Vì sao ngày càng nhiều gia đình không còn tổ chức đám cưới thật to? 2 kiểu hôn lễ đang được người trẻ lựa chọn

Đám cưới vốn là chuyện vui. Đừng biến nó thành một bài kiểm tra thành tích mà ai cũng áp lực.

Bạn có nhận ra trong những năm trở lại đây, những đám cưới diễn ra quanh chúng ta dường như ngày càng "yên ắng" hơn?

Không phải vì người ta yêu nhau ít đi, cũng không phải vì xem nhẹ chuyện kết hôn. Ngược lại, chính vì coi trọng cuộc hôn nhân của mình nên nhiều người trẻ bắt đầu ưu tiên những điều thiết thực hơn: cảm xúc của bản thân, cuộc sống lâu dài của hai người và việc sử dụng tiền bạc vào những thứ thực sự giúp cuộc sống sau này tốt đẹp hơn.

Quan niệm từng rất phổ biến rằng đám cưới càng lớn càng có thể diện, càng nhiều bàn tiệc càng nở mày nở mặt đang dần mất sức hút. Nói một cách đơn giản, người ta đã có định nghĩa khác về hai chữ "thể diện". Thay vì cố gắng khiến người khác trầm trồ vì một hôn lễ hoành tráng, họ muốn chính mình được sống nhẹ nhàng, ổn định và hạnh phúc sau ngày cưới.

(Ảnh minh họa: Pinterest)

Không ít cô dâu chú rể cảm thấy ngày cưới giống như... chạy deadline

Tôi từng gặp không ít cặp đôi chia sẻ rằng, ngày cưới đẹp thật nhưng cũng là ngày khiến họ kiệt sức nhất.

Từ 4 giờ sáng, cô dâu đã phải thức dậy trang điểm, thay đồ, chụp ảnh. Thợ trang điểm liên tục chỉnh sửa lớp makeup, nhiếp ảnh gia chạy theo ghi lại từng khoảnh khắc, MC liên tục nhắc lịch trình, người thân và khách mời thay nhau chúc rượu, chụp ảnh, trò chuyện những câu sáo rỗng và chán ngán đến tận cổ.

Ai cũng nghĩ đó sẽ là khoảnh khắc rực rỡ nhất của cuộc đời, nhưng khi nhớ lại, nhiều cô dâu chú rể chỉ còn đọng lại một câu: "Mệt đến mức chỉ muốn nằm xuống ngay lập tức."

Thực tế hơn nữa là bảng chi phí sau đám cưới. Tiền thuê địa điểm, trang trí, thực đơn, ekip chụp ảnh - quay phim, MC, âm thanh ánh sáng, rượu bia, quà tặng khách mời, xe hoa, phong bì qua lại,... Mỗi khoản riêng lẻ đều không quá lớn, nhưng cộng dồn lại tạo thành một con số khiến nhiều người phải giật mình.

Thực ra, lý do khiến nhiều người trẻ dần quay lưng với mô hình tiệc cưới truyền thống không phải vì họ không muốn mời khách hay không coi trọng người thân, mà bởi họ cảm thấy mô hình này ngày càng "không đáng tiền".

Tiền bỏ ra rất nhiều, sự mệt mỏi cũng nhận về không ít, nhưng những ký ức thực sự thuộc về cô dâu chú rể lại chẳng có bao nhiêu. Chưa kể còn có một áp lực vô hình mang tên "nợ tình cảm". Hôm nay nhận bao nhiêu phong bì thì sau này sẽ phải đi trả bấy nhiêu. Mời bao nhiêu bàn, tổ chức ở đâu, sang trọng đến mức nào cũng dễ trở thành chủ đề để người khác đem ra so sánh. Đám cưới vốn là chuyện vui nhưng cuối cùng lại giống như một bài kiểm tra thành tích mà ai cũng áp lực.

2 kiểu đám cưới tối giản đang ngày càng được ưa chuộng

Chính vì thế, xu hướng tổ chức đám cưới cũng đang thay đổi rất rõ rệt. Ngày càng nhiều người theo đuổi một hôn lễ nhẹ nhàng hơn, tiết kiệm hơn, chân thành hơn và ít tạo áp lực hơn. Hình thức có thể đơn giản, nhưng tình cảm đủ đầy. Có thể bớt phô trương, nhưng cuộc sống sau hôn nhân dài lâu.

Đầu tiên là du lịch kết hợp kết hôn. Đừng vội nghĩ đây là cách “trốn” đám cưới. Nhiều cặp đôi chỉ đang chuyển cảm giác thiêng liêng của hôn lễ từ một buổi tiệc dành cho người khác sang những ký ức chỉ thuộc về hai người.

Đó có thể là khoảnh khắc ngắm bình minh trên bãi biển, một đêm nằm dưới bầu trời đầy sao trên núi, hay buổi chiều nắm tay nhau lang thang giữa một thành phố xa lạ. Chính những khoảnh khắc nhỏ bé nhưng rất riêng ấy mới là điều ở lại trong ký ức nhiều năm sau.

Điều đặc biệt của hình thức này là giá trị mà nó mang lại. Với cùng một khoản ngân sách, một đám cưới truyền thống có thể chỉ đổi lấy một ngày tất bật cùng hàng trăm bức ảnh chụp theo đúng "kịch bản". Trong khi đó, một chuyến du lịch kết hợp hôn lễ vừa là ngày cưới, vừa là kỳ trăng mật trọn vẹn. Không cần đi chúc rượu hết bàn này đến bàn khác, không phải cười xã giao với những vị khách ít gặp, cũng không cần giải thích vì sao không chọn khách sạn này hay nhà hàng kia. Điều duy nhất hai người cần quyết định là sẽ đi đâu, mặc gì và lưu giữ ngày đặc biệt ấy theo cách nào.

