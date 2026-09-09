Mẹ đơn thân Việt lấy chồng Ấn Độ: Gặp chủ tịch giả nghèo và cái kết... làm bà chủ resort 20.000m2

Sang Ấn Độ thăm nhà chồng tương lai, cũng là lần đầu chị tận mắt chứng kiến cơ ngơi của gia đình anh Shetty.

Từng là điều dưỡng viên và trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ, chị Đỗ Thị Ý (sinh năm 1986, TP.HCM) bước vào cuộc hôn nhân với doanh nhân Ấn Độ Porithosh Shetty hơn cô 8 tuổi. Hai người kết hôn khi chị Ý tuổi 35.

Từ một người gần như không biết tiếng Anh, chị dần thích nghi với cuộc sống mới, văn hóa mới và gia đình chồng giàu có tại Ấn Độ. Những câu chuyện về cuộc sống hôn nhân của chị thường xuyên được chia sẻ trên trang cá nhân có hơn 224 nghìn người theo dõi.

Hai người từng "qua một lần đò", bất ngờ "va" vào nhau

Giống như chị Ý, anh Shetty cũng từng trải qua một cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Anh có thói quen mỗi năm đến một quốc gia mới để khám phá cuộc sống nơi đó. Và chính trong một chuyến đi đến Đà Nẵng, anh gặp gỡ người phụ nữ Việt Nam sau này trở thành vợ mình.

Chị Ý kể lại, khi mới quen, anh Shetty giới thiệu anh chỉ là người đàn ông bình thường đi làm mới mức thu nhập đủ sống, chứ không hề hô trương gia thế của bản thân. "Anh sống rất là đơn giản rất là kín đáo. Anh không muốn cho mọi người biết anh đi đâu, anh làm cái gì" - chị Ý tâm sự.

Chỉ sau một thời gian ngắn tìm hiểu, anh Shetty chủ động mua vé máy bay, làm visa và mời chị Ý sang Ấn Độ chơi khoảng 20 ngày. Anh vẫn giữ sự giản dị ấy, đón chị ở sân bay, anh mặc áo phông, đi dép lào, đơn giản đến mức chị Ý cũng "thất vọng vài phần".

Nhưng ngay khi bước vào nhà của bạn trai, mọi chuyện ngoài sức tưởng tượng của chị Ý.

"Chủ tịch giả nghèo" và cái kết: Sốc với gia cảnh nhà chồng, cơ ngơi là cả khu resort rộng 20.000m2

Sang Ấn Độ thăm nhà chồng tương lai, cũng là lần đầu chị tận mắt chứng kiến cơ ngơi của gia đình anh Shetty.

"Lúc đầu mình bị choáng ngợp với tất cả mọi thứ luôn. Nhà ảnh có miếng đất hơn 20.000m2, vừa để ở và vừa để kinh doanh resort tiệc cưới. Cho nên khi mà đi vào nhà là đi qua mấy lượt cửa luôn, rồi bảo vệ với cả chục người giúp việc".

Ngoài ra gia đình anh còn có các hoạt động kinh doanh liên quan đến nhà hàng, trang trại cà phê và một bệnh viện tư tại Ấn Độ. Vậy mà lúc nào anh cũng xuất hiện với vẻ ngoài giản dị, có phần chân chất, chứ không hề toát lên vẻ giàu có của một doanh nhân thành đạt.

Cuộc hôn nhân "phá vỡ" mọi quy chuẩn truyền thống Ấn Độ

Sự xuất hiện của một cô gái Việt Nam trong gia đình Ấn Độ cũng là điều không đơn giản. Đa số các gia đình Ấn Độ không bao giờ muốn con mình kết hôn với người nước ngoài. Họ vẫn giữ truyền thống. Ấn Độ vẫn còn kiểu hôn nhân sắp đặt, kết hôn rất sớm, lớn lên là hai bên gia đình rồi mai mối cùng tầng lớp, cùng trình độ văn hóa, cùng cộng đồng... nói chung là kiểu môn đăng hậu đối.

Chính vì vậy anh Shetty đã chuẩn bị rất kỹ khi giới thiệu chị Ý với gia đình:"Lúc ấy ảnh còn ghi ra một quyển sổ những câu nào, những cái gì để chuẩn bị để giới thiệu chị với mẹ ảnh".

Sau cuộc hôn nhân đầu tiên tan vỡ, gia đình anh Shetty, đặc biệt là mẹ anh đã có suy nghĩ khác về hạnh phúc của anh. "Cuộc hôn nhân đầu tiên của anh ấy với người vợ Ấn Độ là do mẹ chọn, mẹ chỉ định, nhưng con trai của mẹ không hạnh phúc. Cho nên bây giờ mẹ anh nói là con đủ trưởng thành và tự quyết định cho cuộc đời của mình. Con yêu ai, con lấy ai đó là quyền của con".

