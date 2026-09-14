Tỉnh sắp lên thành phố trực thuộc Trung ương sẽ có KĐT 2,8 tỷ USD, diện tích 450ha cạnh siêu sân bay 5 sao, trị giá gần 8 tỷ USD, đẳng cấp top 10 thế giới

Khu đô thị Cảng hàng không quốc tế Gia Bình 2 (Bắc Ninh) có quy mô 450ha, tổng vốn đầu tư 72.000 tỷ đồng.

Trong báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) đang lấy ý kiến tham vấn, CTCP Phát triển Hạ tầng và Bất động sản An Phú cho biết, Khu đô thị Cảng hàng không quốc tế Gia Bình 2 sẽ có tổng diện tích hơn 450 ha, thuộc địa bàn các xã Gia Bình, Đông Cứu và Nhân Thắng, tỉnh Bắc Ninh.

Tháng 5/2026, tỉnh Bắc Ninh đã phê duyệt nhà đầu tư, đồng thời duyệt dự án đầu tư xây dựng các công trình phục vụ GPMB Cảng hàng không Quốc tế Gia Bình theo phương thức PPP, hợp đồng BT, thanh toán bằng quỹ đất.

Ngày 9/7 vừa qua, Bắc Ninh đã ký hợp đồng thực hiện dự án trên với CTCP Phát triển Hạ tầng và Bất động sản An Phú. Đồng thời, giao doanh nghiệp lập quy hoạch 1/500 dự án Khu đô thị Cảng hàng không quốc tế Gia Bình 2.

Về tính chất, đây là khu đô thị mới được đầu tư đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, đáp ứng nhu cầu an cư ổn định, lâu dài của cộng đồng dân cư. Quy mô dân số hơn 75.000 người.

Trong cơ cấu sử dụng đất, dự án sẽ bố trí 152,5 ha xây nhà ở; 31 ha đất hỗn hợp nhà ở - dịch vụ; 78 ha đất hạ tầng xã hội; còn lại là đất giao thông, mặt nước, bãi đỗ xe...Đất nhà ở hiện trạng sẽ được giữ nguyên. Các công trình nhà ở xây mới sẽ có chiều cao tối đa toàn khu là 12 tầng. Đối với các công trình nhà ở thấp tầng, mật độ xây dựng tối đa 100% và cao không quá 5 tầng. Các công trình nhà ở cao tầng có mật độ xây dựng 40 - 60%.

Dự kiến đến hết tháng 8/2027, dự án sẽ hoàn thiện các thủ tục về đầu tư và giải phóng mặt bằng. Từ tháng 9/2027 - tháng 12/2034 đầu tư xây dựng các hạng mục công trình.

Tiến độ dự án sẽ phân kỳ 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 (166 ha) sẽ giải phóng mặt bằng và giao đất trước tháng 8/2027. Giai đoạn 2 triển khai trên quy mô 160 ha và giai đoạn 3 có quy mô 124 ha.

Tổng mức đầu tư dự án hơn 72.000 tỷ đồng, trong đó vốn góp nhà đầu tư khoảng 10.814 tỷ đồng, tiến độ góp vốn 2026 - 2028.

Về chủ đầu tư, Bất động sản An Phú được thành lập vào tháng 9/2025 với vốn điều lệ 800 tỷ đồng, trong đó ông Phạm Xuân Việt là Tổng Giám đốc kiêm cổ đông nắm 99% tỷ lệ sở hữu. Tháng 1/2026, doanh nghiệp tăng vốn lên 2.700 tỷ đồng. Tại lần thay đổi mới nhất, An Phú đã nâng vốn điều lệ lên 13.700 tỷ đồng. Hiện trụ sở đặt tại phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh.

Được biết, theo kết luận số 52 – KL/TW ngày 20/6, Bộ Chính trị thống nhất chủ trương thành lập thành phố Bắc Ninh trên cơ sở địa giới hành chính tỉnh Bắc Ninh hiện nay.

Địa phương được định hướng phát triển thành hình mẫu về đô thị xanh, thông minh, hiện đại, văn minh, giàu đẹp, mang đậm bản sắc văn hóa Kinh Bắc; phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường sinh thái, lấy khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo làm động lực tăng trưởng chủ yếu.

Bộ Chính trị yêu cầu Bắc Ninh phát triển công nghiệp hiện đại, công nghệ cao, tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu; hình thành trung tâm công nghiệp điện tử với trọng tâm là bán dẫn, sản xuất vi mạch và trí tuệ nhân tạo hàng đầu cả nước và khu vực.