Con gái Linh Rin - Phillip Nguyễn đã lớn thế này rồi sao?

Diện mạo của ái nữ nhà Linh Rin và thiếu gia Phillip Nguyễn vẫn là điều khiến dân tình tò mò.

Mới đây, Linh Rin gây chú ý khi đăng tải trên story hình ảnh con gái đầu lòng - bé Caroline, tên thân mật là Cà Rốt. Trong khoảnh khắc được mẹ chia sẻ, cô bé quay lưng về phía ống kính, không để lộ gương mặt. Kèm theo bức ảnh, Linh Rin viết: "Sắp 3 tuổi rồi, nhanh quá. Càng lớn em bé càng tự lập rồi".

Dù chỉ được chụp từ phía sau, ái nữ nhà Linh Rin và thiếu gia Phillip Nguyễn vẫn nhanh chóng thu hút sự quan tâm. Có thể thấy cô bé đã lớn phổng phao, sở hữu chiều cao khá nổi bật so với độ tuổi. Khác với hình dung về một tiểu thư sinh ra trong gia đình hào môn, Cà Rốt xuất hiện khá giản dị với trang phục đúng lứa tuổi, tạo cảm giác gần gũi, dễ thương.

Linh Rin hiếm hoi đăng tải hình ảnh con gái trên MXH (Ảnh: IGNV)

Đáng chú ý, đây cũng là lần hiếm hoi Linh Rin chia sẻ hình ảnh con gái lên mạng xã hội. Từ khi chào đời, Caroline gần như được bố mẹ giấu kín diện mạo. Những hình ảnh của cô bé thường chỉ được chụp từ phía sau hoặc ở góc không thể nhìn rõ khuôn mặt. Ngay cả trong những khoảnh khắc đời thường của gia đình, Linh Rin và Phillip Nguyễn cũng khá cẩn trọng trong việc để con xuất hiện trước công chúng.

Thực tế, việc giữ kín hình ảnh con gái đã trở thành một nguyên tắc được cặp đôi duy trì từ khi Caroline chào đời. Trong suốt hành trình mang thai và sinh con, Linh Rin cũng gần như không chia sẻ quá nhiều thông tin. Đến khi con gái ra đời vào tháng 11/2023, cô mới dần đăng tải một vài khoảnh khắc về cuộc sống của hai mẹ con nhưng vẫn hạn chế tối đa việc để lộ gương mặt ái nữ.

Vợ chồng Linh Rin - Phillip Nguyễn luôn giữ nguyên tắc giữ kín diện mạo con gái, chỉ đăng tải hình ảnh sau lưng hoặc những chi tiết không rõ mặt (Ảnh: IGNV)

Linh Rin từng chia sẻ khá nhiều về những ngày đầu làm mẹ. Cô cho biết trong 7 tháng đầu, bản thân tự chăm con, tự lên thời khóa biểu cho hai mẹ con để chủ động trong việc chăm sóc và theo dõi sự phát triển của bé. Theo mỹ nhân sinh năm 1993, việc này giúp cả hai mẹ con quen với nhịp sinh hoạt riêng và hiện tại đều cảm thấy khỏe. Phillip Nguyễn cũng đồng hành cùng vợ trong quá trình chăm con, từ việc chuẩn bị môi trường sống đến hỗ trợ hai mẹ con trong cuộc sống thường ngày.

Sau gần 3 năm, Caroline hiện đã trở thành một cô bé khá độc lập như lời Linh Rin chia sẻ. Dù bố mẹ không thường xuyên công khai hình ảnh, cuộc sống của ái nữ trong gia đình vẫn khiến nhiều người tò mò. Sinh ra trong gia đình có điều kiện, cô bé được tận hưởng tuổi thơ với những chuyến đi cùng bố mẹ, không gian sống rộng rãi và những trải nghiệm đúng chất tiểu thư.

Không chỉ có bố mẹ đều là những nhân vật được chú ý, Caroline còn sở hữu gia thế đặc biệt khi ông nội là tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn - Chủ tịch Tập đoàn Liên Thái Bình Dương. Bố của cô bé, Phillip Nguyễn, hiện tham gia công việc kinh doanh của gia đình. Phía nội của Caroline cũng quy tụ nhiều gương mặt quen thuộc như Louis Nguyễn - anh trai Phillip Nguyễn và là chồng của Tăng Thanh Hà, hay Tiên Nguyễn, Hiếu Nguyễn.

Trong khi đó, Linh Rin từng là một hot girl nổi tiếng tại Hà Nội, được biết đến qua Miss Teen 2010, Ngôi sao thời trang 2011 và sau đó tham gia The Look Vietnam 2017. Cô cũng từng thử sức với diễn xuất trước khi dần rút khỏi các hoạt động giải trí để tập trung cho cuộc sống riêng.

Con gái Linh Rinh từ khi chào đời đã có gia thế "khủng", đúng chuẩn "ngậm thìa vàng từ nhỏ" (Ảnh: IGNV)

Linh Rin và Phillip Nguyễn công khai chuyện tình cảm từ năm 2019, sau đó tiến tới hôn nhân vào tháng 3/2023 tại Philippines. Đám cưới của cặp đôi quy tụ nhiều nhân vật trong giới thượng lưu Việt Nam và Philippines nhưng vẫn được tổ chức tương đối riêng tư. Khoảng 8 tháng sau ngày cưới, cả hai đón con gái đầu lòng.

Sau khi trở thành mẹ, Linh Rin dành phần lớn thời gian cho gia đình và ít xuất hiện trong showbiz hơn trước. Trên trang cá nhân, cô chủ yếu chia sẻ những khoảnh khắc đời thường, thời trang, các chuyến đi hoặc hình ảnh bên chồng và công việc của mình.