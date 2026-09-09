36 tuổi mất việc, thu nhập từ 25 triệu về 0: Nhìn bảng chi tiêu mới thấy áp lực của cặp vợ chồng đang gom tiền làm IVF

Áp lực kinh tế càng đè nặng hơn khi hai vợ chồng chưa có nhà, chưa có xe, đang lên kế hoạch làm IVF trong thời gian tới.

Mất việc là điều chẳng ai mong muốn, nhưng rơi vào cảnh này ở tuổi U40 lại càng khiến bản thân chông chênh. Đó chính là câu chuyện của gia đình chị H. Đã gần 3 tháng nay, chị H chính thức thất nghiệp, kết thúc công việc mức thu nhập ổn định từ 20-25 triệu mỗi tháng.

Thất nghiệp ở tuổi U40, người vợ cân đối chi tiêu từ số tiền 10 triệu chồng đưa mỗi tháng

Cú sốc mất nguồn thu nhập chính khiến nhịp sống của gia đình chị H đảo lộn hoàn toàn. Hiện tại, kinh tế cả nhà chỉ còn trông cậy vào 10 triệu/tháng chồng đưa để lo sinh hoạt chung, cộng với khoản trợ cấp thất nghiệp 8,5 triệu/tháng của chị.

Áp lực càng đè nặng hơn khi hai vợ chồng chị H đều chưa có nhà, chưa có xe, chưa sinh con và đang cố gắng gom góp từng đồng để chuẩn bị làm IVF.

"Mình năm nay 36 tuổi và đã thất nghiệp gần 3 tháng. Trước khi nghỉ việc, thu nhập của mình khoảng 20-25 triệu/tháng. Hiện tại, mỗi tháng chồng đưa mình 10 triệu để lo chi phí chung, còn mình nhận trợ cấp thất nghiệp 8,5 triệu/tháng.

Trước đây, hai vợ chồng chi tiêu không quá khắt khe nhưng vẫn còn một khoản để tiết kiệm. Bây giờ mất đi nguồn thu nhập chính, mình phải chắt chiu từng đồng mà vẫn thấy rất áp lực" - chị H tâm sự.

Nhìn vào bảng chi tiêu của gia đình chị H có thể thấy:

- Tiền phòng (5,3 triệu/tháng): Chiếm tỷ trọng lớn nhất (hơn 40%), trong đó tiền điện nước khoảng 1,3 triệu. Đây là gánh nặng cố định lớn nhất mỗi tháng của gia đình.

- Ăn uống (khoảng 3,2 triệu cho 2 người): Gồm đi chợ 2,1 triệu và ăn ngoài 1,1 triệu. Cả tiền chợ lẫn ăn ngoài của hai người lớn ở thành phố gói gọn trong khoảng 3,2 triệu đồng/tháng là con số rất đáng nể. Điều này cho thấy người vợ đã rất chịu khó đi chợ và kiểm soát chi tiêu bữa ăn gia đình.

- Cà phê (867 nghìn đồng): Khoản phát sinh để gặp gỡ, giải tỏa tâm lý khi ở nhà lâu ngày.

- Đám giỗ, quà cáp (3,05 triệu): Khoản này tăng đột biến trong tháng. Trong đó có 1 triệu cố định gửi mẹ mua thuốc, phần còn lại là chi phí lễ lạt họ hàng - số tiền còn lại phát sinh cho họ hàng trong tháng này đang bào mòn đáng kể phần tiền tiết kiệm của gia đình chị H.

- Các khoản khác (khoảng 530 nghìn đồng): Gồm mỹ phẩm/đồ dùng cá nhân 151 nghìn đồng - gần như chị đã gạt bỏ toàn bộ nhu cầu làm đẹp riêng để ưu tiên cho mục tiêu lớn hơn, chi tiêu lặt vặt 186 nghìn đồng và xăng xe 200 nghìn đồng.

Cân đối lại chi tiêu, có những khoản vẫn có thể tiết kiệm

Sau khi bài viết được chia sẻ lên mạng xã hội, câu chuyện đã chạm vào nỗi niềm của rất nhiều chị em đồng trang lứa. Thay vì những lời phán xét, cộng đồng mạng đã cùng nhau hiến kế, phân tích từng khoản mục để giúp gia đình vừa gom đủ kinh phí làm IVF (thường dao động từ 200 - 300 triệu cho cả quá trình đến lúc sinh), vừa giữ được sức khỏe và tinh thần tốt nhất.

1 - Cân đối lại khoản tiền nhà, thay đổi phòng trọ tiết kiệm chi phí

Hai vợ chồng chưa có con nhỏ nên chưa cần không gian quá rộng rãi. Chị có thể bàn với chồng tìm phòng trọ hoặc căn hộ dịch vụ nhỏ hơn, dọn ra xa khu vực trung tâm một chút với mức giá khoảng 3 - 3,5 triệu/tháng (đã bao gồm điện nước).

Chỉ riêng việc này đã giúp gia đình giữ lại được từ 1,8 - 2,3 triệu/tháng. Đợi đến khi cấn bầu hoặc sinh em bé, tài chính ổn định trở lại thì nâng cấp không gian sống sau vẫn chưa muộn.

2 - Cân đối lại khoản chi quà cáp cho người thân

Giữ nguyên: Khoản 1 triệu đồng gửi mẹ mua thuốc hàng tháng là trách nhiệm hiếu đạo thiêng liêng, tuyệt đối không nên cắt bỏ.

Cắt giảm: Các khoản quà cáp, biếu xén họ hàng hoặc đóng góp tiệc tùng xa gần cần được mạnh dạn tinh giản. Gia đình đang trong giai đoạn khó khăn, chị hoàn toàn có thể lấy lý do kinh tế eo hẹp hoặc bận việc để từ chối bớt các buổi tụ tập không cần thiết.

Nếu có người thân ốm đau hay cưới hỏi bất khả kháng, một giỏ trái cây hoặc phong bì vừa phải là trọn vẹn nghĩa tình. Khoản này nên được giới hạn tối đa khoảng 500 - 1 triệu đồng/tháng, giúp tiết kiệm thêm 1,5 - 2 triệu/tháng.

3- Thay đổi thói quen ăn uống

Bớt ăn ngoài, chăm nấu tại nhà: Chuyển hoàn toàn ngân sách 1,1 triệu ăn ngoài sang đi chợ tự nấu. Chị có thể áp dụng phương pháp đi chợ theo tuần, sơ chế sẵn từng phần thức ăn cất tủ đông. Cách này vừa tiết kiệm được vài trăm nghìn, vừa kiểm soát được nguồn thực phẩm sạch, giàu dinh dưỡng cho cả hai vợ chồng.

Cắt giảm cà phê: Cà phê và các chất kích thích vốn không có lợi cho quá trình bồi bổ sức khỏe chuẩn bị làm IVF. Chị nên cắt giảm khoản tiền cà phê (867.000 đồng) xuống còn tối đa 200.000 - 300.000 đồng/tháng cho những buổi gặp bạn bè thân thiết thực sự cần giải tỏa; ở nhà hãy thay bằng nước lọc, nước ép hoa quả tươi và các loại hạt dinh dưỡng tốt cho sức khỏe.

Việc chủ động kiểm soát được dòng tiền và duy trì khoản tích lũy đều đặn mỗi tháng không chỉ giúp gia đình chị H vượt qua giai đoạn kinh tế khó khăn. Nhất là khi hai vợ chồng đang chuẩn bị kinh tế và tinh thần để làm IVF thì việc cân đối lại chi tiêu giúp tiết kiệm thêm một khoản là rất cần thiết lúc này.