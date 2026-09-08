Đám cưới hot ở Bắc Ninh: 7 cặp đôi họ Vũ rủ nhau cưới lại sau hàng chục năm, có cặp đã bên nhau hơn 7 thập kỷ

Nghe câu chuyện ấy, chị Trà và anh Linh nghĩ rằng thay vì chỉ nghe rồi để đó, tại sao không biến mong muốn nhỏ bé của bà thành một kỷ niệm thật đẹp cho cả gia đình?

Có những người bước vào một gia đình bằng một đám cưới, rồi nhiều năm sau mới thực sự hiểu thế nào là hai chữ "gia đình". Với chị Hương Trà, 35 tuổi, hơn 10 năm làm dâu và là cháu dâu trưởng, hành trình ấy đưa chị đến một ý tưởng rất đẹp: tổ chức một lễ cưới đặc biệt cho chính những người thân trong gia đình chồng.

Ngày 1/9/2026, 7 cặp vợ chồng trong đại gia đình họ Vũ cùng mặc lại trang phục cưới, trao cho nhau những nghi thức mà nhiều người trong số họ từng bỏ lỡ. Có cặp đã bên nhau vài chục năm, có ông bà đã đi qua hơn 7 thập kỷ. Những người từng cưới nhau bằng vài mâm cơm, một bộ quần áo đẹp nhất và lời chúc của họ hàng, nay lại một lần đứng cạnh nhau trước sự chứng kiến của con cháu.

Nhưng với chị Trà, điều đặc biệt nhất không phải là một "đám cưới lần hai". Đó là cách một nàng dâu đã dùng tình cảm của mình để kết nối những người thuộc nhiều thế hệ trong gia đình nhà chồng.

Từ câu chuyện của bà nội chồng, nàng dâu trưởng nghĩ đến một món quà cho cả gia đình

Ý tưởng "Mình cưới lại nhé" bắt đầu rất giản dị, từ những lần vợ chồng chị Trà trò chuyện với bà nội chồng. Bà kể về đám cưới ngày trước, khi cuộc sống còn nhiều khó khăn. Ngày ấy, chuyện mặc một chiếc váy cưới, trao nhẫn hay có một bộ ảnh cưới đẹp đẽ gần như là điều xa xỉ. Đám cưới chỉ có vài ba mâm cơm báo cáo gia tiên, rồi hai người về chung một nhà.

Điều bà mong muốn cũng rất đơn giản: một lần được mặc váy cưới.

Nghe câu chuyện ấy, chị Trà và anh Linh nghĩ rằng thay vì chỉ nghe rồi để đó, tại sao không biến mong muốn nhỏ bé của bà thành một kỷ niệm thật đẹp cho cả gia đình?

"Tôi chỉ nghĩ: trong gia đình có những cặp vợ chồng đã đi cùng nhau 30, 40, thậm chí ông bà hơn 70 năm, tại sao không cho họ một lần nữa được mặc đồ cưới và đứng cạnh người mình đã nắm tay suốt cả cuộc đời?", chị Trà chia sẻ.

Là nàng dâu trưởng, chị không coi mình là người ngoài đứng ra tổ chức một sự kiện cho nhà chồng. Sau hơn một thập kỷ làm dâu, chị đã có đủ thời gian để chứng kiến cách những người trong gia đình yêu thương, chăm sóc và đồng hành cùng nhau. Vì thế, ý tưởng ấy với chị không đơn thuần là làm một chương trình, mà giống như một cách anh chị gửi lời cảm ơn đến những người đã trở thành gia đình của mình.

Chị bàn với chồng trước, rồi mạnh dạn chia sẻ với mọi người. Ban đầu, không ít người còn nghĩ hai vợ chồng chỉ nói vui. Thím Lê Phan, chú Nghị cùng bố mẹ chồng chị còn đùa: "Già rồi cưới xin gì nữa!". Nhưng vợ chồng chị giải thích: "Đây là dịp để chúng con được bù đắp lại một điều mà ngày xưa ông bà, bố mẹ chưa có điều kiện làm được. Hãy để các con cháu, chắt được chứng kiến tình yêu của ông bà, bố mẹ".

