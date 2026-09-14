Doanh nghiệp từng gắn với Cường Đô La chuẩn bị cho xây bến du thuyền bên bờ 1 trong những con sông đẹp nhất Việt Nam: Rộng 1 ha, nằm trong dự án gần 12ha, phía sau có cao ốc tới 152m

Dự án được xem là điểm nhấn mới cho du lịch "thành phố đáng sống" của Việt Nam.

Một dự án bất động sản ven sông Hàn của Quốc Cường Gia Lai đang có những chuyển động mới đáng chú ý. Đó là dự án Bất động sản và Bến du thuyền Đà Nẵng, thường được biết đến với tên thương mại Marina Complex, tọa lạc tại phường Sơn Trà, TP Đà Nẵng.

Chủ đầu tư pháp lý của dự án là Công ty CP Bến du thuyền Đà Nẵng. Theo báo cáo tài chính của Quốc Cường Gia Lai, doanh nghiệp này nắm 65,48% vốn tại công ty dự án. Marina Complex có quy mô gần 12ha, nằm ngay bên sông Hàn, một trong những không gian cảnh quan gắn liền với hình ảnh của Đà Nẵng.

Ảnh Chủ đầu tư

Bến du thuyền rộng 1ha, phía trong có cao ốc cao tới 152m

Theo thông tin từ Báo Đà Nẵng, tháng 3/2026, UBND phường Sơn Trà đã phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án Marina Complex. Phạm vi điều chỉnh có tổng diện tích 60.218,5m2, trong đó khu vực lập quy hoạch rộng 50.218,5m2 và 10.000m2, tương đương 1ha, là diện tích mặt nước thuê. Quy hoạch mới điều chỉnh ranh giới phần mặt nước này để tổ chức khu bến thuyền.

Nếu xét toàn dự án, hồ sơ được Sở Xây dựng Đà Nẵng công bố năm 2025 ghi nhận tổng diện tích sử dụng đất là 119.278,5m2, trong đó phần mặt đất hơn 109.000m2, còn diện tích cầu tàu và mặt nước là 10.000m2. Như vậy, khu vực dành cho cầu tàu, mặt nước chiếm khoảng 1ha trong tổng thể dự án gần 12ha.

Một chi tiết đáng chú ý khác nằm ở không gian phía trong bến du thuyền. Theo phương án quy hoạch mới, hai khối nhà cao tầng được bố trí vào khu vực trung tâm dự án, trong khi các lô đất thấp tầng được sắp xếp lại.

Các công trình nhà ở liền kề được phép cao tối đa 7 tầng, tương đương 31m; biệt thự tối đa 4 tầng, khoảng 18,5m. Đáng chú ý nhất, khối chung cư hỗn hợp kết hợp thương mại dịch vụ có thể cao tối đa 152m, trong khi công trình thương mại dịch vụ có chiều cao tối đa 45m.

Ảnh Chủ đầu tư

Quy hoạch cũng hướng tới tăng thêm cây xanh và không gian công cộng. Tuyến đường ven sông qua dự án được mở rộng từ 8m lên 20m, gồm lòng đường, vỉa hè, đường xe đạp và phần vỉa hè ven sông. Công viên và lối đi bộ được tổ chức dọc mặt nước, tạo sự kết nối giữa khu đô thị với cảnh quan sông Hàn.

Từ sông Hàn có thể kết nối nhiều điểm du lịch nổi tiếng

Vị trí ven sông cũng tạo cho Marina Complex lợi thế đáng chú ý về khả năng kết nối với những điểm du lịch đặc trưng của Đà Nẵng.

Từ khu vực Sơn Trà, du khách có thể theo trục sông Hàn để khám phá hệ thống cầu nổi tiếng của thành phố như cầu Sông Hàn, cầu Rồng, sau đó kết hợp với tuyến Bạch Đằng và khu vực trung tâm. Cổng thông tin điện tử TP Đà Nẵng cho biết sông Hàn hiện được kết nối bởi hệ thống cầu và là một trong những không gian quan trọng đối với giao thông cũng như du lịch của thành phố.

Ảnh Du lịch Đà Nẵng

Theo hướng ra biển, hành trình có thể tiếp tục tới Mỹ Khê. Cổng thông tin du lịch Đà Nẵng giới thiệu bãi biển này nằm trên cùng trục kết nối với bán đảo Sơn Trà và danh thắng Ngũ Hành Sơn, thuận lợi để hình thành một hành trình từ sông ra biển.

Xa hơn về phía đông bắc là bán đảo Sơn Trà, nơi du khách có thể kết hợp tham quan chùa Linh Ứng, Đỉnh Bàn Cờ, Hải đăng Tiên Sa, cây đa di sản và nhiều điểm ngắm cảnh. Riêng chùa Linh Ứng nằm tại Bãi Bụt, sở hữu vị trí tựa núi, hướng ra biển và là một trong những điểm đến nổi bật của khu vực Sơn Trà.