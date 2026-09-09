Quách Văn Thơm hát nhạc tình rồi lại miệt mài trên sàn BJJ: Tất tần tật về bộ môn "chú Thơm" luyện tập suốt 2 năm

+1 bộ môn để “cheap moment” với idol!

Thời gian gần đây, những hình ảnh Quách Văn Thơm tập luyện BJJ bất ngờ được chia sẻ lại trên mạng xã hội, thu hút sự chú ý không kém những khoảnh khắc của anh trên sân khấu. Không ít người dành lời khen cho sự thay đổi về thể hình, kỹ năng cũng như tò mò về bộ môn mà nam ca sĩ đã kiên trì theo đuổi suốt 2 năm.

Quách Văn Thơm, tên thật Võ Việt Phương, vốn được khán giả biết đến với vai trò thành viên nhóm Da LAB. Sau khi gây chú ý mạnh mẽ từ Anh trai vượt ngàn chông gai, nam ca sĩ tiếp tục được phát hiện có thêm một "hệ" khá khác biệt ngoài âm nhạc: tập võ.

Trong những hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội, Quách Văn Thơm xuất hiện trên thảm tập với trang phục BJJ, thực hiện các động tác khóa, quật và kiểm soát đối thủ. Những khoảnh khắc này nhanh chóng nhận được nhiều bình luận thích thú. Một số người bất ngờ vì nam ca sĩ đã tập bộ môn này trong thời gian dài, trong khi những người từng biết về BJJ lại chú ý đến kỹ thuật và thể lực của anh.

Quách Văn Thơm từng chia sẻ đã tập BJJ được 2 năm (Ảnh: FBNV)

Các đoạn clip tập luyện của Quách Văn Thơm đang viral trên MXH (Nguồn: @_queen.of.hiemal_)

Thực tế, đây không phải thú vui mới của Quách Văn Thơm. Hồi tháng 1/2026, anh từng chia sẻ đã tròn 2 năm tập luyện BJJ, bắt đầu từ năm 34 tuổi. Nam ca sĩ tự mô tả bản thân thời điểm bắt đầu là "một bình vôi 34 tuổi" và cho biết đã duy trì việc tập luyện, phấn đấu mỗi ngày.

Vậy BJJ thực chất là môn võ gì mà Quách Văn Thơm dành tới 2 năm theo đuổi?

BJJ là gì?

BJJ là viết tắt của Brazilian Jiu-Jitsu, hay Nhu Thuật Brasil. Đây là một môn võ thiên về đấu vật, vật ngã, kiểm soát và khóa đối thủ, đặc biệt chú trọng các tình huống chiến đấu trên mặt đất.

Khác với những môn võ thiên về các đòn đánh bằng tay hoặc chân, BJJ tập trung nhiều vào việc sử dụng kỹ thuật, vị trí cơ thể và đòn bẩy để kiểm soát đối phương. Theo Liên đoàn Jiu-Jitsu Brazil quốc tế (IBJJF), hệ thống thi đấu của bộ môn này có các nội dung cả Gi (mặc võ phục) và No-Gi (không mặc võ phục).

Nguồn gốc hiện đại của BJJ gắn liền với gia đình Gracie tại Brazil. Theo IBJJF, Carlos Gracie được xem là một trong những nhân vật đặt nền móng cho Brazilian Jiu-Jitsu hiện đại, trong khi em trai ông là Helio Gracie có vai trò quan trọng trong việc phát triển và phổ biến bộ môn này. Helio đặc biệt chú trọng việc sử dụng đòn bẩy và vị trí cơ thể, qua đó giúp người có thể hình nhỏ hơn vẫn có khả năng phòng thủ trước đối thủ lớn và khỏe hơn.

Đó cũng là một trong những điểm khiến BJJ khác biệt: không đơn thuần là cuộc đấu xem ai khỏe hơn.

BJJ là môn võ thiên về đấu vật, vật ngã, kiểm soát và khóa đối thủ, đặc biệt chú trọng các tình huống chiến đấu trên mặt đất (Nguồn ảnh: Kimura Saigon)

Khi xem một trận BJJ, người chưa quen với bộ môn này có thể dễ nhầm đây là một màn "vật nhau" đơn thuần. Thực tế, phía sau những động tác tưởng như khá chậm là cả một hệ thống kỹ thuật phức tạp.