Rồi sự ngại ngùng ban đầu dần biến thành háo hức. Người hỏi bao giờ tổ chức để còn đi sắm nhẫn cưới, người tính chuyện chuẩn bị váy áo, người hỏi có trao quà đón dâu hay không. Từ một ý tưởng của hai vợ chồng, câu chuyện "cưới lại" dần trở thành chuyện chung của cả đại gia đình.

Một ý tưởng, cả nhà cùng gắn kết

Có lẽ điều khiến chị Trà xúc động nhất không phải khoảnh khắc 7 cặp đôi bước lên lễ đường, mà là những ngày mọi người cùng chuẩn bị cho chương trình.

Chị viết ý tưởng, lên kịch bản và phân công công việc. Em Lan, em Nguyệt lo váy cưới, vest cho bố mẹ. Các cháu cùng nhau trang trí, chuẩn bị những chi tiết nhỏ. Người lo cỗ bàn, người lo âm thanh, người phụ trách hình ảnh, người làm MC. Chị còn rủ em Khang dẫn chương trình cùng mình dù em chưa từng làm MC. Chị chỉ nói vui rằng hai chị em cùng viết kịch bản, "cây nhà lá vườn có sao dùng vậy".

Những khoảnh khắc đáng yêu của các cặp đôi





Càng chuẩn bị, mọi người càng hào hứng. Những người lớn tuổi bắt đầu kể cho con cháu nghe về ngày cưới của mình. Những câu chuyện tưởng đã nằm lại ở vài chục năm trước bỗng được nhắc lại trong tiếng cười của con cháu.

Các cháu nhỏ ngồi nghe chuyện ông bà ngày xưa cưới nhau thế nào, rồi háo hức tham gia chuẩn bị cho ngày đặc biệt. Người lớn thì nhớ về những năm tháng đầu tiên của cuộc hôn nhân. Mỗi người góp một chút, người một việc, để cuối cùng tạo nên một ngày mà tất cả cùng có mặt.

"Đến cuối cùng, tôi nhận ra mình không phải là người 'tổ chức' cho cả gia đình, mà chính cả gia đình đã cùng nhau tạo nên chương trình này", chị Trà bộc bạch.

Với một nàng dâu, có lẽ đó cũng là khoảnh khắc đẹp nhất. Bởi để một người phụ nữ có thể đứng giữa một gia đình lớn, đưa ra một ý tưởng và khiến mọi người cùng hưởng ứng, phía sau không chỉ là khả năng tổ chức. Đó còn là tình cảm và sự tin tưởng mà chị đã vun đắp trong hơn 10 năm làm dâu.

Chị Trà nhận ra, điều đáng giá nhất của chương trình không nằm ở sân khấu, hoa cưới hay những bộ váy được chuẩn bị chỉn chu mà là: "Mọi người có một dịp để ngồi lại với nhau, kể cho nhau nghe những câu chuyện của gia đình". Và trong những câu chuyện ấy, tình thân được trao từ thế hệ này sang thế hệ khác một cách tự nhiên nhất.

Sau vài chục năm, thứ còn lại không phải chiếc váy cưới mà là người vẫn ở bên mình

Lưu giữ những khoảnh khắc đẹp nhất của 3 thế hệ trong gia đình





Bảy cặp vợ chồng, bảy câu chuyện khác nhau. Có những người từng bắt đầu cuộc hôn nhân bằng một đám cưới rất đơn sơ: Không váy cưới, không nhẫn cưới, thậm chí chẳng có một tấm ảnh cưới để lưu giữ.

Nhưng sau vài chục năm, khi kể về cuộc đời mình, điều họ nhớ và trân trọng lại không phải ngày cưới có đẹp hay không. Họ nhớ những năm tháng cùng nhau làm ăn, nuôi con, chăm sóc bố mẹ hai bên và cùng vượt qua những lúc khó khăn.

