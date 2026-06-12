Cơ địa khó thất nghiệp của thầy giáo ngầu nhất Teach You A Lesson, netizen gọi tên Lê Bống

Nghề nào làm cũng ra trò, thế mà lại hay!

Không ai khác, đó chính là thanh tra giáo dục Na Hwa Jin trong phim Teach You a Lesson (Bài Học Đáng Đời) do nam diễn viên Kim Mu Yeol thủ vai.

Theo đó, Na Hwa Jin là cựu đặc nhiệm, sau đó trở thành thanh tra của Cục Bảo Vệ Quyền Sư Phạm. Anh nổi tiếng với những màn xử lý bạo lực học đường theo cách không ai dám làm. Netizen khắp nơi tán thưởng Na Hwa Jin là "thầy giáo" bảnh nhất với giao diện luôn xuất hiện trong bộ suit đen hoặc sơ mi đen cực ngầu.

Thanh tra Na Hwa Jin trong phim vừa lạnh lùng mà cũng vừa "tẻn tẻn" tạo mảng miếng hài hước

Tuy nhiên ngoài những cảnh hành động, nhân vật này còn được dân tình tìm ra nhiều khía cạnh rất hài hước. Trong những lúc căng thẳng nhất, Na Hwa Jin vẫn diễn nét “không cảm xúc”, gương mặt lạnh lùng nhưng lại không ngần ngại “quăng miếng”. Cách anh cứ tỉnh bơ đối diện với mọi vấn đề khiến người xem vừa thấy hóm hỉnh mà cũng vừa trầm trồ ngưỡng mộ.

Song, đáng chú ý hơn cả, cư dân mạng đang truyền tay nhau bức ảnh cho rằng Na Hwa Jin là người có “cơ địa khó thất nghiệp”. Bởi xuyên suốt 10 tập phim, nhân vật này ngoài làm nghề chính là thanh tra giáo dục, còn liên tục nhập vai để điều tra và trừng trị những kẻ phản diện. Do đó nhiều người cho rằng nhân vật này chính là người 1 mình sống 10 cuộc đời và ở vai trò nào cũng hoàn thành xuất sắc.

Bức ảnh tổng hợp các nghề mà Na Hwa Jin làm trong phim đang gây sốt MXH (Ảnh: Hội yêu phim Hàn Quốc)

Ngoài việc được giới thiệu là cựu đặc nhiệm và thanh tra giáo dục, trong những tập đầu tiên, Na Hwa Jin đã làm một đầu bếp - nhân viên trong căng tin. Anh xuất hiện trong quầy phát đồ ăn trưa cho học sinh. Khi một học sinh chuyên bắt nạt bạn bè chen hàng, bày tỏ thái độ tự lấy tay múc đồ ăn sau đó ném thẳng vào thùng rác, Na Hwa Jin đã lập tức “tung cước” và dạy cho cậu học sinh một bài học.

Trong một cảnh quay khác trở về quá khứ, Na Hwa Jin lại xuất hiện trong bộ trang phục của một Đại uý. Khi thấy Im Han Rim (do Jin Ki Joo thủ vai) bị bạo lực học đường, anh đã đứng ra hỗ trợ và bảo vệ cô. Cũng chính từ đây mà Na Hwa Jin đã truyền cảm hứng cho Im Han Rim trở nên mạnh mẽ hơn, cũng hoạt động trong môi trường quân đội và sau này trở thành thanh tra, “đàn em” cùng đội.

Xuyên suốt 10 tập phim, một vai trò khác mà khán giả nhận ra Na Hwa Jin đảm nhận nhiều nhất chính là tài xế - người lái xe. Anh cũng thể hiện mình là một tay lái ra trò khi ở tập 2 đã khiến đám học sinh giang hồ phải “há hốc” vì những cú drift xe cực ngầu. Hay trong tập 6, Na Hwa Jin cũng có màn rượt đuổi bằng ô tô với những học sinh 14 tuổi “ngổ ngáo”, vừa chạy xe vừa náo loạn trên đường phố.

Mỗi tập phim Na Hwa Jin lại vào vai một nhân vật khác để hoàn thành nhiệm vụ trừng trị những kẻ xấu

Tưởng vậy đã là nhiều nghề rồi nhưng vẫn chưa đủ! Cũng trong tập 6 của bộ phim đang hot này, Na Hwa Jin lại trở thành một quản giáo. Anh trực tiếp đưa những đứa trẻ 14 tuổi vào trại giam thanh thiếu niên để dạy dỗ, kèm cặp. Đây cũng được cho là “màn trả đũa” đã nư với những học sinh lợi dụng việc chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm để làm điều xấu.

Không chỉ có vậy, Na Hwa Jin còn kiêm luôn nhiệm vụ của một thầy giáo, gia sư. Khi thì làm giáo viên chủ nhiệm cấp 3, khi thì dạy học sinh cấp 1 phải chăm chút từng tí cho những đứa trẻ. Và khi một phụ huynh ép con mình học quá mức để thi đỗ vào trường Y, Na Hwa Jin cũng làm luôn công việc của một gia sư, kèm cặp lại vị phụ huynh này. Anh lặp lại y hệt những hành động như lên thời khóa biểu, thúc giục học tập, kiểm tra và chấm điểm cho người mẹ này. Bởi vậy mà cư dân mạng thường gọi vui Na Hwa Jin là “thầy giáo nổi loạn” vì việc gì cũng dám làm, câu gì cũng dám thoại.

Cuối cùng, trong những tập phim gần kết, Na Hwa Jin lại trở thành một luật sư uỷ quyền, tham gia vào một cuộc họp với Uỷ ban bạo lực học đường để bảo vệ, giải oan cho nạn nhân.

Điều này khiến không ít khán giả Việt Nam nhắc tới Lê Bống bởi gần đây, cô nàng cũng nổi lên với những bức ảnh làm đủ mọi nghề. Nhiều người cho rằng, Lê Bống cũng đang hoạt động với vai trò diễn viên, sáng tạo nội dung nên cũng thường hóa thân và thử sức với nhiều dạng công việc khác nhau từ giáo viên, kiến trúc sư đến họa sĩ, người mẫu,...

Song, đa số cộng đồng mạng đều cho rằng để hoàn thành xuất sắc mỗi cuộc đời của Na Hwa Jin chính là nhờ diễn xuất của Kim Mu Yeol. Nam diễn viên hiện tại cũng đang là cái tên được nhắc đến nhiều nhất và nhận nhiều lời khen ngợi từ công chúng.