chuyển vào nhà để chơi bài, trò chuyện và vui chơi. Những khung cảnh mà trước đây cô chưa từng nghĩ tới ở tuổi 28 giờ trở thành một phần trong cuộc sống thường ngày.

Không gian phòng khách cũng được cô chăm chút đặc biệt. Cô dành nhiều tâm sức cho việc lựa chọn nội thất, thiết bị và cách bài trí để biến nơi đây thành khu vực thư giãn chính của cả căn nhà. Những buổi tối nằm trên sofa, bật nhạc hoặc xem phim, giảm ánh sáng trong phòng trở thành khoảng thời gian cô cảm thấy được “sạc lại năng lượng” sau một ngày làm việc.

Bây giờ, cô làm việc tại gia.

Việc chuyển tới căn biệt thự cũng gắn với bước ngoặt trong công việc của Vưu Tam Quyển. Từ một nhân viên văn phòng phải di chuyển hàng giờ mỗi ngày, cô bắt đầu phát triển công việc sáng tạo nội dung, chia sẻ về nhà cửa, công việc và cuộc sống trên mạng xã hội.

Cô từng chia sẻ rằng chính việc bắt đầu làm nội dung khiến bản thân nghiêm túc hơn với cuộc sống. Trước đây, căn nhà 59m2 thường bừa bộn, nhưng để quay video, cô bắt đầu dọn dẹp, mua thêm đồ dùng, sắp xếp bàn ăn, cắm hoa và chăm chút từng góc nhỏ.

Từ đó, căn nhà không chỉ là nơi để ở mà còn trở thành không gian làm việc và nguồn cảm hứng để cô sáng tạo nội dung. Vưu Tam Quyển cũng áp dụng cách làm việc theo từng nhóm: tập trung một khoảng thời gian để xử lý việc sửa sang nhà cửa, dành 1-2 ngày lên ý tưởng và viết nội dung cho cả tuần, sau đó mới quay và dựng.

Trong căn biệt thự được decor xinh xắn, theo ý của riêng mình, và theo từng mùa.

Theo những gì chia sẻ trên trang cá nhân ở thời điểm hiện tại, thu nhập của cô hiện vào khoảng 50.000 NDT/tháng (193 triệu đồng), trong khi lượng người theo dõi trên các nền tảng cũng tăng đáng kể. Cô làm self-media/blogger, tập trung chia sẻ về nhà cửa, công việc và cuộc sống.

Bên cạnh việc xây dựng nội dung cá nhân, Vưu Tam Quyển còn có các hợp đồng hợp tác, quảng cáo với thương hiệu, trong đó có những nội dung liên quan đến TV, nội thất, đồ dùng gia đình và thiết bị phục vụ công việc. Ngoài ra, cô cũng duy trì các hoạt động sáng tạo nội dung như quay vlog, chia sẻ cuộc sống, cover nhạc và những nội dung xoay quanh công việc blogger, qua đó tạo thêm các nguồn thu từ hoạt động sáng tạo nội dung.

Từ câu chuyện của mình, Vưu Tam Quyển cho rằng “nâng cấp cuộc sống” không nhất thiết phải đồng nghĩa với việc mua một căn nhà đắt tiền hơn hay sống ở trung tâm thành phố. Với cô, đôi khi đó chỉ đơn giản là lựa chọn một không gian phù hợp hơn với nhu cầu và cách sống của bản thân.

Vì vậy, căn biệt thự 300m2 đi thuê không đơn thuần là một nơi ở rộng rãi. Sau khi bỏ tiền sửa sang và tự tay thiết kế lại, nơi đây trở thành “sân khấu cuộc sống” mà cô chủ động tạo ra cho chính mình: rộng rãi hơn, chậm rãi hơn và có nhiều khoảng thời gian dành cho những điều mình yêu thích.

Nguồn: Xiaohongshu.