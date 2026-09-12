Căn phòng công ty cấp cho nữ nhân viên văn phòng 31 tuổi, lương 77,3 triệu/tháng

Vì công việc, cô sống xa chồng con 700km, chỉ về nhà vào cuối tuần.

Ngoài 30 tuổi, đã kết hôn và có con, phần lớn người ta có xu hướng chọn sự ổn định: một công việc gần nhà, ít xáo trộn, ưu tiên ở cạnh gia đình hơn là mạo hiểm đổi thay. Winona, một nhân viên văn phòng 31 tuổi (Trung Quốc) lại chọn ngược lại. Cô rời Tế Nam, một mình đến Vô Tích, cách nhà hơn 700km.

Hiện tại chồng con cô ở Tế Nam còn cô đi làm ở Vô Tích trong căn phòng ký túc xá được công ty cấp. Mỗi tuần cô đi làm 4 ngày và cuối tuần đi 700km về thăm gia đình. Nhịp sống này đã kéo dài được khoảng 1 năm.

Winona

Căn phòng KTX mà Winona được cấp

31 tuổi, đã kết hôn và có con nhưng một mình đi làm xa nhà hơn 700km

Năm 30 tuổi, sau kỳ nghỉ thai sản, Winona đứng trước một lựa chọn: tiếp tục công việc cũ đã gắn bó 6 năm nhưng gần như không còn triển vọng, hoặc rời Tế Nam, một mình đến Vô Tích, cách nhà hơn 700km, để làm ở một công ty thiết bị y tế. Cô chọn vế sau.

Công việc của Winona thuộc mảng regulatory affairs (RA), tức bộ phận pháp chế và đăng ký sản phẩm, chuyên nộp hồ sơ thiết bị y tế lên cơ quan quản lý ở nhiều quốc gia. Đây là vị trí đòi hỏi ngoại ngữ, nên mặt bằng lương thường nhỉnh hơn so với mảng đăng ký nội địa. Hiện tại, mức lương của Winona là 20.000 NDT, tương đương với gần 77,3 triệu đồng/tháng.

Nhưng thứ khiến Winona thật sự đồng ý ký hợp đồng không chỉ là con số lương. Cô đã thương lượng để được làm 4 ngày/tuần, được công ty lo chỗ ở và trợ cấp ăn uống miễn phí.

Vậy điều gì khiến một người phụ nữ đã có gia đình sẵn sàng xa chồng con để đổi lấy những điều kiện đó? Câu trả lời, theo Winona, đơn giản đến mức nhiều người sẽ bất ngờ: đó là vì bài toán này, xét trên tổng thể, có lợi cho cả gia đình cô.

Sáng sớm thứ Hai xuất phát từ Tế Nam, trưa thứ Sáu đã có thể rời Vô Tích, cuối tuần trọn vẹn bên chồng con, không tăng ca, không phải đánh đổi thời gian cho một công việc bấp bênh. Với Winona, việc chấp nhận khoảng cách địa lý không phải là hy sinh, mà là một khoản đầu tư có tính toán, đổi lấy nhịp sống ổn định hơn cho cả nhà.

Nữ nhân viên văn phòng này đã di chuyển quãng đường 700km đi đi lại lại mỗi tuần trong gần 1 năm qua

Không ít người từng hỏi thẳng cô: "Thế ai chăm con?". Winona thừa nhận câu hỏi này khiến cô khó chịu, đơn giản vì cô đã phải nghe nó quá nhiều lần. Và cô cũng từ chối trả lời vì đó là vấn đề cá nhân.

"Tôi luôn tin rằng hạnh phúc là thứ phải tự mình giành lấy," Winona viết. "Càng nỗ lực, càng may mắn”. Với cô, một người mẹ chọn đi làm xa để tạo dựng nền tảng tài chính tốt hơn cho gia đình, không cần phải tự biện minh cho lựa chọn của mình.

Ở ký túc xá công ty là công cụ tiết kiệm hiệu quả nhất từng có

Nếu phần lớn dân văn phòng coi tiền thuê nhà là khoản chi cố định hằng tháng, thì với Winona, câu chuyện lại hoàn toàn khác. Căn phòng ký túc xá gần như miễn phí, cô không phải trả tiền điện nước hay phí quản lý. Mỗi tháng cô chỉ mất hơn 200 NDT (gần 772 nghìn đồng) tiền thuê, một con số gần như tượng trưng.

Cô có trọn vẹn một không gian riêng: cửa sổ lớn nhìn cây xanh, ban công nhỏ, phòng tắm riêng. Cô tự sắm dần một chiếc kệ nhỏ, kệ giày siêu hẹp, ghế gấp, ga giường mới,... Từng món đồ được thêm vào khiến căn phòng ngày càng giống một nơi ở thực sự, dù cô chỉ sống tại đây trong những ngày đi làm.

Căn phòng khi mới được cấp cho Winona

Cô trang trí thêm và trồng cây ở ban công

Công việc không tăng ca nên sau khi rời văn phòng, Winona có thể trở về căn phòng của mình, nghỉ ngơi hoặc sắp xếp những món đồ nhỏ trong không gian riêng.

Ký túc xá ở xa trung tâm thành phố cũng giúp cô giảm đáng kể chi phí sinh hoạt. Ngoài chỗ ở, công ty có trợ cấp tiền ăn nên cô có thể dùng căng tin thay vì tự nấu nướng. Căn phòng không có bếp, nhưng với một người chỉ ở đây vài ngày mỗi tuần, điều này không trở thành vấn đề quá lớn.

Không hàng quán, không nơi vui chơi, gần như không có chỗ để tiêu tiền nếu không mua sắm online. Winona kể, một tuần sinh hoạt của cô rất dễ giữ ở mức dưới 100 NDT (khoảng 386 nghìn đồng). Số tiền lương còn lại, phần lớn được chuyển thành tiền tiết kiệm.

Cô thường ăn trong căng tin công ty hoặc gọi đồ về nhà

Công ty và khu KTX ở xa trung tâm thành phố nên khung cảnh yên tĩnh mát mẻ, nhiều cây cối

(Nguồn: Xiaohongshu)