Người tập phải tìm cách đưa đối phương vào những vị trí bất lợi, duy trì khả năng kiểm soát rồi tìm cơ hội thực hiện các đòn khóa hoặc siết để buộc đối phương đầu hàng. Vì vậy, khả năng giữ thăng bằng, phân bổ trọng lượng, kiểm soát khoảng cách và tận dụng đòn bẩy đóng vai trò rất quan trọng.

Chính yếu tố kỹ thuật này khiến BJJ thường được nhắc đến như một bộ môn mà kích thước và sức mạnh không phải yếu tố quyết định duy nhất. Trong thi đấu, một trận đấu không chỉ được quyết định bởi việc ai "đè" được ai. Các vận động viên còn có thể ghi điểm dựa trên những vị trí hoặc kỹ thuật kiểm soát khác nhau.

Vì sao BJJ nhìn khá "êm" nhưng lại đòi hỏi thể lực?

Một đặc điểm khá thú vị của BJJ là không phải lúc nào người xem cũng thấy những chuyển động mạnh, nhanh như boxing hay kickboxing.

Các võ sĩ có thể dành nhiều thời gian ở tư thế nằm, ngồi hoặc quỳ trên thảm, liên tục chuyển đổi vị trí để tìm cách kiểm soát nhau. Nhưng điều đó không có nghĩa cường độ vận động thấp.

Việc phải liên tục chống lại trọng lượng của đối thủ, giữ tư thế, thoát khỏi những tình huống bị kiểm soát rồi lập tức chuyển sang tấn công khiến người tập phải sử dụng rất nhiều nhóm cơ. Khả năng chịu đựng, sức mạnh thân người, sự linh hoạt và phản xạ đều được đặt vào bài kiểm tra trong quá trình tập luyện.

Đó cũng là lý do BJJ có thể được tập như một môn thể thao, đồng thời xuất hiện trong hệ thống luyện tập võ thuật và tự vệ.

Một điểm khác khiến BJJ dễ nhận biết là hệ thống đai. Với người trưởng thành, hệ thống phổ biến đi từ đai trắng, xanh dương, tím, nâu đến đen. Việc lên đai không đơn giản dựa vào thời gian tập. Người tập cần tích lũy kỹ thuật, kinh nghiệm thực chiến và được huấn luyện viên đánh giá về trình độ.

BJJ có thể được tập như một môn thể thao, đồng thời xuất hiện trong hệ thống luyện tập võ thuật và tự vệ (Nguồn ảnh: Kiruma BJJ Cầu Giấy)

Bởi vậy, việc Quách Văn Thơm nhắc đến cột mốc 2 năm tập BJJ cũng phần nào cho thấy đây là một quá trình luyện tập tương đối dài hơi, thay vì chỉ là một bộ môn được anh thử sức trong thời gian ngắn.

Đáng chú ý, BJJ không chỉ dành cho những vận động viên trẻ muốn thi đấu chuyên nghiệp mà có thể dành cho nhiều nhóm tuổi khác nhau. Với những người trưởng thành muốn tìm một bộ môn vận động mới, BJJ có thể được tiếp cận từ mức cơ bản, sau đó tăng dần cường độ và kỹ thuật theo khả năng của mỗi người.

điểm thú vị của BJJ nằm ở chỗ người tập không chỉ vận động cơ thể mà còn phải liên tục "giải bài toán" trên thảm. Khi bị đối phương kiểm soát, họ phải tìm vị trí để thoát; khi có lợi thế, phải biết cách duy trì và chuyển sang một thế kiểm soát khác. Cùng một tình huống có thể được xử lý theo nhiều cách, tùy vào vị trí, thể hình và phản ứng của đối thủ.

Vì thế, sau một thời gian tập luyện, sức hút của BJJ không chỉ đến từ chuyện giảm mỡ hay tăng cơ. Người tập còn có cảm giác mình đang học thêm một kỹ năng mới, mỗi buổi tập lại có một tình huống cần xử lý và những tiến bộ nhỏ có thể nhìn thấy qua từng giai đoạn.

Nguồn tham khảo: IBJJF