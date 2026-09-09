Quỳnh Lương đáp trả khi bị mỉa mai chuyện lấy thiếu gia kém tuổi, sống trong khu nghỉ dưỡng miền Tây

Chồng hiện tại kém Quỳnh Lương 2 tuổi, là thiếu gia của khu nghỉ dưỡng rộng 12.000m2 ở Vĩnh Long,

Quỳnh Lương (Lương Thị Mai Quỳnh, sinh năm 1995, Phú Thọ) vẫn luôn được biết đến là mỹ nhân có cách sống không ngại va chạm, sẵn sàng đáp trả tay đôi trước những ý kiến trái chiều trên MXH.

Trên một livestream mới đây, Quỳnh Lương phản hồi khi nhận bình luận cho rằng cô “nghèo nhưng vớ được đại gia”. Cô không đồng tình với cách nhìn này và nhắc lại những gì mình đã tự gây dựng trước khi kết hôn với “thiếu gia miền Tây” Nguyễn Tiến Phát.

Quỳnh Lương nói rằng đừng nghĩ rằng cô “may mắn, lớ ngớ vớ được đại gia”. Nếu cô không có công ăn việc làm, lương tháng chỉ có 5 triệu mà lấy được chồng giàu thì cô đồng ý với nhận định đó nhưng thực tế không phải. Quỳnh Lương khẳng định bản thân đã có công việc, thu nhập và tài sản trước khi bước vào cuộc hôn nhân hiện tại.

“Mọi người phải biết là em đi làm nghề, em đã ở cái mức lương của em kiếm một tháng bao nhiêu tiền, em có tài sản như nào rồi em mới đi lấy chồng. Ở đây chỉ là xứng đôi vừa lứa thôi, chứ không có mèo mù vớ được cá rán đâu nha, đừng có nói là lớ ngớ vớ được đại gia”, Quỳnh Lương chia sẻ.

Quỳnh Lương trong livestream đáp trả chuyện lấy chồng giàu

Mỹ nhân Phú Thọ cũng đưa ra một số dấu mốc tài chính mà bản thân tự đạt được. Theo lời Quỳnh Lương, trong năm cô quen chồng, bản thân đã xây một căn biệt thự ở quê để tặng mẹ. Cô cũng cho biết mình đứng tên nhiều sổ đỏ và đã mua được ô tô khi mới hơn 20 tuổi. Trước đó, từ năm mười mấy tuổi, cô đã tự mua xe máy để đi lại.

Câu chuyện này cũng khiến Quỳnh Lương nhắc đến những nhận xét trái chiều mà phụ nữ có kinh tế thường phải đối mặt. Cô nói: “Nếu mà mình mà có tiền một tí, mình có kinh tế một tí thì kêu là: ‘Ô, bạn này làm cái gì mà giàu?’. Dựa vào chồng thì kêu là ‘phụ nữ chỉ biết sống dựa vào chồng’. Thế xong rồi nếu mà mình không dựa vào chồng thì kêu là: ‘À, số cũng khổ’”.

Quỳnh Lương, tên đầy đủ là Lương Thị Mai Quỳnh, sinh năm 1995 tại Phú Thọ. Cô bắt đầu với công việc người mẫu ảnh lookbook, sau đó được chú ý qua nhiều MV ca nhạc trước khi chuyển hướng sang diễn xuất với các bộ phim như Lối Nhỏ Vào Đời, Đừng Làm Mẹ Cáu, Gara Hạnh Phúc, Không Ngại Cưới Chỉ Cần Một Lý Do,...

Trước cuộc hôn nhân hiện tại, Quỳnh Lương từng trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ và làm mẹ đơn thân khi còn trẻ. Cô sau đó nên duyên với doanh nhân Nguyễn Tiến Phát sau khi cả hai gặp nhau tại chương trình Người Ấy Là Ai. Tiến Phát sinh năm 1997, hoạt động trong lĩnh vực nghỉ dưỡng và từng được biết đến với biệt danh “thiếu gia miền Tây”.

Quỳnh Lương và Tiến Phát

Hai người kết hôn năm 2025 và đón con gái chung Nala vào tháng 8 cùng năm. Sau khi sinh con, Quỳnh Lương hạn chế tham gia các hoạt động nghệ thuật để tập trung chăm sóc gia đình. Cô hiện sống cùng chồng và bố mẹ chồng tại Vĩnh Long, trong khu nhà vườn rộng khoảng 12.000m² do gia đình chồng đầu tư và phát triển theo mô hình nghỉ dưỡng.

Khuôn viên này có nhiều cây xanh, hồ nước, khu vực chèo SUP và các không gian mở. Đây cũng là bối cảnh quen thuộc trong những hình ảnh, video đời thường được Quỳnh Lương chia sẻ trên mạng xã hội.

Dù dành phần lớn thời gian chăm con, Quỳnh Lương vẫn duy trì công việc riêng thông qua livestream, bán hàng affiliate và hợp tác quảng cáo với các thương hiệu. Cô thường quay video giới thiệu sản phẩm ngay tại khu nhà vườn đang sinh sống. Trong khi đó, Nguyễn Tiến Phát dành nhiều thời gian phát triển mô hình nghỉ dưỡng của gia đình và có sở thích sưu tầm cây cảnh.

Quỳnh Lương thường đăng ảnh trong khu nghỉ dưỡng

(Ảnh: FBNV)