Công việc không lương của MC Quyền Linh

Suốt 20 năm nay thói quen này của MC Quyền Linh vẫn không thay đổi.

Mới đây, MC Quyền Linh thu hút sự chú ý khi đăng tải ảnh cùng con gái Hạt Dẻ. Theo đó, nam MC chia sẻ khoảnh khắc chở con gái trên chiếc xe máy kèm trạng thái: “Người vận chuyển không bao giờ có lương… nhỏ thì cõng, lớn thì chở nhé”.

Bức ảnh nhanh chóng nhận được sự quan tâm của người hâm mộ. Bên dưới bài đăng, nhiều khán giả thích thú trước hình ảnh một ông bố nổi tiếng nhưng vẫn tự mình làm “tài xế” cho con. Không ít phụ huynh cũng đồng tình rằng, được đưa đón con mỗi ngày đôi khi chẳng phải một “nhiệm vụ” mà là một phần hạnh phúc của việc làm cha mẹ.

MC Quyền Linh đăng ảnh chở con gái Hạt Dẻ bằng xe máy (Ảnh: FBNV)

Với Quyền Linh, công việc “không lương” này cũng đã duy trì nhiều năm. Bởi đây không phải lần đầu tiên nam MC chia sẻ những khoảnh khắc đưa đón các con. Từ khi Lọ Lem và Hạt Dẻ còn nhỏ cho đến khi cả hai đã bước vào tuổi trưởng thành, anh vẫn nhiều lần trực tiếp lái xe đưa các con đi học, đi làm.

Câu chuyện đưa đón con cũng từng được Quyền Linh nhắc đến trong bức thư gửi Hạt Dẻ nhân dịp con gái út tròn 18 tuổi hồi tháng 7 vừa qua. Khi con gái chính thức bước vào tuổi trưởng thành, nam MC quyết định để Hạt Dẻ tự đưa ra những lựa chọn và chịu trách nhiệm với cuộc sống của mình. Nhưng trong tâm thư, anh cũng thừa nhận bản thân vẫn muốn được làm những việc rất nhỏ bên con.

“Trong lòng ba vẫn muốn mỗi buổi sáng được đưa con ăn sáng rồi đến trường, chiều lại đứng trước cổng trường ngóng chờ con tan học và được đón con về. Chỉ có việc đơn giản như vậy thôi nhưng ba vô cùng hạnh phúc trong suốt 18 năm qua. Ba vẫn muốn tiếp tục công việc suốt 18 năm qua cho đến khi nào có người nào đó thay thế ba con nhé", Quyền Linh viết.

Quyền Linh nhiều lần bày tỏ niềm hạnh phúc khi được làm "tài xế" cho các con (Ảnh: FBNV)

Với Lọ Lem cũng tương tự, khi con gái đã trưởng thành, Quyền Linh vẫn chủ động đưa đón con. Cuối năm 2024, Lọ Lem từng chia sẻ một buổi sáng phải có mặt tại phim trường từ 5h để trang điểm. Vì sợ con thiếu ngủ nên Quyền Linh đã thức dậy từ khoảng 4h sáng để lái xe đưa con đi làm, để có thêm thời gian ngủ trên đường.

Trước đó, nam MC cũng từng tiết lộ Lọ Lem và Hạt Dẻ gần như được bố mẹ đưa đón từ lớp 1 cho đến khi tốt nghiệp. Gia đình không thuê tài xế mà bố mẹ tự thay nhau chở con. Quyền Linh cho rằng đây cũng là cách để anh và các con có thêm thời gian ở cạnh nhau.

Lọ Lem cũng có khoảnh khắc ngồi sau xe máy của ba gây sốt MXH (Ảnh: FBNV)

Quyền Linh sinh năm 1969, là một trong những MC quen mặt với khán giả truyền hình qua nhiều chương trình như Vượt lên chính mình, Bạn muốn hẹn hò... Trước khi được biết đến rộng rãi với vai trò MC, anh từng hoạt động trong lĩnh vực điện ảnh và ghi dấu qua nhiều bộ phim truyền hình.

Năm 2005, Quyền Linh kết hôn với doanh nhân Dạ Thảo. Sau hơn 20 năm gắn bó, cả hai có hai con gái là Lọ Lem (Mai Thảo Linh, sinh năm 2006) và Hạt Dẻ (Mai Thảo Ngọc, sinh năm 2008). Gia đình nam MC nhiều năm qua vẫn được công chúng chú ý bởi cuộc sống khá kín tiếng nhưng ấm cúng.

Lọ Lem và Hạt Dẻ cũng ngày càng trưởng thành và nhận được nhiều sự quan tâm trên MXH.

Gia đình MC Quyền Linh được nhiều người ngưỡng mộ (Ảnh: FBNV)

Lọ Lem và Hạt Dẻ cũng nhận nhiều sự yêu thích trên MXH (Ảnh: FBNV)

Lọ Lem gây chú ý với vẻ ngoài dịu dàng, chiều cao khoảng 1,7m và loạt thành tích học tập, tài năng đáng ngưỡng mộ. Trong khi đó, Hạt Dẻ có hình ảnh năng động, cá tính hơn chị gái. Ở tuổi 18, Hạt Dẻ sở hữu chiều cao khoảng 1,7m, phong cách thời trang ngày càng trưởng thành và đặc biệt yêu thích thể thao.

Cả hai đều lớn lên trong điều kiện đầy đủ nhưng được bố mẹ định hướng theo lối sống giản dị, tự lập. Quyền Linh từng chia sẻ rằng anh không muốn các con quá phụ thuộc vào bố mẹ, đồng thời luôn dạy con biết trân trọng sức lao động và giá trị của đồng tiền. Ngược lại, vợ chồng nam MC cũng luôn bày tỏ quan điểm tôn trọng sở thích của các con, sẽ là hậu phương vững chắc ủng hộ và đồng hành.