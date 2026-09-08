Trọng Đại sống sang chảnh cỡ nào trước khi “trong túi còn mấy chục nghìn”, không nghề nghiệp ở tuổi 29?

Trọng Đại phải lên mạng xã hội tìm việc ở tuổi 29, dù trước đây từng sống ở một cuộc sống "đỉnh cao".

Nguyễn Trọng Đại (SN 1997, quê Hải Phòng) từng là một trong những tài năng trẻ được kỳ vọng của bóng đá Việt Nam. Cựu đội trưởng U19 Việt Nam từng góp mặt tại U20 World Cup 2017 và cùng U23 Việt Nam giành ngôi á quân U23 châu Á 2018. Thế nhưng ở tuổi 29, nam cầu thủ phải lên mạng xã hội tìm việc, thừa nhận trong túi chỉ còn vài chục nghìn đồng.

Trọng Đại gây chú ý khi thông báo tay trắng, trong túi chỉ còn mấy chục nghìn.

Những ngày vừa qua, Trọng Đại trở thành tâm điểm chú ý khi đăng bài trên Facebook cá nhân: “Mọi người ơi, ai có công việc gì tốt dễ làm không cho em xin tham khảo giúp em với ạ!”. Bài viết nhanh chóng nhận được sự quan tâm của người hâm mộ, đồng đội cũ và nhiều cầu thủ nổi tiếng.

Thế nhưng, trước khi rơi vào hoàn cảnh hiện tại, Trọng Đại từng có những năm tháng được xem là đẹp nhất trong sự nghiệp. Khi mới ngoài 20 tuổi, anh đã có danh tiếng, tiền bạc, các mối quan hệ và nhận được sự chú ý lớn từ công chúng. Trên trang cá nhân, nam cầu thủ cũng từng chia sẻ hình ảnh đi du lịch, vui chơi, ăn mặc chỉn chu và xuất hiện trong các hoạt động bên ngoài sân cỏ.

Nhìn lại quãng thời gian ấy, chính Trọng Đại viết: “Có tất cả mọi thứ trong tay: nhà, xe, tiền, người đẹp, mối quan hệ, có thể nói tôi đã chạm đến đỉnh cao của cuộc đời nhưng...”.

Trọng Đại nổi tiếng điển trai, thu về lượng người hâm mộ đông đảo

Trọng Đại từng có một tuổi trẻ gần như gắn trọn với bóng đá. Anh kể mình bắt đầu đi đá bóng xa nhà từ năm 11 tuổi, một năm sau được tuyển vào Trung tâm đào tạo trẻ Viettel rồi lần lượt khoác áo các đội U13, U15, U17, U19 và U21.

Ở cấp độ đội tuyển trẻ, Trọng Đại từng giữ băng đội trưởng U19 Việt Nam tại VCK U19 châu Á 2016. Đội tuyển khi đó lọt vào bán kết và giành quyền dự U20 World Cup 2017 - lần đầu tiên bóng đá Việt Nam góp mặt ở sân chơi này. Sau đó, Trọng Đại tiếp tục cùng U20 Việt Nam dự World Cup 2017 và được triệu tập vào đội hình U23 Việt Nam dự VCK U23 châu Á 2018 tại Thường Châu. Hiện, Trọng Đại không thuộc CLB nào.

Trọng Đại từng là cầu thủ nổi tiếng.

Thời điểm ấy, Trọng Đại mới 21 tuổi. Anh sở hữu chiều cao khoảng 1m84, thể hình tốt cùng gương mặt được truyền thông và người hâm mộ chú ý. Năm 2016, Soha từng gọi anh là “đội trưởng hot boy” của U19 Việt Nam, trong khi nhiều bài viết thời điểm U23 Việt Nam gây sốt tại Thường Châu cũng dành sự chú ý đặc biệt cho ngoại hình của cầu thủ này.

Sở hữu vẻ ngoài điển trai, Trọng Đại khi ấy khá chăm chút cho hình ảnh cá nhân. Trên mạng xã hội, anh thường xuất hiện với những bộ trang phục được đầu tư, diện các món đồ hiệu đến từ những thương hiệu được giới trẻ ưa chuộng.

Anh chàng diện đồ hiệu

Không chỉ ăn mặc chỉn chu, trang cá nhân của Trọng Đại thời điểm đó còn có những hình ảnh đi du lịch, nghỉ dưỡng, gặp gỡ bạn bè hay tận hưởng những cuộc vui bên ngoài sân cỏ.

Thời điểm này, ngoài sân cỏ, Trọng Đại cũng có các chuyến nghỉ dưỡng, du lịch

Ở thời điểm đang được săn đón, Trọng Đại cũng có cơ hội xuất hiện trong các hoạt động quảng bá, sự kiện và chụp ảnh thời trang.

Chuyện tình cảm cũng góp phần khiến cuộc sống của Trọng Đại được chú ý. Đầu năm 2018, anh từng vướng tin đồn hẹn hò với hot girl Ma Hương Thảo (Thảo Nari). Khi đó, dân mạng phát hiện Trọng Đại thường xuyên xuất hiện bên cô gái này, dù cả hai không công khai xác nhận mối quan hệ.

Sau mối tình này, Trọng Đại tiếp tục gây chú ý khi công khai chuyện tình cảm với Nguyễn Huyền Trang vào tháng 8/2018. Huyền Trang từng lọt Top 5 Hoa hậu Đại dương 2017 và giành danh hiệu Á hoàng Trang sức Việt Nam 2015. Cả hai cùng nhau đi nghỉ dưỡng tại Phú Quốc, đăng ảnh tình cảm và check-in tại những địa điểm được truyền thông mô tả là “sang chảnh”.

Ở tuổi 21, Trọng Đại có ngoại hình nổi bật, sự nghiệp bóng đá được kỳ vọng và độ nổi tiếng đủ để xuất hiện tại các sự kiện, hoạt động quảng bá. Trên mạng xã hội, anh cũng thường chia sẻ hình ảnh đi du lịch, diện đồ đẹp, vui chơi cùng bạn bè và xuất hiện bên những người đẹp. Một cuộc sống khá khác so với hiện tại, khi nam cầu thủ phải lên mạng xã hội tìm việc và trong túi chỉ còn vài chục nghìn đồng.

Ảnh: IGNV.