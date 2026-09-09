Con trai Huyền Lizzie 11 tuổi điển trai gây sốt, ước mơ làm cầu thủ

Huyền Lizzie tiết lộ con trai ước mơ làm cầu thủ, không muốn theo đuổi nghệ thuật như mẹ.

Mới đây, Huyền Lizzie chia sẻ bức ảnh mừng sinh nhật 11 tuổi của con trai đầu lòng - bé Nem. Vừa vào học lớp 6, cậu bé gây sốt với vẻ điển trai, ưa nhìn, thừa hưởng nhiều nét đẹp từ người mẹ nổi tiếng.

Trong khi đó, đứng cạnh con trai, Huyền Lizzie ngày càng xinh đẹp, mặn mà. Nhiều cư dân mạng khen ngợi cho khung hình "gấp đôi visual" khi sao phim "Thương ngày nắng về" đứng cạnh con trai.

Huyền Lizzie chúc mừng sinh nhật con trai.

MC Mai Ngọc bình luận: "Chúc mừng sinh nhật Nem đẹp trai! Càng lớn càng đẹp trai quá con ơi".

Trong khi đó, diễn viên Kiều My cũng chúc mừng sinh nhật cậu bé: "Happy birthday Nem yêu, chúc con tuổi mới vui vẻ, chăm ngoan học giỏi nhé!".

Bé Gia Huy (Nem) - con trai Huyền Lizzie, sinh năm 2015 – sớm nhận được sự chú ý nhờ ngoại hình điển trai, đặc biệt sở hữu nhiều đường nét được nhận xét giống mẹ.

Năm nay, Nem chính thức bước vào lớp 6, đánh dấu cột mốc quan trọng khi cậu bé chuyển sang một môi trường học tập mới ở bậc THCS.

Huyền Lizzie hào hứng dự lễ khai giảng của con trai.

Theo thời gian, con trai Huyền Lizzie ngày càng cao lớn, sở hữu diện mạo khôi ngô và được nhiều người nhận xét càng lớn càng điển trai.

Trong ngày khai giảng, khoảnh khắc nữ diễn viên đưa con trai đến trường nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Nhiều khán giả không khỏi bất ngờ trước diện mạo trưởng thành hơn hẳn của cậu bé.

Trong khi không ít gia đình nghệ sĩ lựa chọn trường quốc tế hoặc trường tư cho con, Huyền Lizzie lại quyết định để Nem theo học tại một trường công lập.

Nữ diễn viên từng chia sẻ cô hiểu những ưu điểm của trường tư, từ môi trường giáo dục hiện đại, chương trình song ngữ đến cơ sở vật chất khang trang, sạch sẽ. Việc nhiều phụ huynh ưu tiên trường tư vì thế cũng là điều dễ hiểu.

Huyền Lizzie cũng dành sự quan tâm đặc biệt đến sở thích và năng khiếu của Nem khi định hướng tương lai cho cậu bé.

Tuy nhiên, theo Huyền Lizzie, lựa chọn môi trường học tập cho con còn phải dựa trên khả năng tài chính của gia đình. Bởi nếu không đảm bảo được nguồn lực kinh tế ổn định trong thời gian dài, việc theo học trường tư từ những năm đầu đời cho đến đại học có thể trở thành áp lực.

Với nữ diễn viên, điều quan trọng là lựa chọn môi trường phù hợp với con thay vì chạy theo xu hướng. Cô cũng dành sự quan tâm đặc biệt đến sở thích và năng khiếu của Nem khi định hướng tương lai cho cậu bé.

Khác với mẹ, Nem không có niềm đam mê với nghệ thuật. Cậu bé yêu thích vận động, đặc biệt dành nhiều thời gian cho việc tập luyện thể thao và chơi bóng đá.

Huyền Lizzie từng tiết lộ con trai có ước mơ trở thành một cầu thủ bóng đá trong tương lai. Dù còn nhỏ và sở thích có thể thay đổi theo thời gian, nữ diễn viên vẫn tôn trọng mong muốn của con, đồng thời tạo điều kiện để Nem được theo đuổi điều mình yêu thích.