Căn nhà ở quê của Quỳnh Lương

Căn nhà ở quê nhà Phú Thọ của Quỳnh Lương được ví như “biệt phủ” - nơi cô từng đăng cả clip, hình ảnh dưới thiệu từng chi tiết trong nhà.

Quỳnh Lương, tên đầy đủ là Lương Thị Mai Quỳnh, sinh năm 1995 tại Phú Thọ. Cô được biết đến với vai trò người mẫu ảnh lookbook, sau đó xuất hiện trong nhiều MV ca nhạc và dần chuyển hướng sang diễn xuất trong các dự án như: Lối Nhỏ Vào Đời, Đừng Làm Mẹ Cáu, Gara Hạnh Phúc,... Bên cạnh hoạt động nghệ thuật, Quỳnh Lương còn kinh doanh và duy trì công việc bán hàng online, mang lại nguồn thu nhập không nhỏ.

Năm 2024, Quỳnh Lương gây chú ý khi khoe hoàn thiện căn nhà ở quê - Phú Thọ dành cho bà và mẹ.

Bản vẽ căn nhà mới to lớn ví như "biệt phủ" của diễn viên Quỳnh Lương.

Ngôi nhà nằm trên khu đất rộng, được thiết kế theo phong cách bán minimal (tối giản) kết hợp Indochine (Đông Dương), tạo cảm giác vừa hiện đại vừa có nét trầm ấm.

Căn nhà gồm 2 tầng, với hệ thống cửa sổ lớn và nhiều ô kính giúp không gian bên trong kết nối với sân vườn bên ngoài. Xung quanh nhà là cây xanh, tạo cảm giác thoáng đãng và gần gũi với thiên nhiên.

Tầng 1 được bố trí theo dạng không gian mở, nối liền phòng khách, phòng ăn và khu vực bếp. Nội thất chủ yếu sử dụng gỗ, kết hợp gam đen - trắng làm chủ đạo.

Căn nhà 2 tầng rộng rãi, được xây dựa trên ý tưởng, mong muốn của Quỳnh Lương. Ảnh: FBNV

Quỳnh Lương cũng chăm chút khá kỹ cho từng chi tiết trong nhà.

Những bình hoa nhiều màu sắc được đặt xen kẽ trong không gian vốn chủ yếu sử dụng tông màu trầm, giúp căn nhà bớt đơn điệu. Cầu thang được trang trí bằng những chiếc đèn lồng nhỏ, trong khi phòng ngủ và các vật dụng sinh hoạt cũng được cô lựa chọn, sắp xếp theo đúng sở thích.

Cô chú trọng đầu tư các góc nội thất, decor bên trong căn nhà. Ảnh: FBNV.

Quỳnh Lương từng lên clip chia sẻ về các góc bên trong căn nhà. Nguồn: Quỳnh Lương.

Cô từng chia sẻ đây là căn nhà được xây dựng dựa trên tất cả những gì cô hình dung trong giấc mơ của mình. Từ gạch lát, thiết bị vệ sinh đến những vật dụng nhỏ như thùng rác đều do cô tự lựa chọn. Vì vậy, cô đã đầu tư nhiều thời gian, công sức và tiền bạc để hoàn thiện cơ ngơi này.

Quỳnh Lương không ít lần đăng tải clip, hình ảnh chia sẻ về căn nhà, nhận về nhiều lời khen ngợi.

Còn hiện tại, sau khi kết hôn với doanh nhân Nguyễn Tiến Phát (SN 1997), người được biết đến với biệt danh “thiếu gia miền Tây”, Quỳnh Lương chủ yếu sinh sống cùng chồng và gia đình tại Vĩnh Long (Trà Vinh cũ).

Gia đình chồng Quỳnh Lương sở hữu khu nhà vườn rộng khoảng 12.000m², được phát triển theo mô hình kết hợp nghỉ dưỡng. Vì dành phần lớn thời gian ở đây nên thời gian gần đây, vợ thiếu gia Tiến Phát cũng ít chia sẻ hình ảnh về căn nhà ở Phú Thọ như trước, thay vào đó là những khoảnh khắc đời thường tại nhà chồng ở Vĩnh Long.

Quỳnh Lương daj này ở Vĩnh Long là chủ yếu, thỉnh thoảng tham gia một số sự kiện. Ảnh: FBNV.

Sau khi sinh em bé, Quỳnh Lương hạn chế tham gia các hoạt động nghệ thuật để dành nhiều thời gian hơn cho gia đình và chăm sóc con gái.

Tuy nhiên, cô vẫn duy trì công việc riêng, thường xuyên livestream, bán hàng affiliate và hợp tác quảng cáo với các thương hiệu.

Ảnh: FBNV.