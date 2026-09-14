Lan truyền thông tin tài xế đồng loạt tắt app, "Grab tê liệt": Công an làm việc với chủ tài khoản YouTube SN 1996

Công an Hà Nội xác định thông tin tài xế Grab đồng loạt “tắt app”, khiến Grab “tê liệt” là chưa được kiểm chứng, đồng thời xử phạt một chủ tài khoản YouTube SN 1996 vì đăng nội dung sai sự thật nhằm câu tương tác.

Theo thông tin từ Công an thành phố Hà Nội cho biết, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Hà Nội phát hiện nhiều tài khoản trên Facebook, TikTok, YouTube đăng tải, chia sẻ thông tin liên quan việc tài xế Grab được cho là đồng loạt “tắt app”, ngừng hoạt động hoặc kêu gọi tắt ứng dụng trong hai ngày 12 và 13/9/2026.

Theo cơ quan công an, các nội dung này thường sử dụng những cụm từ gây chú ý như “tài xế Grab đồng loạt tắt app”, “đình công”, “Grab tê liệt”, “toàn bộ tài xế ngừng hoạt động”. Một số bài viết còn đưa ra các nhận định, con số liên quan đến thu nhập, mức chiết khấu của tài xế nhưng không dẫn nguồn cụ thể và chưa được kiểm chứng.

Đáng chú ý, nhiều tài khoản đã đăng lại các nội dung trên nhằm câu view, câu like, tăng tương tác trên mạng xã hội.

Chủ tài khoản YouTube là Đ.X.H. làm việc tại cơ quan Công an. Ảnh: Công an thành phố Hà Nội

Làm việc với Công ty TNHH Grab, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao xác định Grab không phát thông báo trong hai ngày 12 và 13/9/2026 yêu cầu tài xế không được tự ý tắt ứng dụng.

Phía Grab cho biết hoạt động vận hành các dịch vụ trong những ngày gần đây vẫn diễn ra bình thường. Các chỉ số liên quan đến chất lượng dịch vụ, hoạt động của đối tác tài xế và nền tảng được duy trì ổn định.

Liên quan vụ việc, cơ quan công an đã làm việc với một chủ tài khoản YouTube là Đ.X.H. (SN 1996, trú tại Hà Nội). Người này thừa nhận đăng tải các nội dung liên quan đến việc Grab kêu gọi tài xế đồng loạt tắt app nhằm thu hút tương tác. Đ.X.H sau đó đã bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định.

Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước những thông tin chưa được kiểm chứng trên mạng xã hội, đặc biệt các nội dung có tiêu đề như “đồng loạt tắt app”, “Grab ngừng hoạt động”, “Grab tê liệt”...

Người dùng mạng xã hội cần kiểm tra kỹ nguồn đăng tải, thời gian, địa điểm và tính xác thực của hình ảnh, video trước khi chia sẻ. Đồng thời, không nên bình luận, đăng lại những nội dung chưa xác định rõ nguồn gốc hoặc có dấu hiệu bị cắt ghép, sử dụng lại thông tin cũ gây hiểu nhầm.

Cơ quan công an cũng đề nghị người dân không chia sẻ các nội dung mang tính kích động, kêu gọi tập trung gây mất an ninh, trật tự hoặc tạo tâm lý hoang mang trong cộng đồng khi chưa xác định được tính chính xác và tính hợp pháp.

Khi phát hiện tài khoản đăng tải thông tin sai sự thật trên không gian mạng, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng để được xác minh, xử lý theo quy định.