Căn nhà ở quê của Doãn Ngọc Tân

Khi ở nhà, Ngọc Tân không ngại vào bếp, phụ vợ việc nhà và chăm sóc con cái.

Doãn Ngọc Tân (sinh năm 1994) đang nhận về nhiều sự chú ý của công chúng, đặc biệt là tình hình sức khỏe sau khi dính chấn thương vì pha vào bóng của Đoàn Văn Hậu. Tiền vệ sinh năm 1994 được xác định bị đụng dập, phù nề tủy đầu dưới xương mác kèm đứt dây chằng mác sên và dự kiến nghỉ thi đấu 3 - 4 tuần.

Doãn Ngọc Tân (Ảnh: FBNV)

Bên cạnh sự nghiệp, cuộc sống của Doãn Ngọc Tân cũng được nhiều người quan tâm. Doãn Ngọc Tân đến từ Sơn Tây (cũ), Hà Nội. Từ năm 2015 - 2021, anh bắt đầu thi đấu cho CLB Hải Phòng và nên duyên với vợ - Ngọc Thúy. Sau khi kết hôn và có 2 em bé, cặp đôi tiếp tục sống ở Hải Phòng để thuận tiện cho việc kinh doanh của Ngọc Thúy.

Trong một phóng sự trên VTV vào đầu năm 2025, căn nhà của Doãn Ngọc Tân ở Sơn Tây (cũ) được hé lộ với không gian mang đậm nét truyền thống.

Tầng 1 gồm phòng khách và khu vực bếp, sử dụng tông màu vàng nhạt, kem kết hợp với nội thất gỗ nâu và nền gạch men sáng. Nối tiếp bàn uống nước là kệ tivi bằng gỗ và cầu thang gỗ dẫn lên tầng trên.

Nhà Doãn Ngọc Tân ở ngoại thành Hà Nội (Ảnh cắt từ clip/ VTV)

Ở Hải Phòng, căn nhà của Doãn Ngọc Tân cũng từng được chia sẻ. Trong video của On Sport năm 2020, không gian cũng được bố trí khá đơn giản. Phòng khách có bàn ghế gỗ chạm trổ, nối tiếp là cầu thang, bếp và bàn ăn.

Căn nhà của gia đình Doãn Ngọc Tân được chia sẻ vào năm 2020 (Ảnh cắt từ clip/ On Sport)

Gần đây, vợ chồng Doãn Ngọc Tân được cho là đã chuyển sang căn hộ mới. Trong hình ảnh được Ngọc Thúy - vợ Ngọc Tân chia sẻ vào tháng 8/2026, căn hộ có cách bài trí hiện đại hơn, với tông trắng - nâu - đen.

Khu vực bếp và phòng ăn được bố trí liền mạch với tủ bếp chữ L màu trắng, đảo bếp nhỏ và bàn ăn tông sáng. Phía trong là phòng khách với sofa sáng màu, rèm kem và cửa kính lớn dẫn ra ban công.

Doãn Ngọc Tân nấu cơm, phụ vợ việc nhà khi không có lịch tập luyện hay thi đấu (Ảnh: FBNV)

Mâm cơm do Doãn Ngọc Tân nấu (Ảnh: FBNV)

Doãn Ngọc Tân đang thi đấu ở vị trí tiền vệ phòng ngự cho câu lạc bộ Thể Công Viettel. Anh nổi tiếng với biệt danh "người không phổi" nhờ lối chơi máu lửa, di chuyển không biết mệt mỏi và hình ảnh nghị lực khi từng phải đi đá bóng phủi ở quê, đi bán trà chanh trước khi trở thành trụ cột tại V.League.

Đỉnh cao sự nghiệp của Doãn Ngọc Tân gắn liền với câu lạc bộ Thanh Hóa dưới thời HLV Velizar Popov và danh hiệu vô địch ASEAN Cup 2024 cùng đội tuyển quốc gia. Đây cũng là giai đoạn anh được biết đến với biệt danh Tân Hứ.

Về cuộc sống hôn nhân, Doãn Ngọc Tân và vợ quen nhau cũng nhờ bóng đá. Cả hai bắt đầu tìm hiểu từ đầu năm 2017, đến cuối năm 2018 thì về chung một nhà. Trong chặng đường sự nghiệp của Ngọc Tân, vợ chồng anh thường động viên và đồng hành cùng nhau.

Chia sẻ với chúng tôi năm 2025, Doãn Ngọc Tân tiết lộ: “Mình và vợ thường động viên nhau trong con đường sự nghiệp của mình, vì cũng có nhiều khó khăn. Mình cũng ít khi chia sẻ với cả bố mẹ, vì không muốn bố mẹ lo lắng nhiều. Kể cả với vợ, mình thật sự cũng chỉ chia sẻ những gì cần thiết, còn lại mình thường giữ trong lòng. Nhưng mỗi khi mình cần chia sẻ, vợ cũng luôn an ủi và cố gắng nâng cao tinh thần của mình, động viên mình rằng: ‘Lúc nào cũng có em ở bên cạnh’. Như vậy giúp mình an tâm hơn và tinh thần của mình tốt hơn để tiếp tục công việc”.