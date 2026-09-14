Điều tra vụ hai phụ nữ trà trộn đám đông, dàn cảnh móc túi tại lễ hội ở Bắc Ninh

Lãnh đạo Công an xã Tam Đa (Bắc Ninh) cho biết đang điều tra vụ hai phụ nữ trà trộn đám đông, tạo cảnh che khuất tầm nhìn rồi móc túi, lấy điện thoại của du khách.

Video: Hai phụ nữ dàn cảnh móc túi tại đền Phấn Động, Bắc Ninh

Theo hình ảnh từ camera an ninh, khoảng 8h34 ngày 12/9, tại khu vực lễ hội đền Phấn Động, xã Tam Đa, tỉnh Bắc Ninh, xuất hiện hai phụ nữ có dấu hiệu dàn cảnh móc túi của người đi lễ.

Một người mặc áo màu ghi, người còn lại mặc áo nâu hoa. Hai người này trà trộn vào khu vực đông người, quan sát những người đi lễ mang theo tài sản.

Khi phát hiện người phụ nữ mặc áo xanh để tài sản hớ hênh, đối tượng mặc áo màu ghi tiếp cận để dàn cảnh móc túi. (Ảnh cắt từ clip)

Khi phát hiện một phụ nữ sơ ý để điện thoại ở vị trí dễ lấy, nhóm này tiến lại gần, tạo thành vòng người vây quanh, che khuất tầm nhìn của nạn nhân cũng như những người xung quanh.

Trong lúc nạn nhân mất cảnh giác, đang đặt đồ lễ, người phụ nữ mặc áo ghi nhanh chóng áp sát, lấy trộm chiếc điện thoại. Sau khi lấy được tài sản, người này lập tức đưa chiếc điện thoại cho người phụ nữ mặc áo nâu hoa nhằm che giấu hành vi và tránh bị phát hiện.

Hai phụ nữ tiếp cận người đi lễ để móc túi. (Ảnh cắt từ clip)

Sau đó, cả hai nhanh chóng di chuyển khỏi vị trí vừa thực hiện hành vi trộm cắp, trà trộn vào đám đông và đi sang khu vực khác.

Hình ảnh camera cho thấy thủ đoạn được thực hiện khá nhanh, lợi dụng thời điểm lễ hội đông người để trộm cắp tài sản.

Hai người phụ nữ dàn cảnh móc túi tại đền Phấn Động, xã Tam Đa, tỉnh Bắc Ninh. (Ảnh cắt từ clip).

Trả lời Báo Điện tử VTC News, lãnh đạo Công an xã Tam Đa, tỉnh Bắc Ninh cho biết đơn vị đã tiếp nhận tin trình báo của người dân liên quan việc bị móc túi tại khu vực đền Phấn Động vào sáng 12/9. Lực lượng công an đang vào cuộc điều tra, xác minh, làm rõ sự việc.

Theo đại diện Công an xã, từ đầu tháng 8 Âm lịch đến nay, đây là trường hợp duy nhất được ghi nhận trình báo. Địa phương chưa phát hiện tình trạng móc túi diễn ra tràn lan hoặc có tổ chức, diễn biến phức tạp trong thời gian lễ hội. Lực lượng chức năng địa phương cũng thường xuyên phát đi các thông báo tuyên truyền, cảnh báo người dân nâng cao cảnh giác.

Bên cạnh đó, Công an xã Tam Đa khuyến cáo người dân khi đến tham gia các hoạt động lễ hội, sự kiện tập trung đông người cần chủ động nâng cao ý thức tự bảo quản điện thoại, ví tiền cùng các tài sản có giá trị; tránh mang theo nhiều tài sản lớn hoặc để đồ đạc sơ hở ở túi ngoài, ba lô phía sau để phòng ngừa kẻ gian lợi dụng chen lấn thực hiện hành vi trộm cắp.