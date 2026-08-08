A80 đã là chuyện của một năm trước, còn năm nay thì sao?

Nếu có một công tắc #onthisday cho đám đông, hẳn nhiều người sẽ giật mình bởi vào khoảng thời gian này năm ngoái, tất cả chúng ta đều có một kỷ niệm chung: cả nước hòa trong không khí rộn ràng của lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (A80). Người người nhà nhà cùng nhau đi đu concert quốc gia, tham gia các hoạt động trải nghiệm và lưu lại những khoảnh khắc đặc biệt của một dịp Quốc khánh đáng nhớ.

Trong rất nhiều dự án “đỉnh của chóp” diễn ra thời điểm ấy, Fandom Yêu Nước đem lại sự náo nhiệt theo một cách rất riêng, thu hút sự chú ý của mọi người, đặc biệt là người trẻ. Và 1 năm sau, xin được thông báo: Fandom Yêu Nước chính thức quay trở lại!

Fandom Yêu Nước chính thức quay trở lại!

Fandom Yêu Nước đã rộn ràng cỡ nào?

Fandom Yêu Nước là chuỗi hoạt động dưới góc nhìn sáng tạo của người trẻ nhằm hưởng ứng lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Dự án được sáng tạo và truyền thông bởi Kenh14.

Với tinh thần “chung một tình yêu, muôn vàn cách thể hiện”, dự án mở ra một không gian để người trẻ thể hiện tình cảm với dải đất hình chữ S bằng những cách gần gũi với đời sống hiện đại. Không cần một công thức cố định, mỗi người có thể tìm thấy cho mình một cách riêng để kết nối với những giá trị Việt Nam.

Đó có thể là bộ sưu tập Yêu Nước gồm 3 món “must-have”: Áo thun, khăn bandana và túi tote, đều nổi bật với tông đỏ chủ đạo cùng dòng chữ Yêu Nước đầy ý nghĩa. Đó có thể là những bức ảnh photobooth với khung hình được thiết kế riêng mừng Đại lễ 2/9. Đó cũng có thể là tham gia các hoạt động trải nghiệm tại Booth Fandom Yêu Nước thuộc dự án Fandom Yêu Nước, trải dài từ concert Tổ Quốc Trong Tim tại SVĐ Mỹ Đình đến phố đi bộ Hồ Gươm (Hà Nội).

Khu vực Booth Fandom Yêu Nước tại concert Tổ Quốc Trong Tim 2025

Độ náo nhiệt của Fandom Yêu Nước năm ngoái còn được thể hiện thông qua những con số khủng.

Hơn 450 bài báo về dự án đã mang về tổng lượt đọc vượt 8,5 triệu, trong khi các nội dung trên mạng xã hội đạt hơn 1,4 tỷ lượt tiếp cận. Riêng trên TikTok, hashtag #FandomYeuNuoc nhanh chóng lọt Top 3 chiến dịch được chú ý trong dịp kỷ niệm, với hơn 5.000 bài đăng và 720 triệu lượt xem.

Microsite Fandom Yêu Nước tại địa chỉ fandomyeunuoc.kenh14.vn cũng trở thành một điểm hẹn để người trẻ tương tác, chia sẻ khoảnh khắc và gửi gắm những thông điệp của riêng mình. Nền tảng này ghi nhận hơn 1,1 triệu lượt tương tác và gần 57.000 người dùng.

Đặc biệt chuỗi booth Fandom Yêu Nước đã thu hút gần 100.000 lượt người ghé thăm, cùng 300.000 items merch và quà tặng được công chúng đón nhận. Dự án còn có sự tiếp sức, giao lưu của 11 Tân Binh Toàn Năng và thực hiện nội dung phỏng vấn độc quyền với 80 nghệ sĩ.

Hoạt động nghệ sĩ tiếp sức ngày 2/9 tại booth Fandom Yêu Nước

Có thể thấy, Fandom Yêu Nước 2025 không chỉ là hoạt động diễn ra trong thời điểm đại lễ. Nó đã trở thành một tọa độ đặc biệt để rất nhiều người trẻ cùng tham gia, cùng sáng tạo và cùng lan tỏa tinh thần Việt.

Fandom Yêu Nước trở lại với diện mạo mới, câu chuyện mới

Tiếp nối câu chuyện lan tỏa tinh thần Việt theo cách sáng tạo và trẻ trung, Fandom Yêu Nước trở lại trong năm 2026 với một cách tiếp cận mới hơn, muốn đi xa hơn. Đó là chủ đề Văn hoá kiến tạo sức mạnh Quốc gia.

Lần trở lại này hướng sự chú ý vào văn hóa như một nền tảng để khơi nguồn sáng tạo, phát triển công nghiệp văn hóa và tạo nên những động lực mới cho sức mạnh mềm cũng như tăng trưởng quốc gia.

Nói một cách gần gũi hơn, văn hóa không chỉ nằm trong những giá trị được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Nó còn có thể trở thành chất liệu để người trẻ sáng tạo, làm ra những sản phẩm mới, kể những câu chuyện mới và góp phần đưa những giá trị Việt Nam bước ra xa hơn.

Từ việc yêu thích một món ăn, một bộ phim, một bài hát, một thiết kế cho đến việc tạo ra những sản phẩm văn hóa của riêng mình, mỗi lựa chọn sáng tạo đều có thể trở thành một cách góp thêm sức mạnh cho Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Và để bắt đầu hành trình đó, ngày 23/8/2026, Fandom Yêu Nước sẽ chính thức quay trở lại với booth Fandom Yêu Nước trong khuôn khổ concert Tổ Quốc Trong Tim tại TP.HCM.

Chuẩn bị tinh thần để chờ đón các hoạt động thú vị của Fandom Yêu Nước năm nay nhé!

Sau những gì đã diễn ra vào mùa thu năm ngoái, lần trở lại này của Fandom Yêu Nước chắc chắn sẽ còn nhiều điều đáng để chờ đợi. Những hoạt động mới và nhiều cách mới để người trẻ hòa mình vào fandom mạnh nhất đang được bật mí dần, cùng cập nhật trong thời gian tới nhé!