Mức lương của Đoàn Văn Hậu

Trong suốt sự nghiệp thi đấu, Văn Hậu được định giá cao và có mức lương khá nổi bật.

Đoàn Văn Hậu (sinh năm 1999, Hưng Yên) luôn là cầu thủ nhận về nhiều sự chú ý, từ những cập nhật trong sự nghiệp đến cuộc sống hôn nhân với Doãn Hải My. Ở tuổi 27, nam cầu thủ vẫn là một trong những cái tên được quan tâm mỗi khi câu chuyện về thu nhập và tài sản của các cầu thủ Việt được nhắc đến.

Từng nhận 450.000 euro/năm khi sang Hà Lan

Năm 2019, ở tuổi 20, Đoàn Văn Hậu trở thành cầu thủ Việt Nam đầu tiên thi đấu cho SC Heerenveen (Hà Lan) theo dạng cho mượn. Thương vụ này cũng đưa tên anh vào nhóm cầu thủ Việt Nam có mức lương cao nhất khi xuất ngoại.

Giám đốc điều hành SC Heerenveen khi đó xác nhận đội bóng Hà Lan trả cho Văn Hậu 450.000 euro/năm trước thuế. Tính theo tỷ giá thời điểm đó, số tiền tương đương khoảng 11,5 - 12 tỷ đồng/năm. Sau thuế và các khoản phí, nhiều nguồn tin cho biết Văn Hậu thực nhận khoảng 18.000 - 20.000 euro/ tháng (khoảng 468 - 524 triệu đồng/tháng, theo tỷ giá năm 2019).

Đoàn Văn Hậu khi thi đấu ở Hà Lan

Đầu năm 2023, Đoàn Văn Hậu gia nhập CLB Công an Hà Nội. Thời điểm đó, Văn Hậu được truyền thông đưa tin nhận mức lương khoảng 100 triệu đồng/tháng. Đây cũng từng được xem là mức lương cao nhất dành cho một cầu thủ nội tại V.League vào năm đó. Tuy nhiên, chi tiết hợp đồng không được CLB công bố chính thức.

Đến tháng 4/2026, CLB Công an Hà Nội hoàn tất việc gia hạn với Văn Hậu, kéo dài thời hạn hợp đồng đến năm 2029. Theo thông tin được truyền thông đăng tải, khoản "lót tay" trong hợp đồng mới được ước tính 4 - 6 tỷ đồng/mùa, còn mức lương tháng cụ thể chưa được công khai.

Giá trị chuyển nhượng của Văn Hậu trên Transfermarkt cũng là con số gây chú ý. Dữ liệu cập nhật ngày 26/6/2026 định giá hậu vệ này ở mức 200.000 euro (khoảng 6 tỷ đồng, theo tỷ giá hiện tại).

Cầu thủ này đang thuộc CLB Công an Hà Nội

Tài sản tăng theo từng cột mốc sự nghiệp

Những khoản thu nhập được nhắc đến trong sự nghiệp của Văn Hậu phần nào được phản ánh qua những tài sản mà anh từng sở hữu. Năm 2020, hậu vệ sinh năm 1999 mua chiếc Mercedes-Benz GLC 300, giá lăn bánh được truyền thông ước tính khoảng 2,4 - 2,57 tỷ đồng.

Ba năm sau, bộ sưu tập xe của Văn Hậu có thêm Porsche Macan 2023. Tháng 5/2023, anh cùng Doãn Hải My tới showroom nhận xe. Chiếc Porsche được nhiều nguồn tin định giá gần 5 tỷ đồng, trong khi giá niêm yết của dòng Macan 2023 tại Việt Nam khi đó dao động từ hơn 3 tỷ đến gần 4,9 tỷ đồng tùy phiên bản. Phiên bản cụ thể mà Văn Hậu sở hữu không được xác nhận.

Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My đi nhận xe

Về bất động sản, năm 2021, Văn Hậu được cho là đã mua một căn hộ cao cấp tại khu vực Mỹ Đình. Đến năm 2024 - 2025, căn hộ này được rao bán với giá khoảng 9 tỷ đồng trên các kênh môi giới bất động sản.

Năm 2025, vợ chồng Văn Hậu - Doãn Hải My hoàn thiện căn biệt thự tại ngoại thành Hà Nội. Căn nhà có diện tích mặt sàn khoảng 90m², gồm 4 tầng, thiết kế hiện đại với tông kem ấm, 3 phòng ngủ cùng nhiều chi tiết nội thất được đầu tư riêng.

Một số nguồn tin ước tính căn biệt thự có giá thị trường lên tới vài chục tỷ đồng, song đây là mức định giá được đưa ra từ bên ngoài, không phải con số được gia đình Văn Hậu công bố. Sau khi hoàn thiện, cặp đôi cũng tổ chức tiệc tân gia và chia sẻ nhiều hình ảnh về không gian sống mới.

Khu biệt thự mà vợ chồng Đoàn Văn Hậu đang sống

(Tổng hợp - Ảnh: IGNV)