Từ “Hạnh phúc là người Việt Nam” đến “Tổ Quốc Trong Tim”: Cách SHB lan tỏa tình yêu nước và niềm tự hào dân tộc

Đồng hành trong những khoảnh khắc ý nghĩa của cộng đồng và xã hội - đó là cách SHB vun đắp tình yêu quê hương bằng những hành động thiết thực.

Từ “Hạnh phúc là người Việt Nam” đến đồng hành cùng Fandom Yêu Nước tại concert “Tổ Quốc Trong Tim” 2026, Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) đang viết tiếp hành trình khơi dậy niềm tự hào, tinh thần cống hiến và khát vọng cùng Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới.

SHB cùng Fandom Yêu Nước lan tỏa tinh thần Việt

Những ngày cuối tháng 8, TP.HCM rực lên trong sắc đỏ của cờ Tổ quốc, của những chiếc áo mang hình Việt Nam và dòng người cùng hướng về concert “Tổ Quốc Trong Tim”. Hơn 70.000 khán giả tại Khu đô thị Vạn Phúc và phố đi bộ Nguyễn Huệ đã cùng tạo nên một không gian cảm xúc, nơi âm nhạc, lịch sử và tình yêu quê hương được kể bằng ngôn ngữ của thời đại.

Hơn 70.000 khán giả đồng loạt hòa nhịp, biến hai điểm cầu Vạn Phúc và Nguyễn Huệ thành những “biển” cờ đỏ sao vàng đầy năng lượng.

Đồng hành cùng Fandom Yêu Nước tại “concert quốc gia”, SHB đã góp thêm nhiều trải nghiệm để người trẻ tự do thể hiện tình cảm với đất nước theo cách của riêng mình.

Tại booth Fandom Yêu Nước, SHB kết nối với người trẻ qua các hoạt động tương tác, không gian check-in, photobooth và những quà tặng phiên bản giới hạn mang đậm sắc màu Việt. Trên các màn hình LED và trong những hoạt động cổ vũ, SHB tiếp tục hòa cùng cảm xúc của hàng vạn người hướng về Tổ quốc.

Khu vực booth Fandom Yêu Nước với nhiều hoạt động trải nghiệm và tương tác từ SHB thu hút nhiều bạn trẻ tới tham quan, trải nghiệm.

Từ chiếc móc khóa, quạt giấy in hình những địa danh nổi tiếng, một tấm hình cùng hội bạn đến những giây phút cùng nhau hát vang một giai điệu thân quen… sự gần gũi ấy khiến tình yêu đất nước trở thành một phần tự nhiên trong đời sống người trẻ, qua cách họ sống, tận hưởng niềm vui và kết nối với nhau.

Sự đồng hành của SHB vì thế mang ý nghĩa nhiều hơn hiện diện thuần túy về hình ảnh. Bằng những điểm chạm đầy cảm xúc, ngân hàng thực sự bước vào đời sống của giới trẻ. Sự kiện lần này cũng nối dài hành trình mà SHB kiên định theo đuổi trong nhiều năm qua: lan tỏa những giá trị văn hóa tốt đẹp tới cộng đồng bằng những hình thức sáng tạo, trẻ trung và tự nhiên.

Một hành trình bền bỉ mang khát vọng vươn tầm cùng dân tộc

Trước “Tổ Quốc Trong Tim” 2026, SHB cũng từng ghi dấu với chiến dịch “Hạnh phúc là người Việt Nam” ra mắt đúng dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Thông qua chuỗi hoạt động cộng đồng, những thiết kế mang bản sắc Việt và các cách thức tương tác mới mẻ, chiến dịch truyền đi một thông điệp mạnh mẽ về tình yêu quê hương, về lòng biết ơn sâu sắc và niềm hạnh phúc khi là người Việt Nam, hạnh phúc khi được làm việc, cống hiến và góp phần viết tiếp những câu chuyện đẹp trên hành trình phát triển của đất nước.

Chiến dịch “Hạnh phúc là người Việt Nam” lan tỏa tinh thần Việt qua những trải nghiệm gần gũi, để mỗi khoảnh khắc đời thường đều trở thành một cách thể hiện niềm tự hào.

Từ lời khẳng định “Hạnh phúc là người Việt Nam” đến khoảnh khắc hàng vạn trái tim cùng chung một nhịp đập, hai dấu ấn khác biệt về hình thức nhưng chung một tinh thần trân trọng nguồn cội, củng cố niềm tin và truyền cảm hứng để thế hệ hôm nay sống trách nhiệm hơn, dám cống hiến và tạo ra những giá trị tích cực cho đất nước.

Tinh thần ấy cũng phản chiếu cách SHB nhìn về vai trò của chính mình - một Ngân hàng tầm vóc Quốc gia thế hệ mới.

Xuyên suốt hơn ba thập kỷ, SHB luôn đặt sự phát triển của mình trong sự lớn mạnh của nền kinh tế đất nước và định hướng của Đảng và Nhà nước. Với vị thế TOP4 Ngân hàng TMCP tư nhân Việt Nam, là ngân hàng cung ứng nguồn vốn, sản phẩm và dịch vụ hàng đầu của nền nền kinh tế, SHB đã đồng hành cùng nhiều lĩnh vực nền tảng như hạ tầng, năng lượng, sản xuất, hóa chất, thương mại, xuất khẩu...; đồng thời tham gia nhiều hoạt động an sinh, giáo dục, cộng đồng và văn hóa…

Định hướng “Ngân hàng tầm vóc quốc gia thế hệ mới” phản chiếu khát vọng đồng hành cùng sự phát triển của đất nước và cộng đồng doanh nghiệp của SHB.

Bước vào giai đoạn mới, định hướng trở thành Ngân hàng Tầm vóc Quốc gia Thế hệ mới mở ra một mục tiêu lớn hơn: SHB là mắt xích kết nối nguồn lực để các doanh nghiệp, tập đoàn lớn, SME tăng trưởng, và tạo nên nội lực tổng thể đưa đất nước tiến bước.

Trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, yêu nước có thể được định nghĩa theo nhiều cách khác nhau. Với bản lĩnh của một ngân hàng Việt, SHB viết phần mình bằng tinh thần tiên phong, tận tâm phụng sự cộng đồng và sẵn sàng cùng đất nước vươn tầm thế giới.