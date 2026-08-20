SHB cùng Fandom Yêu Nước viết tiếp những khoảnh khắc tự hào Việt Nam, lan tỏa tình yêu nước đến thế hệ trẻ

Có lẽ chưa bao giờ niềm tự hào Việt Nam được người trẻ kể bằng nhiều cách đến thế. Một màu áo, một lá cờ, một câu hát hay đơn giản là khoảnh khắc đứng cạnh những người xa lạ nhưng cùng chung cảm xúc.

Năm thứ hai đồng hành cùng Fandom Yêu Nước, Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) góp thêm một điểm chạm để những khoảnh khắc ấy cùng hội tụ và viết nên một ký ức đẹp về Việt Nam.

Niềm tự hào Việt Nam được viết bằng ngôn ngữ của thế hệ trẻ

Một thế hệ trẻ đang mang niềm tự hào Việt Nam bước vào đời sống theo cách rất riêng. Họ thưởng thức những ca khúc quê hương, chủ động chia sẻ câu chuyện lịch sử và cùng nhau tìm đến không gian hội tụ hàng nghìn tâm hồn đồng điệu. Niềm tự hào ấy nhờ đó trở thành một dòng chảy tự nhiên, hiện diện trong lối sống, văn hóa và từng mảnh ghép ký ức thanh xuân.

SHB đồng hành cùng Fandom Yêu Nước viết tiếp những khoảnh khắc tự hào Việt Nam

Từ những rung động ấy, concert “Tổ Quốc Trong Tim” trở thành nơi những người trẻ cùng gặp nhau trong một niềm tự hào chung. Bên cạnh sân khấu chính tại Vạn Phúc City, Phố đi bộ Nguyễn Huệ sẽ là nơi tổ chức không gian Fandom Yêu Nước - điểm hẹn của cộng đồng, nơi những trái tim yêu nước cùng hòa chung nhịp đập, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ.

Đồng hành cùng Fandom Yêu Nước tại chương trình, SHB mang đến không gian tương tác với các hoạt động phát merch, minigame, check-in và photobooth, để mỗi người có thể lưu giữ cho mình một dấu ấn riêng giữa những ngày tháng đặc biệt. Trên sân khấu, hình ảnh SHB tiếp tục hiện diện qua các hoạt động cổ vũ và màn hình LED, hòa cùng dòng cảm xúc đang lan tỏa giữa hàng nghìn khán giả.

Điều đáng nhớ không chỉ nằm ở quy mô của một sự kiện, mà ở cách những người trẻ cùng nhau tạo nên một khoảnh khắc chung. Giữa hàng vạn người xa lạ, những lá cờ cùng tung bay, những tiếng hát cùng vang lên, để niềm tự hào về Việt Nam trở thành một trải nghiệm sống động, gần gũi và tự nhiên.

Với SHB, đồng hành cùng Fandom Yêu Nước tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ cũng là cách để ngân hàng tiếp tục hiện thực hóa tinh thần của một Ngân hàng tầm vóc Quốc gia thế hệ mới: luôn song hành cùng sự phát triển kinh tế đồng thời hiện diện trong những giá trị đẹp đang kết nối cộng đồng người Việt.

Viết tiếp những giá trị Việt bằng một tinh thần thế hệ mới

Sự kiện lần này tiếp nối hành trình lan tỏa niềm tự hào dân tộc mà SHB đã bền bỉ theo đuổi. Từ chiến dịch “Hạnh phúc là người Việt Nam” (2025) đến những hoạt động đồng hành cùng tinh thần tự hào dân tộc tại A80 và concert Quốc gia “Tổ Quốc Trong Tim” (2026), SHB từng bước tạo nên mạch kết nối xuyên suốt để những giá trị Việt không chỉ được nhắc nhớ, mà còn hiện diện tự nhiên trong đời sống và nhịp cảm xúc của thế hệ trẻ hôm nay.

SHB - Ngân hàng tầm vóc Quốc gia thế hệ mới, cùng đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình

Hơn ba thập kỷ đồng hành cùng sự trưởng thành của đất nước, SHB lựa chọn cho mình một cách tiếp cận toàn diện và sâu sắc hơn. Ngân hàng vừa đóng vai trò là đòn bẩy tài chính, cung ứng nguồn vốn cho các lĩnh vực trọng yếu của nền kinh tế vừa chủ động hòa mình vào đời sống văn hóa, nghệ thuật và con người. Bởi với SHB, vị thế của một Ngân hàng tầm vóc Quốc gia thế hệ mới không chỉ được tạo nên từ những đóng góp cho nền kinh tế, mà còn từ cách ngân hàng hiện diện trong đời sống cộng đồng, lắng nghe những chuyển động của xã hội và đồng hành cùng những giá trị đang được thế hệ trẻ tiếp nối.

Lấy con người làm gốc, lấy văn hóa làm nền tảng, SHB vun đắp 6 giá trị cốt lõi Tâm - Tin - Tín - Tri - Trí - Tầm

Mỗi điểm chạm tại “Tổ Quốc Trong Tim” hay các chương trình cộng đồng đã và đang triển khai chính là một nét vẽ đầy sức sống trong bức tranh chung về Việt Nam hôm nay, một quốc gia giàu bản sắc, năng động và tràn đầy khát vọng vươn mình. Trên hành trình ấy, SHB tiếp tục chọn đồng hành bằng những hành động thiết thực và gần gũi nhất, để từng khoảnh khắc tự hào hôm nay trở thành ký ức đẹp mãi về sau, và để tình yêu Việt Nam tiếp tục nối dài qua nhiều thế hệ.