"Ngày xưa ông bà cưới nhau có khi chỉ có vài mâm cơm, một bộ quần áo đẹp nhất và lời chúc của họ hàng. Không có nhiều vật chất để lưu giữ, nhưng họ lại có một thứ rất lớn, đó là sự đồng hành cùng nhau", chị Trà chia sẻ.

Nhìn những người lớn trong gia đình, chị càng thấm thía rằng hôn nhân bền lâu có lẽ không nằm ở cách người ta bắt đầu hoành tráng đến đâu, mà ở việc sau rất nhiều năm, hai người vẫn muốn ở cạnh nhau.

Và câu chuyện của 7 cặp vợ chồng cũng khiến chị nghĩ nhiều hơn về sự gắn kết của một đại gia đình. Theo chị: "Có lẽ gia đình mình có một điều rất quý, đó là các thế hệ luôn có sự tôn trọng dành cho nhau, đoàn kết và giúp đỡ lẫn nhau. Và chính sự đoàn kết gắn bó ấy giúp một gia đình đi được cùng nhau qua nhiều năm tháng".

Trong ngày đặc biệt ấy, bà nội chồng chị nói một câu rất giản dị nhưng khiến chị nhớ mãi: "Được các con, các cháu tổ chức cho như này là bà sướng lắm. Gia đình đoàn kết, anh em yêu thương nhau là bà vui lắm".

Mẹ chồng chị cũng xúc động cảm ơn các con, các cháu vì đã cho bố mẹ một lễ cưới mà ngày trước chưa từng có. Còn chú út trong gia đình lại khiến cả nhà nghẹn ngào bởi một lời hứa vừa hóm hỉnh vừa tình cảm: "Lê Hương xin hứa, nếu có kiếp sau, Lê Hương và Vũ Sen còn trên trái đất này, thì Lê Hương nguyện vẫn tìm và lấy Vũ Sen làm vợ".

Có lẽ đó cũng là điều chị Trà mong muốn nhất khi bắt đầu chương trình. Không phải để mọi người có thêm một bộ ảnh cưới đẹp, mà để những đứa trẻ hôm nay sau này lớn lên vẫn nhớ rằng ông bà, bố mẹ chúng từng có một tình yêu đẹp như thế nào.

Chị muốn các con cháu nhìn vào những bức ảnh của ngày hôm nay và hiểu rằng trước khi trở thành ông bà, bố mẹ của chúng, họ cũng từng là những chàng trai, cô gái trẻ, từng yêu nhau và cùng lựa chọn bước vào một cuộc đời chung.

"Điều quý giá nhất mà một gia đình có thể để lại không phải là vật chất, mà là tình yêu, sự gắn bó và những câu chuyện được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác", chị Trà bộc bạch.

Có một chi tiết rất đáng yêu là sau khi tổ chức "cưới lại" cho các thế hệ đi trước, vợ chồng chị còn vui vẻ dặn các con cháu rằng lần này cả nhà đã "làm mẫu", sau này đến lượt các con cháu phải tổ chức lại cho mình như thế, thậm chí còn phải hoành tráng hơn.

Bởi với nàng dâu trưởng ấy, "Mình cưới lại nhé" sau cùng không phải là một đám cưới lần hai. Đó là cách một người phụ nữ đã trở thành con dâu trong gia đình dùng tình yêu của mình để nối những câu chuyện cũ với thế hệ mới; để những người đã bên nhau cả đời một lần nữa được đứng cạnh nhau trong ngày trọng đại, còn con cháu có cơ hội nhìn thấy điều tưởng như rất giản dị nhưng quý giá nhất: một cuộc hôn nhân đẹp không phải vì ngày bắt đầu có bao nhiêu hoa, bao nhiêu khách, mà vì sau vài chục năm, hai người vẫn muốn nắm tay nhau, và phía sau họ vẫn là cả một gia đình cùng yêu thương, gìn giữ và chứng kiến.