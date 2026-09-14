Chủ tịch nước truy tặng Huân chương dũng cảm đối với Trung tá Trần Văn Tùng

Ngày 14/9, Chủ tịch nước đã ký Quyết định số 1507, truy tặng Huân chương Dũng cảm đối với Trung tá Trần Văn Tùng - Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 568, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hưng Yên (Quân khu 3). Cùng ngày, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Quyết định số 115, về việc truy thăng quân hàm sĩ quan...

Các quyết định tôn vinh kịp thời nhằm ghi nhận hành động hy sinh dũng cảm vì tính mạng của nhân dân, góp phần lan tỏa phẩm chất cao đẹp của "Bộ đội Cụ Hồ" trong thời kỳ mới.

Chủ tịch nước tặng Huân chương dũng cảm cho Trung tá Trần Văn Tùng.

Thừa ủy quyền của cấp trên, Trung tướng Lương Văn Kiểm - Tư lệnh Quân khu 3, đã trực tiếp trao Quyết định truy thăng quân hàm cho đại diện thân nhân Trung tá Trần Văn Tùng. Thay mặt Đảng ủy, Bộ Tư lệnh cùng toàn thể lực lượng vũ trang Quân khu 3, Trung tướng Lương Văn Kiểm bày tỏ sự cảm phục trước nghĩa cử cao đẹp, gửi lời chia buồn sâu sắc và động viên gia đình trước mất mát to lớn.

Trong ngày 14/9, các đoàn công tác đại diện Bộ Tham mưu, Cục Chính trị, Cục Hậu cần - Kỹ thuật Quân khu 3 và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hưng Yên đã đến viếng, chia buồn cùng gia quyến.

Trước đó, khoảng 09h00 ngày 12/9, đồng chí Trần Văn Tùng thực hiện nhiệm vụ làm hệ thống biển bảng xây dựng chính quy theo sự phân công của chỉ huy đơn vị. Đến 09h40 cùng ngày, khi đi qua cầu Bo (phường Trà Lý, tỉnh Hưng Yên), đồng chí Tùng cùng người dân Đoàn Văn Tiến phát hiện anh Đào Văn Lộc (sinh năm 1996) đang giằng co với mẹ đẻ và có ý định nhảy cầu tự tử.

Trung tướng Lương Văn Kiểm trao quyết định truy thăng quân hàm sĩ quan trước thời hạn từ cấp bậc Thiếu tá lên Trung tá đối với đồng chí Trần Văn Tùng tới thân nhân của đồng chí.

Đồng chí Tùng nhanh chóng tiếp cận, kiên trì thuyết phục và động viên. Khi anh Lộc đã đồng ý từ bỏ ý định và nhờ đưa về nhà, đồng chí Tùng quay ra lấy xe mô tô. Đúng lúc này (khoảng 09h45), anh Lộc bất ngờ nhảy xuống sông Trà Lý. Không quản ngại nguy hiểm, đồng chí Tùng lập tức cởi bỏ quân phục, nhảy xuống dòng nước xiết để ứng cứu. Anh đã tiếp cận được nạn nhân, nhưng do nước chảy quá mạnh, cả hai đã bị cuốn trôi.