Tất nhiên, cũng có những người băn khoăn: "Nếu không tổ chức lớn thì cha mẹ biết ăn nói với họ hàng thế nào?".

Đó cũng là lý do tiệc cảm ơn quy mô nhỏ ra đời và ngày càng trở nên phổ biến, được xem là phương án dung hòa giữa mong muốn của người trẻ với kỳ vọng của gia đình.

Tinh thần của kiểu tiệc này rất đơn giản: ít người hơn nhưng gần gũi hơn.

Danh sách khách mời chỉ còn những người thân thiết nhất, khoảng mười đến ba mươi người. Địa điểm có thể là một phòng riêng trong nhà hàng, một căn homestay, một khu vườn nhỏ hay quán ăn ấm cúng. Không cần trang trí quá cầu kỳ, chỉ cần vài bó hoa, chút ánh đèn và một vài bức ảnh kỷ niệm là đủ tạo nên không khí đặc biệt.

(Ảnh minh hoạ: Pinterest)

Buổi tiệc cũng không còn những nghi thức cứng nhắc. Cô dâu chú rể chỉ cần gửi lời cảm ơn, mọi người cùng ăn uống, trò chuyện. Muốn nâng ly thì nâng, không muốn cũng chẳng ai ép. Không còn những điều bắt buộc, chỉ còn những gì thật sự xuất phát từ sự tự nguyện và chân thành.

Kiểu hôn lễ này đặc biệt phù hợp với những cặp đôi không muốn bị cuốn vào guồng quay của tiệc cưới truyền thống. Nó vẫn mang lại cho cha mẹ cảm giác con cái đã có một nghi thức trọn vẹn, đồng thời giúp cô dâu chú rể tránh được áp lực về tài chính lẫn thể lực khi phải tiếp hàng chục bàn khách.

Quan trọng hơn cả, bầu không khí cũng trở nên chân thật hơn. Bạn sẽ nghe những lời chúc được nói bằng tất cả sự chân thành, nhìn thấy nụ cười thư thái của cha mẹ thay vì sự tất bật lo tiếp khách suốt cả buổi.

Không phải đám cưới càng rình rang thì hôn nhân càng hạnh phúc

Ngoài hai hình thức trên, còn có những cặp đôi lựa chọn cách tổ chức tối giản hơn nữa. Họ chỉ đăng ký kết hôn, chụp một bộ ảnh mình yêu thích rồi 2 gia đình cùng ăn một bữa cơm. Có người thậm chí chỉ cùng nhau đi xem phim, thưởng thức một bữa tối ngon như một cách đánh dấu ngày đặc biệt.

Nếu vài năm trước, lựa chọn ấy dễ bị nhận xét là sơ sài hay "thiếu thể diện" thì hiện nay nhiều người lại xem đó là sự tỉnh táo. Bởi họ nhận ra rằng chất lượng của một cuộc hôn nhân chưa bao giờ được quyết định bởi số lượng bàn tiệc, sân khấu hay hệ thống ánh sáng.

Điều thực sự quyết định hạnh phúc sau này là cách hai người quản lý tài chính, giải quyết mâu thuẫn, cùng nhau lên kế hoạch cho tương lai và dành sự tôn trọng cho đối phương. Nếu đổ hết tiền vào một ngày thật náo nhiệt để rồi cuộc sống sau cưới phải chật vật vì áp lực tài chính thì đó mới là sự hao tổn lớn nhất.

Khái niệm đám cưới tối giản cũng không có nghĩa là làm qua loa hay xem nhẹ nghi thức. Đó giống như một cách sắp xếp lại thứ tự ưu tiên: bớt dành năng lượng để làm hài lòng người khác, dành nhiều nguồn lực hơn cho cuộc sống của chính mình.

Khoản tiền tiết kiệm được, dù là vài chục hay cả trăm triệu đồng, có thể dùng để trả trước tiền mua nhà, lập quỹ dự phòng, mua những món đồ cần thiết cho tổ ấm, có một kỳ trăng mật đáng nhớ hoặc chuẩn bị cho kế hoạch sinh con sau này. Rõ ràng, những khoản đầu tư ấy mang lại giá trị lâu dài hơn nhiều so với những hạng mục trang trí chỉ tồn tại trong một ngày.

(Ảnh minh hoạ: Pinterest)

Có người sẽ hỏi: "Vậy còn cảm giác thiêng liêng của hôn lễ thì sao?".

Thực ra, cảm giác thiêng liêng chưa bao giờ được tạo nên từ số tiền bỏ ra. Nó đến từ sự chân thành của hai người dành cho nhau. Đó có thể là một lá thư viết tay và hẹn nhau vài năm sau cùng mở lại, là khoảnh khắc trao nhẫn ở một góc nhỏ trong chuyến du lịch, là lời hứa "Anh sẽ luôn đối xử tốt với em" được nói trước những người thân thiết nhất, hay đơn giản chỉ là cùng nhau ăn một bữa cơm thật bình yên.

Đôi khi, chính những điều giản dị ấy lại khiến người ta xúc động hơn nhiều so với một hôn lễ được tổ chức đúng quy chuẩn.

Suy cho cùng, kết hôn không phải là tổ chức một buổi tiệc để người khác ngắm nhìn, mà là khởi đầu cho hành trình đồng hành rất dài của 2 con người. Đám cưới có thể lớn hoặc nhỏ, náo nhiệt hoặc bình yên. Điều quan trọng nhất là đừng vì sĩ diện mà khiến bản thân kiệt sức, cũng đừng vì những thủ tục rườm rà mà vô tình đánh mất niềm vui trong ngày đáng nhớ nhất của cuộc đời.

Nguồn: Baidu.