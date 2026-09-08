Bé trai 10 tuổi khiến sân khấu Vietnam's Got Talent bùng nổ, Huy Tuấn khẳng định "ngôi sao": 24 tuổi làm nghề gì và sống ra sao?

Bài đăng gần đây nhất trên Facebook cá nhân của cậu bạn này là vào năm 2024.

Cao Hà Đức Anh (SN 2002, quê Thanh Hóa) từng là một trong những gương mặt nhí quen thuộc trên truyền hình.

Năm 2009, khi mới 7 tuổi, cậu bạn tham gia Đồ Rê Mí và lọt top 10 toàn quốc. 4 năm sau, Đức Anh thử sức tại Vietnam’s Got Talent mùa thứ hai và nhanh chóng trở thành một trong những thí sinh nhỏ tuổi được chú ý nhất chương trình.

Khi ấy mới 10 tuổi, Đức Anh gây ấn tượng bởi niềm yêu thích đặc biệt với nhạc rock cùng phong cách biểu diễn mạnh mẽ, tự tin. Hình ảnh một cậu bé nhỏ tuổi nhưng liên tục làm chủ sân khấu, hát rock đầy năng lượng khiến Đức Anh được gọi là “rocker nhí” của chương trình.

Từ “rocker nhí” Vietnam’s Got Talent đến nhạc sĩ, producer

Đỉnh điểm là tại chung kết 2 Vietnam’s Got Talent, Đức Anh lựa chọn ca khúc Ngựa ô thương nhớ. Cậu bạn khoe giọng hát khỏe, xử lý những nốt cao và trình diễn đầy năng lượng, khiến sân khấu như bùng nổ. Đặc biệt, cách Đức Anh biến một ca khúc vốn dành cho người lớn thành phần trình diễn phù hợp với góc nhìn của một cậu bé cũng nhận được tràng vỗ tay lớn từ khán giả.

Đức Anh trên sân khấu của Vietnam’s Got Talent vào đêm Gala Chung kết. Ảnh: HN/ Musik Team.

Phần thi ấn tượng đến mức giám khảo Huy Tuấn nhận xét Đức Anh “xứng đáng là ngôi sao nhí của chương trình”, đồng thời cho rằng không phải ca sĩ hát rock nào cũng có được “cái lửa” như cậu bé 10 tuổi. Sau những màn trình diễn nổi bật, Đức Anh cùng Nguyễn Kiều Anh trở thành hai thí sinh được chọn vào Top 4 của mùa thi năm đó.

Sau Vietnam’s Got Talent, Đức Anh tiếp tục xuất hiện trong một số hoạt động âm nhạc. Năm 2014, khi mới 12 tuổi, cậu bạn tham gia Giọng hát Việt nhí và gây chú ý ngay trong tập đầu tiên khi thể hiện “Dậy mà đi”. Cả 4 huấn luyện viên đều bấm nút lựa chọn, sau đó Đức Anh về đội Hồ Hoài Anh - Lưu Hương Giang.

Đức Anh trong Giọng hát Việt nhí. Ảnh: MXH.

Sau dấu mốc này, Đức Anh dần ít xuất hiện trên truyền hình khi bước vào tuổi trưởng thành. Cậu bạn không còn duy trì hình ảnh một ca sĩ nhí thường xuyên đứng trên sân khấu, mà dành thời gian theo đuổi âm nhạc theo một hướng khác, tập trung nhiều hơn vào công việc phía sau các sản phẩm.

Từ một cậu bé thường xuyên đứng trên sân khấu, Đức Anh dần chuyển hướng khi trưởng thành.

Hiện, ở tuổi 24, Đức Anh hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực âm nhạc với vai trò nhạc sĩ, producer, sử dụng nghệ danh Noceur.

Một trong những dấu mốc đáng chú ý của Đức Anh trong những năm gần đây là sự xuất hiện phía sau các sản phẩm của Anh trai “Say Hi” năm 2024.

Ảnh chụp màn hình chương trình Anh Trai Say Hi.

Đức Anh trên sóng Anh Trai Say Hi vào năm 2024. Ảnh chụp màn hình chương trình Anh Trai Say Hi.

Trong chương trình, Cao Hà Đức Anh đảm nhận vai trò nhạc sĩ sáng tác ca khúc Regret, được Quân A.P, Pháp Kiều, Quang Trung, Ali Hoàng Dương và Lâm Bảo Ngọc thể hiện. Anh tiếp tục tham gia sáng tác I'm Thinking About You, ca khúc do Rhyder cùng Đức Phúc, WEAN, Hùng Huỳnh và tlinh thể hiện. Tên Cao Hà Đức Anh cũng được ghi trong phần credit với vai trò composer (nhạc sĩ sáng tác).

Gần đây, Cao Hà Đức Anh tiếp tục hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc độc lập và collab sáng tạo.

Như vậy, sau hơn 10 năm kể từ khi được biết đến với hình ảnh cậu bé 10 tuổi hát rock trên sân khấu Vietnam’s Got Talent, Đức Anh đang đi theo một hướng khác trong âm nhạc. Cậu không còn xuất hiện thường xuyên với tư cách một ca sĩ nhí hay nghệ sĩ biểu diễn như trước mà tham gia vào quá trình tạo nên các sản phẩm âm nhạc ở vai trò sáng tác, sản xuất và hòa âm, phối khí.

2 năm không cập nhật Facebook, cuộc sống hiện tại ra sao?

Cũng từ khi chuyển sang hoạt động nhiều hơn ở phía sau các sản phẩm âm nhạc, Đức Anh dần trở nên kín tiếng trên mạng xã hội.

Bài đăng gần nhất trên Facebook cá nhân của Đức Anh là vào tháng 8/2024. Khi đó, cậu bạn chia sẻ một bài viết về công việc trong chương trình Anh trai Say Hi. Tức là 2 năm rồi Đức Anh chưa cập nhật mạng xã hội Facebook.

Bài đăng gân đây nhất trên Facebook của Đức Anh là từ 2 năm trước. Ảnh chụp màn hình FBNV.

Sự im ắng trên Facebook khiến hình ảnh hiện tại của Đức Anh càng trở nên kín tiếng, nhất là khi đặt cạnh thời điểm cậu bạn còn là gương mặt nhí thường xuyên xuất hiện trên truyền hình.

Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa Đức Anh hoàn toàn biến mất khỏi mạng xã hội. Trên Instagram, cậu bạn vẫn duy trì cập nhật, chủ yếu chia sẻ những hình ảnh liên quan đến công việc, âm nhạc và các khoảnh khắc mang màu sắc nghệ thuật.

Điểm khá đặc biệt là Đức Anh không thường xuyên xuất hiện trực diện trong những bức ảnh này. Cậu bạn thường chụp từ phía sau, lựa chọn góc khuất, cắt khỏi khung hình hoặc dùng cách tạo dáng để che một phần gương mặt. Bên cạnh đó, phong cách thời trang hiện tại của Đức Anh cũng có phần cá tính và gai góc, với cách lựa chọn trang phục, phụ kiện và cách phối đồ mang màu sắc riêng.

Anh chàng có style riêng, chuyên chụp không để lộ mặt. Ảnh: IGNV.

Một số hình ảnh gần đây của Đức Anh: Ảnh: IGNV.

Ảnh: IGNV.

Ở tuổi 24, Cao Hà Đức Anh dường như đang chọn một cuộc sống kín tiếng hơn. Thay vì xuất hiện trước công chúng với những màn trình diễn như thời còn nhỏ, anh tập trung vào công việc âm nhạc phía sau sân khấu và để tên mình xuất hiện trong phần credit của các sản phẩm.