Booth Fandom Yêu Nước tại Festival Thăng Long - Hà Nội hút dàn KOL: Tùng Dương xuất hiện, giao lưu cực “nhiệt”

Booth Fandom Yêu Nước luôn là tọa độ hot nhất với nhiều hoạt động trải nghiệm thú vị.

Festival Thăng Long - Hà Nội 2026 đang diễn ra tại nhiều không gian văn hóa, di sản của Thủ đô từ ngày 11-20/9. Trong đó, Hoàng thành Thăng Long là một trong những địa điểm thu hút đông người đến tham quan, check-in và trải nghiệm các hoạt động trong khuôn khổ Festival.

Tại đây, Booth Fandom Yêu Nước cũng trở thành một điểm được nhiều người ghé qua. Không chỉ có khách tham quan, nhiều nghệ sĩ, KOL và nhà sáng tạo nội dung như ca sĩ Tùng Dương, ca sĩ Quách Mai Thy, diễn viên Lê Thanh Hải, gia đình Fansie Family, Văn Mùa Thu, Dương Thỏ... cũng có mặt, trực tiếp trải nghiệm các hoạt động tại booth.

Clip: Các nghệ sĩ, KOL và nhà sáng tạo nội dung tại sự kiện.

Dàn KOL check-in, trải nghiệm các hoạt động tại Booth Fandom Yêu Nước

Từ chiều ngày 11/9, khu vực Booth Fandom Yêu Nước đã thu hút nhiều sự chú ý. Các nhóm bạn, gia đình và nhiều bạn trẻ tranh thủ chụp ảnh, tham gia minigame, nhận bánh nước trước khi tiếp tục tham quan Festival. Đáng chú ý, trong ngày, nhiều KOL và nhà sáng tạo nội dung cũng lần lượt xuất hiện tại booth, trực tiếp tham gia các trải nghiệm hấp dẫn tại đây.

Một trong những hoạt động thu hút khách tham quan tại booth là workshop tranh gốm diễn ra vào buổi chiều. Tại đây, nghệ nhân trực tiếp hướng dẫn cách thực hiện, sau đó khách tham quan tự tay làm. Không khí ở khu vực workshop khá nhộn nhịp khi nhiều người cùng ngồi lại, nghe hướng dẫn rồi bắt đầu thực hành.

Không ít bạn trẻ lần đầu thử hoạt động này cũng dành khá nhiều thời gian để hoàn thiện sản phẩm. Các KOL có mặt tại booth cũng trực tiếp trải nghiệm thay vì chỉ đứng ngoài quan sát.

Đông đảo các bạn trẻ check-in tại Booth Fandom Yêu Nước và tham gia các hoạt động trải nghiệm

Dàn KOL quen mặt với giới trẻ cũng có mặt từ sớm để check-in

Clip: Chia sẻ của các nghệ sĩ, KOL và nhà sáng tạo nội dung tại sự kiện.

Gia đình Fansie Family chia sẻ: “Chúng mình rất vui khi tham gia trải nghiệm các hoạt động tại Booth Fandom Yêu Nước cũng như Festival Thăng Long - Hà Nội. Khi đến đây, mình được trải nghiệm các hoạt động mà bình thường mình phải đi rất xa mới có cơ hội được trải nghiệm. Nhưng hôm nay thì mình được tự tay làm tranh gốm, được tiếp xúc với những nền văn hóa di sản. Các cô chú nghệ nhân rất nhiệt tình hướng dẫn và mọi người đều hào hứng, tạo nên không khí rất nhộn nhịp”.

Bên cạnh đó, Fansie Family cũng dành nhiều sự thích thú cho không gian tại đây khi cảm giác có thể tìm thấy mọi điều đặc trưng nhất của Hà Nội. “Chỉ cần đi 1 vòng ở đây là mình có thể cảm thấy cả Thăng Long - Hà Nội ở đây. Chúng mình dự định sẽ quay lại và mang theo con gái để cùng con trải nghiệm”, Fansie Family nói thêm.

Còn với KOL Dương Thỏ, cô bạn bày tỏ: “Mình dành nhiều ấn tượng với hoạt động vẽ gốm, cảm giác đưa mình đến gần hơn với lịch sử, di sản của thành phố. Mình nghĩ các bạn trẻ cũng sẽ giống mình, cảm thấy háo hức vì được tự tay trải nghiệm hoạt động này. Ngoài ra, các hoạt động khác tại Booth như là chụp hình lấy ngay, chơi minigame cũng rất thú vị và hấp dẫn”.

Gia đình Fansie Family

KOL Dương Thỏ

Tất cả đều hào hứng với những trải nghiệm thú vị

Màn giao lưu “khui sít rịt” với ca sĩ Tùng Dương và ca sĩ Quách Mai Thy

Bên cạnh workshop, các minigame được tổ chức xuyên suốt trong ngày, sự xuất hiện của những nghệ sĩ nổi tiếng trở thành điểm nhấn đặc sắc của Booth Fandom Yêu Nước. Đáng chú ý nhất phải kể đến sự xuất hiện của ca sĩ Tùng Dương - một trong những gương mặt được đông đảo khán giả yêu thích.

Tại đây, ca sĩ Tùng Dương bày tỏ: “Chúng ta may mắn khi được nhìn lại, ngưỡng vọng những gì cha ông để lại. Những kho tàng rất quý báu từ dân gian, những gì đã trở thành di sản từ ẩm thực, ngôn ngữ, âm nhạc,... Và rất rất nhiều nữa những yếu tố tạo nên Festival Thăng Long - Hà Nội ngày hôm nay.

Câu chuyện văn hóa nghệ thuật thì với Tùng Dương mình luôn muốn cống hiến lời ca tiếng hát như một cách để bảo tồn, tiếp nối. Chúng tôi cũng có một dòng chảy bên trong huyết quản của mình là tình yêu với quê hương đất nước cũng như dân gian, kế thừa những làn điệu, lời ca. Vì thế chúng tôi sẽ tiếp tục hát nhiều hơn nữa, khơi dậy tình yêu, niềm tự hào dân tộc”.

Clip: Ca sĩ Tùng Dương và ca sĩ Quách Mai Thy song ca Mục Hạ Vô Nhân.

Ca sĩ Tùng Dương có mặt giao lưu tại Booth Fandom Yêu Nước

Ca sĩ Quách Mai Thy cũng góp mặt, cùng song ca ca khúc Mục Hạ Vô Nhân

Bên cạnh ca sĩ Tùng Dương, sự xuất hiện bất ngờ của ca sĩ Quách Mai Thy cũng nhận nhiều sự hưởng ứng của khán giả. Đặc biệt, cả hai đã mang đến một “sít rịt” cho các khách tham quan tại Booth Fandom Yêu Nước khi cùng song ca ca khúc Mục Hạ Vô Nhân cực ấn tượng.

Từ những hoạt động trải nghiệm như vẽ tranh gốm, chơi minigame đến màn giao lưu bất ngờ của các nghệ sĩ, Booth Fandom Yêu Nước mang đến khá nhiều điều để khách tham quan dừng chân và khám phá trong hành trình trải nghiệm Festival Thăng Long - Hà Nội 2026.

Đừng quên theo dõi các hoạt động tiếp theo của Fandom Yêu Nước và ghé check-in trải nghiệm nhé!