Lần đầu tiên gặp mẹ chồng tương lai, ấn tượng của chị Ý về bà là một người phụ nữ quyền lực, ban đầu chị có phần e dè, sợ sệt. Nhưng sau khi tiếp xúc, chị nhận ra bà là người sống tình cảm và gần gũi với mọi người.

"Em là ai chứ? Em là vợ của Poitos Setty mà, có anh ở đây thì không việc gì phải sợ gì cả"

Từ một người mẹ đơn thân, chị kết hôn lần hai, trở thành phu nhân của một doanh nhân giàu có nhất vùng, xa quê hương và sang Ấn Độ định cư cùng chồng. Chị Ý ở nhà chăm sóc con nhỏ và chăm lo cho gia đình, và luôn được chồng và mẹ chồng tôn trọng và yêu thương hết mực.

"Lúc mới sang, chồng mình còn dặn chúng ta sẽ tham dự rất nhiều bữa tiệc khác nhau, sẽ gặp rất nhiều người. Em chỉ cần chào họ xã giao vài câu thôi. Em không hiểu thì em cứ nói là tôi không hiểu. Nếu họ vui vẻ quan tâm, muốn dành thời gian nói chuyện kết thân với em thì họ sẽ kiên trì giải thích bằng nhiều cách khác nhau cho em hiểu.

Còn những người họ không dành thời gian cho em thì em cũng đừng bận tâm làm gì, không việc gì phải buồn hay là thiếu tự tin cả. Em là ai chứ? Em là vợ của Poitos Setty mà ,có anh ở đây thì không việc gì phải sợ gì cả. Nghe thôi đã thấy oách rồi" - chị Ý tâm sự.

Không chỉ động viên về tinh thần, Shetty còn đặc biệt cẩn thận trong cuộc sống hằng ngày. Thời gian đầu, vì vợ chưa thể tự giao tiếp bằng tiếng Anh hay tiếng Ấn, anh không yên tâm để chị đi đâu một mình. Nếu công việc khiến anh không thể trực tiếp đi cùng, anh đều dặn dò tài xế thật kỹ, nhờ họ chăm sóc và hỗ trợ vợ chu đáo.

Với một phụ nữ vừa bước ra khỏi cuộc hôn nhân đổ vỡ, những lời động viên, những cử chỉ ân cần ấy càng có ý nghĩa khi chị phải bắt đầu lại cuộc đời ở một đất nước hoàn toàn xa lạ.

Được mẹ chồng tặng trang sức vàng, kim cương... nhiều không đếm hết

Không chỉ được chồng quan tâm, chị Ý cũng được mẹ chồng yêu chiều. Suốt 5 năm làm dâu, chị được mẹ chồng tặng rất nhiều món quà có giá trị, thậm chí bà còn tặng cả trang sức vàng, kim cương cho con dâu ngoại quốc.

"Đây là toàn bộ trang sức kim cương và vàng mà mình được chồng và mẹ chồng Ấn Độ tặng trong 5 năm kết hôn. Bộ trang sức này là món quà chồng tặng vào tiệc Baby Show khi mình có bé Devance" - chị Ý chia sẻ.

Cùng với đó, cuộc sống của chị khi làm dâu Ấn Độ không phải lo lắng bất kì điều gì, chuyện kinh tế lại càng không. Khi sinh con đầu lòng với chồng Ấn Độ, chị cũng được chồng chăm sóc từng ly từng tý, được hưởng những dịch vụ chăm sóc mẹ và bé cao cấp nhất.

"Một ngày tiếp bác sĩ thôi cũng mệt, nào là bác sĩ thăm khám cho mẹ, bác sĩ thăm khám cho con, bác sĩ vật lý trị liệu, bác sĩ tư vấn về dinh dưỡng về tất cả mọi thứ.... Và tổng chi phí sinh đẻ cho 3 ngày ở Ấn Độ là hết 300.000 rubies, tương đương khoảng 90 triệu tiền Việt".

Với chị, điều đáng nhớ không chỉ là chi phí hay dịch vụ mà còn là cảm giác được chồng đồng hành và chăm sóc trong thời điểm quan trọng của cuộc đời.

Nhìn lại hành trình của mình, điều đặc biệt trong câu chuyện của chị Đỗ Thị Ý không chỉ nằm ở cuộc sống sung túc khi làm dâu hào môn của một gia đình giàu có tại Ấn Độ.

Đó còn là câu chuyện của một người phụ nữ từng trải qua đổ vỡ và làm mẹ đơn thân, không có xuất phát điểm hoàn hảo nhưng vẫn dũng cảm quyết định bước vào một cuộc hôn nhân ở nơi đất khách quê người khi đã 35 tuổi.

Sau 5 năm, những bỡ ngỡ của ngày đầu dần trở thành ký ức. Chị quen với cuộc sống tại Ấn Độ, có thêm những thành viên mới trong gia đình, cùng chồng vun vén tổ ấm riêng.

Nguồn: Cô dâu Ấn Độ, Đời sống Ấn Độ