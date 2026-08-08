Bữa ăn vợ nấu cho Xuân Son

Xuân Son cũng là mẫu người đàn ông của gia đình, anh chia sẻ công việc trong nhà như rửa bát, dọn dẹp, chăm sóc và chơi đùa cùng các con.

Nguyễn Xuân Son (sinh năm 1997, gốc Brazil) đang là một trong những cầu thủ nhập tịch nhận được nhiều sự chú ý hàng đầu của bóng đá Việt Nam. Tại ASEAN Cup năm nay, anh chàng còn được tin tưởng giao trọng trách đội trưởng ĐTQG Việt Nam sau khi Quang Hải rời sân, trở thành cầu thủ nhập tịch đầu tiên đảm nhận vị trí này.

Nguyễn Xuân Son (Ảnh: FBNV)

Bên cạnh những màn trình diễn trên sân, cuộc sống của nam cầu thủ bên vợ - Marcele Seippel và hai con trai cũng nhận được sự quan tâm. Gia đình Xuân Son hiện sinh sống tại Ninh Bình, nơi thuận tiện cho công việc thi đấu của anh tại CLB Thép Xanh Nam Định. Trên mạng xã hội, Marcele thường chia sẻ những khoảnh khắc đời thường, từ những chuyến đi chơi, chăm sóc các con cho đến những bữa cơm được cô tự tay chuẩn bị.

Trong đó, căn bếp dường như là một trong những góc quen thuộc nhất của Marcele. Vợ Xuân Son có niềm yêu thích đặc biệt với việc nấu ăn và làm bánh. Cô thường đăng tải các clip ghi lại quá trình chuẩn bị món ăn, từ sơ chế nguyên liệu, nêm nếm đến hoàn thiện thành phẩm.

Những món Marcele làm cho chồng khá đa dạng, từ bít tết, rau củ bỏ lò đến các món ăn được chế biến theo hướng cân bằng dinh dưỡng. Với một cầu thủ bóng đá phải duy trì cường độ vận động cao, những bữa ăn ở nhà cũng trở thành một phần trong sinh hoạt hàng ngày của Xuân Son.

Một số bữa ăn mà Marcele chuẩn bị cho chồng (Ảnh cắt từ clip)

Không chỉ nấu những món quen thuộc trong cuộc sống hàng ngày, Marcele còn mang hương vị Việt Nam vào căn bếp của gia đình. Trong những lần cả nhà về Brazil nghỉ ngơi, cô từng tự tay nấu phở bò cho Xuân Son và các thành viên trong gia đình khiến nhiều người thích thú.

Marcele nấu phở cho chồng khi gia đình về Brazil (Ảnh cắt từ clip)

Niềm yêu thích bếp núc của Marcele không dừng ở các món mặn. Cô thường xuyên làm bánh và chia sẻ công thức, hướng dẫn từng bước để mọi người có thể thực hiện tại nhà. Từ những loại bánh quen thuộc cho đến các món mới, Marcele khá chăm chỉ thử nghiệm những công thức khác nhau.

Đặc biệt, cô còn thử sức với một số món bánh Việt Nam, trong đó có bánh bò. Việc tự học cách làm những món ăn bản địa cũng phần nào cho thấy sự gắn bó của Marcele với cuộc sống tại Việt Nam sau nhiều năm đồng hành cùng Xuân Son.

Vợ Xuân Son rất thích làm bánh (Ảnh cắt từ clip)

Về phần mình, Xuân Son cũng là mẫu người đàn ông của gia đình. Khi tạm rời sân cỏ, nam cầu thủ gốc Brazil cùng vợ chia sẻ những công việc trong nhà như rửa bát, dọn dẹp, chăm sóc và chơi đùa cùng các con. Những lúc không phải tập luyện hay thi đấu, Xuân Son cũng dành thời gian đưa các con đi công viên, cùng gia đình tận hưởng những hoạt động rất đời thường.